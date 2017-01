Fabrizio smeltar kundane med italiensk iskrem

Italiensk gelato har vorte tilgjengeleg i Hardanger og Voss, som resultat av eitt av dei nye selskapa som vart ein realitet i fjor.

Firmaet DolceVidda spelar i namnet på kombinasjonen av italienske tradisjonar med lokalisering nær Hardangervidda. Fabrizio Maranini (42) frå Firenze har ei siste ni åra budd i Eidfjord. I fjor vart arbeidet som kokk skifta ut med iskremproduksjon og sal frå den vesle trillevogna. DolceVidda har frista kundane med i alt åtte ulike variantar av gelato, laga av økologiske råvarer så langt det har vore praktisk mogeleg. Han har vore til stades på marknader og festivalar, både i Eidfjord og på Voss, i Bergen og i Hallingdal.

- Kundane er veldig fornøgde, og kjem med gode tilbakemeldingar, smiler Fabrizio Maranini. Han er debutant som bedriftseigar, og er no i ferd med å leggja slagplanen for sesongen dette året. Fyrste punkt på planen er å få avtalar med ein eller to serveringsstader eller butikkar, som kan ha gelatoen hans som eitt av sine tilbod.

FABRIZIO: Etableraren manglar ikkje idear for selskapet sitt, men satsar dette året på å få seg éin eller to faste utsalsstader, i tillegg til marknadsvogna.

Isen gjekk unna

I fjor selde han alt han kunne produsera. Dette er handverks-produksjon, understrekar han.

- Isen er ikkje den billegaste i verda, men av høg kvalitet!

DolceVidda leiger kjøkken til produksjonen hjå Organic Soup Company på Finne. Han har ikkje funne lokale til noko eige kjøkken i Eidfjord, så ein god del av tida hans går med til køyring mellom Eidfjord og Voss.

- Eg ynskjer å få mitt eige produksjonslokale, for å spara tid og pengar. Men samtidig har eg det veldig fint på Finnegarden, med super hjelp og fine folk!

Å ta steget til å starta eiga bedrift er ein stor ting, forklarar Fabrizio Maranini ivrig på godt norsk-svensk med italiensk tonefall.

- Du må gå 100 prosent inn for det, og det kan ta lang tid. Eg har fått veldig god hjelp og tilskot frå Hardangerrådet, Eidfjord kommune har gjeve tilskot, i tillegg har eg fått mykje hjelp frå Natalia Golis (bygde- og næringsutviklar) i Ulvik. Dett er eit prosjekt som involverer fleire kommunar i Hardanger og Voss, seier han nøgd.

Gelato Day skal markerast

I slutten av mars er han i gang att med isproduksjon. 24. mars er den europeiske dagen for iskrem, Gelato Day. Det er ein viktig dag for Maranini, ein festdag som han gjerne vil vera med å markera. Kanskje med sal frå vogna eller med utsal i ein kafé, kanskje?

- Kva er forskjellen på iskrem og gelato?

- Gelato er ein is som inneheld mellom 6 og 8 prosent feitt. Isen er laga med meir struktur og med mindre luft i massen. Iskrem er noko anna, med 16-24 prosent feitt.

Når gelato er laga av gode råvarer og utan kunstige tilsetjingsstoff, er dette både godt, sunt og næringsrikt, seier produsenten.

- Eg trur folk er i ferd med å oppdaga forskjellen på vanleg iskrem, og fersk, heimelaga gelato. Av kundane mine er kanskje flest ungdommar, seier Maranini. Han synest det er lovande for framtida.