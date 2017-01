Ferdaminnemannen i Aldalen

I Per Bjørvik sitt rike er nesten ingenting umogleg. 80-åringen er full av verkekraft, og har slett ingen planar om å pensjonera seg frå suvenirproduksjon, skuterkøyring og gardsdrift.

- Eg hentar deg på Mæland, så kan eg syna deg nokre interessante stader langs vegen.

Det er Per Bjørvik, suvenirmakar, sauebonde, naturvernar og hestehaldar, me har på tråden.

Frå Mæland skal Per skyssa oss vidare til garden sin, Aldalen, ein gard i ein dal nordvest for Bolstad, som ligg så gøymt i naturen at sjølvaste Oddgeir Bruraset og NRK kom på vitjing i 2010, og laga eit vakkert program om ekteparet Margot og Per, som i 1968 busette seg «der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

BERG OG DALBANE. Det er ein iskald januardag. Bjørketrea langs Øvstedalselva står i kvit rimpels, og frå pipene på gardshusa på Mæland stig røyken opp. Fuglane i tuna er vintertamme, og lurer på om det er mat å henta frå besøket.

Ut av det eine huset kjem Per. Han har vitja grannen for å ynskja godt nyttår, og har parkert snøskuteren sin like ved brua, ein 92-modell Aktiv Grizzly, tobeltar. Ein slitesterk arbeidshest, som eigaren.

Me salar på, og legg ut på vegen Per har laga sjølv, gjennom eit tre kilometer langt eventyrlandskap, ein berg og dalbane gjennom skog og kratt, der vegen her og der trugar med å verta ein del av alt det urørte ikring seg. Me ser stadig far etter hjort, og ein stad har Mikkel kryssa vegen i nattemørket.

STADIG NYE IDEAR: I verkstaden og produksjonslokala i Aldalen, klekkjer Per Bjørvik og Sverre-Agnar Bjørgo ut nye suvenir-idear. Siste nytt er teleskop-skoskei. Kvifor ikkje?

Per kunne få tilskot til vegen, men då han høyrde det sagt at han ville bruka vegen til å flytta derifrå, tok ikkje Per imot tilskotet. Han fekk vegen i stand sjølv, og med tida til hjelp. Han ville visa at det er liv laga, jamvel om ein held til litt utanfor allfarveg. Men det tok si tid, og heilt klar for terrengbil vart vegen fyrst for tre-fire år sidan. Før det var det hest, snøskuter og ATV som gjaldt.

Han stoppar ved Stølselva der Aldalen byrjar, og syner oss den nye brua. Her heldt han ein gong Margot i tau, under ei hasardiøs kryssing.

- Det gjekk bra, men etter den kryssinga bestemte eg meg for å få til ei skikkeleg bru, fortel han, og set foten hardt ned på fast jern, hevar haka og nikkar nøgd.

Me køyrer vidare eit stykke, før Per stoppar på ny, på ein stad der vegen ser ut til å forsvinna i lause lufta.

- Her bør du ha god bil. Her er det så bratt at eg har sett opp varselskilt, fortel Per.

Skiltet ber ferdafolk vera heilt sikre på at dei er glade i Aldalen, då det kan henda dei ikkje kjem seg opp att. Humoren er eit kjenneteikn ved Per.

BESTEVENER: Margot og Per delte gleda ved å driva gard i Aldalen. Gråtassen, som er 60 år, vart ein god ven å ha i drifta. Traktoren vart køyrt inn på elveisen av Hårek Flatekvål, tidlegare eigar av garden, og han går som ei klokke den dag i dag.

Me entrar skuteren att, og let det stå til ned brotet.

Snart glir Grizzlyen inn på tunet til den overraskande flate garden langs Øvstedalselva, elva Per var med og fekk verna i si tid, saman med mellom andre filosofen Arne Næss og Knut Øvstedal.

Gardstunet i Aldalen er trygt kransa inn, fyrst av ein flott skigard, og deretter av lier og åsryggar. Heilt bak held fjella vakt.

Dette er riket til Per Bjørvik, og han er like glad i naturen i dag som då han kjempa for elva si, og vann.

SKITURAR OG TAMREIN. Grasbøen til Per er på 50 dekar med god og sjølvdrenerande jord. Her har vore folk før Per.

- Så lenge det har vore kyrkje i Bergen, har det vore betalt kyrkjeskatt her frå Aldalen, og før det var det også busetnad her. Eg tippar det har å gjera med at marka var relativt lett å nytta. Men no må me ha litt mat og kaffi, seier Per.

Han legg til at han har laga vaflar og råmjølkspudding, medan han stig av skuteren, og stegar mot det gamle brunbeisa våningshuset. Medarbeidaren i suvenirverkstaden, Sverre-Agnar Bjørgo, kjem også ruslande over tunet.

BERGEN-PIERA: Her er Per på isen på Finnmarksvidda saman med Elmine (til venstre) og Marianne, som vart Per si fjellmor, eller «duddaredni», som det heiter på samisk. PRIVATE FOTO

Han har jobba for Per i 25 år.

- På det meste jobba me fem personar her inne, fortel Per.

Han viser oss inn via vindfanget, der dei godt brukte trugene hans heng under taket. Han kan ikkje få lovprisa snøskoa nok, og me forstår at 80-åringen framleis luffar av garde i djup snø.

Det har han gjort før også. I ungdomen ein gong vart Per invitert på nyttårsfeiring austpå, i Oslo. Han pakka pulken og tok med seg hunden Ante. Dei ville gå på ski frå Hallingskeid.

- Det var enorme mengder djup snø då me kom ned i austlandsskogane. Me brukte ein heil dag på tre kilometer, og kom tre dagar for seint til feiringa, fortel Per, og minnest slitet i snøen.

STOVE FULL AV MINNE. Per Bjørvik er ein slik person som kjem i kontakt med alle. Han har vener og kjenningar dei fleste stader i det langstrekte kongeriket, og han er stadig på farten.

På ein av sine salsturar nordpå kom han i kontakt med flyttsamar på veg med reinen til sommarbeitet. Dei vart så gode vener at Per, eller «Bergen-Piera» som han etter kvart vart kalla, vart med samane på fem vårflyttingar ut til kysten, og frå desse turane har han sanka ei rekkje minne.

ALDALEN OG OMVERDA: Lunt mellom fjella ei mil nord, nordvest for Bolstad, ligg Aldalen. I mange år var livsnerven taubanen, men i dag er det veg frå Mæland og inn til garden. Biletet viser utsikt austover mot Aldalen, frå Tofjellet, og med nuten Hatlekinni i bakgrunnen.

- Dette var ein av dei siste familiane som flytta på gamlemåten med reinen. Det skjedde i april månad, og me flytta oss mest om natta, då det var betre for dyra å gå. På dagane tok me det med ro og fiska på isen. Me fekk flott røye, som vart hengt opp i telta og som vart til den finaste røykjefisken. Det var utrulege turar!

- Ved eitt vatn, Såmaluobbal, som låg like ved ein viktig offerstad for samane, sette me opp lavvo. Eg bora hol i isen og prøvde fiskelukka, men fekk ikkje noko. «Då får eg ofra noko og sjå om det vert betre», tenkte eg og la ein kokesjokolade i ein sprekk i «saitegergi», som er det samiske namnet på offersteinen.

Rian-Jåvna, den gamle samen smilte då. Men fisket vart ikkje betre, og då tok eg sjokoladen tilbake. Rian-Jåvna smilte ikkje lenger. «Jeg må si ein ting, Piera», sa han, «du er Finnmarks største hedning».

Året etter gjekk Per åleine på ski flytte- vegen motsett lei, for å gå venene sine i Goatteluobbal i møte, 50 kilometer vest for Kautokeino.

- Då eg nærma meg offersteinen, bles det opp eit ubendig snøvêr, og eg måtte grava meg ned på flekken. Då angra eg bittert på at eg hadde teke tilbake kokesjokoladen frå «saitegergi» året før, seier han, og går for å henta kaffien.

MARGOT PÅ SOGNEFJORDEN: Dei budde tre år på Stigen. Her på veg til Undredal.

Om gardstunet hjå Per er koseleg, så er stova eit eventyr, rik på atmosfære og karakter, og full av minne på alle vegger, frå eit langt liv under open himmel, i telt, på hytter og på stølen, saman med Margot, vener og familie. Gjesteboka ligg klar på stovebordet, til alle som kjem på vitjing. Han har etter kvart mange slike bøker.

Her heng drikkekoppar i tre, vakre knivar, fuglefjør, barneteikningar og måleri, helsingar og kloke dikt. Eit av dei er av Kjell Hoftun og heiter «Vi er på reise sammen».

DRØYMDE OM GARD. Det var også Margot og Per i nær 50 år. Dei var saman om alt, men Margot fekk Alzheimer og ho gjekk bort for litt over eitt år sidan. Per viser oss fleire bilete av henne. Dei siste åra var ho på Voss Sjukeheim hjå flinke og snille pleiarar.

- Eg bur temmeleg langt frå Vossevangen, og for å aktivisera henne fekk eg tak i to pasientvener til henne, Aslaug og Gurid. Me tre trimma Margot fleire gonger i veka for å halda funksjonane hennar mest mogleg i vigør. Litt mosjon aukar blodsirkulasjonen og hjernen får meir mat. Ein kvar demens kan då utsetjast eitt eller fleire år og pasienten har det mykje betre. Hjartans takk til Aslaug og Gurid, seier Per, og ser på bileta av Margot.

TØFFE TAK: Her er Per på veg over Stølselva. - Ullabbar er eit must om ein skal kryssa elva utan sko. Då vert det ikkje så kaldt, er tipset hans.

- Ho var eit fantastisk menneske. Eit fantastisk humør, og eit fantastisk menneske.

Han er vorten blank i augo når han går bort for å rigga til maten.

På 1960-talet drøymde Sauda-jenta Margot og bergensaren Per om dette; ein gard og eit liv i naturen. Dei forlèt Bergen i 1966, budde på ein stupbratt gard på Stigen i Sogn og Fjordane i tre år, før dei kjøpte garden i Aldalen.

Her dreiv dei med hest og sau, og utvikla «Per Bjørvik Souvenirproduksjon». Heile huset ber preg av alle opplevingane dei har hatt saman. Han har framleis att nokre sauer på garden.

FARTSREKORDEN. Før vegen kom var kontakten med omverda meir omstendeleg, med ein dryg tur på stien om dei ville ut. Elles nytta dei taubanen på 1600 meter frå 1974, om dei ville senda eller ta imot noko. I korga høgt over tretoppane i dalen, har det dansa post, varer og anna gods fram og attende, og taubanen sikra trygg forsyning av halv- og heilfabrikata til suvenirproduksjonen paret bygde opp over ei årrekkje.

Før taubanen hadde dei nokre år ein løypestreng til å frakta varer frå bilvegen i 500 meters høgd, til garden som ligg på 250 meter over havet.

KOSELEG MATØKT: Per byr på vaflar, råmjølkspudding, eige syltetøy og artige anekdotar. Sverre-Agnar, medarbeidar i suvenirverksemda, stiller med røykjelaks og rolege kommentarar.

Her gjekk berre varer ned til garden, og for at ikkje korga skulle få for stor fart, vart ei granbuske hengt på i bakkant.

- Den verka som ein fallskjerm. Det fungerte godt. Men ein gong mista handelsmann Hogne korga frå seg før han hadde hengt på buska. Då brukte kartongen omtrent 30 sekund på turen som var 1000 meter, og eg skjøna at det berre var å søkja dekning. Egg og mjølk stod til alle kantar då kartongen trefte enden. Men dette hende berre ein gong, seier Per, skjenkjer kaffi, og fortel meir om suvenirjobben.

PUCH OG TVERSOVER. - Eg byrja faktisk med suvenirar og firmagåver alt i ungdomen. Eg veit ikkje heilt kvifor, men kanskje var det fridomen det gav å vera ein uavhengig seljar på vegen. Eg fekk meg etter kvart ein skuter, ein Puch, og med den køyrde eg over Hardangervidda, med salskofferten bakpå. Eg kunne stoppa i ei kald elv og raka av meg skjegget, og då eg skulle vitja kundane, hadde eg skjorte og tversoversløyfe under køyredressen. Gjekk heilt fint, det! Det var eit liv som høvde meg godt, fortel han, medan råmjølkspuddingen haustar lovord kring bordet.

Han serverer eige syltetøy til vaflane. I fjor plukka han 30 liter skogsbær. Blandinga tytebær og blåbær smakar som om bæra er plukka av englar.

- Eg likar så godt å sanka, fylla i frysen, og så gå og henta opp mat utover vinteren. Det er noko med dette å vera sjølvberga, det er viktig, seier han. Sverre-Agnar bidreg til bordet med eigen røykjelaks, også heilt utsøkt i smaken. I dette belet er me alle tre rike.

I VERKSTADEN I ALDAL har Per og Sverre-Agnar gjort ferdig tusenvis av suvenirar og firmagåver opp gjennom åra. På hyller og bord står koppar med logoar, tinnfat med livskloke sitat, skåler med namn på kjende turistmagnetar, sameknivar med elgspor, fingerbøl og tallerkar med oppmuntrande ord og motiv med reinsdyr og troll. Ei mengd har det vorte, og han fiskar fram noko han er særskilt kry av; ein tallerk i tre, som dei leverte til dronning Sonja og kong Harald si feiring av å ha regjert i 25 år.

Verkstaden kom før vegen, og betongarbeidet åleine kravde 1000 sekker sement. Helikopter og hest skyssa ulike maskiner og utstyr til produksjonslokala og garden. I fyrste høgda står blytunge stansemaskiner og anna utstyr. Dei er lite i bruk no for tida. Det meste skjer via datamaskiner i andre høgda, der Sverre-Agnar er bas.

Han viser oss korleis det fungerer i dag. Han legg nokre ostehøvlar i ei form, og trykkjer på tastaturet. Så svir laseren inn «Voss» i handtaka. Per smiler. Rundt oss står kassar med varer som skal ut i butikkar over heile landet, ja verda, faktisk. Og det meste er gjort på ein blunk i dag, sjølv i Aldalen.

LYST PÅ LIVET. Mykje har skjedd sidan unge Per køyrde land og strand med Puch og tversover. Men iver og engasjement er mykje det same i han, der han står og skin som ei sol i sitt snøkvite rike. Arbeidsoppgåvene står i kø. Idéane til nye suvenirar boblar fram. Vener skal vitjast, vassdrag skal vernast og gjester trakterast med beste kost.

No er han 80, men kropp og sinn kjennest 25 år yngre. Han merkar litt meir til gravitasjonskreftene no, enn då Margot og han sprang i fjellet etter sauene, reiste på kanoturar eller overnatta i snøhole. Men han held seg i god form, og held fylgje med 50-åringane. Pensjon er ikkje eit tema.

- Kva skal eg då ta meg til, spør han.

- Nei, eg vil halda på! Til vårstølen, som ligg 480 meter over havet, eller til Gjetarbua som ligg på 830 meter, går eg ofte. Siste tur til Vårstølen var like før jol, saman med vener. Eg saknar Margot i alt, når ho låg trygt på armen min og me snakka, når me gjekk saman til stølen. Men livet går vidare. No er me nett ferdige med eit grindbygg av tømmer me har skore sjølv. Eg ser fram til, og håpar på nye oppgåver og nye moglegheiter. «Mister du penger, mister du intet, mister du troen, mister du mye, mister du håpet, mister du alt.», seier Per alvorleg, før han bryt ut i eit nytt smil.

- Eg går like fort som før, men det er berre det at det tek dobbelt så lang tid!