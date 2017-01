Fest i skiskyttarbygda

- Eg hadde ikkje fått med meg at det var krinsmeisterskap, sa Jori Mørkve som vart krinsmeister i seniorklassen for kvinner sundag. - Eg er her berre for å ha det kjekt, sa Heine Gjerald (11).

Voss Skiskyttarlag arrangerte i helga Gla'Laks cup 3 og 4 i Voss ski- og tursenter. Laurdag var det duka for normaldistanse der 115 påmelde stilte til start. Sundag var det tid for sprint, som også var krinsmeisterskap (KM) for dei frå 13 år og eldre. Vel 100 stilte til start sundag. Det var sol og vindstille på stadion, noko som gav flotte forhold for utøvarane.

KJEKT: Heine Gjerald frå Eldar IL etter sprinten sundag. - Eg er her berre for å ha det kjekt, sa han.

Bronse til Gjerald

Heine Gjerald (11) frå Eldar IL gjekk i klasse G12 og tok bronse. Han var glad for det fine føret.

- Det gjekk greitt i dag, men det vart nokre strafferundar på meg. Eg er nøgd likevel, seier han.

Gjerald har trent skiskyting i to år, og tykkjer det er veldig kjekt.

- Eg er her berre for å ha det kjekt, så får me sjå om det vert noko satsing, seier han med eit smil.

KRINSMEISTER: Jori Mørkve vart intervjua av speakeren etter sprinten sundag. - Eg hadde ikkje fått med meg at det var krinsmeisterskap, sa ho til Hordaland.

Tungt i sporet

Tiril Ure Totland (12), også frå Eldar IL, stilte til start i J13-klassen som den einaste lokale mellom åtte utøvarar.

- Det var litt tungt i sporet. Eg trefte på tre og bomma på sju, fortel ho, og legg til at konkurrentane var veldig gode.

Skiskyttaren skal gå konkurransar nesten kvar helg denne sesongen.

- Eg trenar omkring to gonger i veka, fortel tolvåringen, som vart nummer fem i sin klasse.

Thomas Vethe frå Voss Skiskyttarlag var ein av dei lokale favorittane då han stilte til start i klasse G15.

SJETTEPLASS: Thomas Vethe trenar skyting minst tre gonger i veka. Sundag fekk han diverre problem med våpenet og tapte tid på det.

Feil med våpenet

- Det var tungt, men eg fekk sju treff. Det var noko gale med våpenet mitt, så eg tapte litt tid på det, fortel han.

Det heldt til ein sjetteplass i hans klasse.

- Kjempeforhold i løypene og eg hadde god glid, men det gjekk kanskje litt trått nokre stader, meiner han.

Vethe har alltid gått mykje på ski, men har berre trent skiskyting i eitt år. No bruker han mykje tid på trening.

- Eg trenar skyting minst tre gonger i veka, og elles ski. Onsdag er min einaste fridag, smiler han.

Storesyster Lena Vethe stilte til start i K17-klassen for Voss Skiskyttarlag/Team Glalaks, og tok fyrsteplassen i krinsmeisterskapet. I klasse G16 gjekk Håvard Innset (Voss Skiskyttarlag) inn til ein bronsemedalje i krinsmeisterskapet.

MANGE LOKALE: Mari Fosse Vaksdal ved liggjande skyting. Ho var mellom fleire lokale utøvarar som deltok på Gla'Laks cup i helga.

Bra skyting

- Med tanke på forventningane eg hadde, gjekk det veldig bra, seier han.

Til saman vart det berre tre strafferundar, og Innset gjekk så bra i sporet at han eigentleg var litt skuffa over at det «berre» vert tredjeplass.

- Eg skyt bra på trening, men ikkje så godt i konkurransar. I dag gjekk likevel skytinga veldig bra, seier 16-åringen frå Ulvik.

Han meiner løypene var både fine og utfordrande samstundes.

- Det er ei hard, men gøy løype. Du må heile tida jobba for å finna fart i bakkane, fortel han.

Innset har trent skiskyting i snart fem år.

- Det er litt vanskeleg når du bur i Ulvik, fordi det er langt til trening. Men det er så utruleg gøy. Neste helg skal eg konkurrera i Kvam, fortel skiskytaren.

To bom

Jori Mørkve (Eldar IL) vart krinsmeister i seniorklassen for kvinner. Ho gjekk inn på tida 25.56.1.

- Eg hadde ikkje fått med meg at det var KM, sa ho lattermildt etter målgang.

Sundagen skaut ho to til saman to bom, og Mørkve syntest det gjekk betre i sporet då enn dagen før.

- Det var veldig fint å gå. Eg bomma på liggjande og trefte på ståande, medan det var omvendt i går.

Gode resultat

Elles vart det ein andreplass i krinsmeisterskapet til Johannes Skjerveggen Græe frå Voss Skiskyttarlag, i klasse G13. Bjørnar Fosse Vaksdal frå Voss Skiskyttarlag tok KM-sylv i sin klasse (G14). Det vart KM-bronse på Ragna Kolve frå Voss Skiskyttarlag i J16-klassen, medan Bjarte Mørkve (Eldar IL) tok KM-sylv i seniorklassen for herrane. Silje Fosse (Voss Skiskyttarlag/Team Glalaks) tok KM-gull i K19-klassen. Hilde Fosse, også Voss Skiskyttarlag/Team Glalaks, tok KM-bronse i klassen K18 og vart intervjua av speakeren ved målgang.

- Eg hadde ein heilt ok dag, sa ho.

Fine dagar

Etter vel overstått cuphelg, kan rennleiar Christer Kvelvane melda om at alt har fungert bra.

- Det har vore fine dagar i senteret. Me er veldig takksame for alle funksjonærane som er med på dette, ting hadde ikkje gått rundt utan dei, avsluttar han.