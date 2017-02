Finurlege tekstar og drivande musikk

Det er mykje einsemd og vemod i Kai Martin Brekke sine tekstar, men heilt til slutt er det «Lys i mørke».

Flåmingen og journalisten Brekke­ er mest kjend for sine kriminalromanar, med handlinga lagt til heimbygda og Nærøyfjorden, men no er han ute med sin fyrste CD: Tid.

Brekke, som til dagleg er journalist i Sogn Avis og bur på Leikanger, har laga både tekst og musikk til alle dei 11 spora, Men han har fått ingen ringare enn musikaren, produsenten, kompisen og sambygdingen Tor Talle til å spela inn og arrangera musikken på plata.

Ingen ringare fordi Talle er ein verdsmusikar som mellom mange andre har samarbeidd med ex-Rainbow og Deep Purple­-vokalist Joe Lynn Turner, og med Fergie Turner, som var vokalist i Toto midt på 80-talet.

Han har vore brukt som studiomusikar­ av både norske og internasjonale­ stjerner i hope­tal, og han har skrive musikk­ for tv, reklame og meir til.

I Leikanger har han eige studio, og det er her Tid er spelt inn. Med Kai Martin på vokal og akustisk gitar, og med Tor på resten: akustisk gitar, elgitar, keyboard, bass og trommer.

Og det er ein delikat produksjon han har skapt rundt Brekke sitt musikalske univers.

Tekstane til Brekke krinsar for det meste kring forholdet mellom mann og kvinne - ofte sårt og melankolsk, men andre gonger med ein humoristisk vri. Som i låten Eitt i det meste. Og sjølv om mannen dei fleste tekstane krinsar rundt opplever motgang på det amorøse om­rådet, er det altså «Lys i mørke» på siste sporet.

Tekstane vert framførte på ein lett normalisert Indre Sogn-dialekt.

Musikken vekslar frå lågmælte og blå balladar til drivande­ rocka blues med danse­fot.

Tor og Kai Martin har samarbeidd før, men ikkje i denne skalaen.

- Det var Tor som spurde om eg hadde nokon nye tekstar på gang, ein kveld me treftest ute. Ja, sa eg, eg har no det. Ja, kom innom ein dag, så kan me prøva dei i studio, meinte Tor.

Slik starta det som på seinhausten vart til albumet Tid.

Duoen har gjort nokre live-jobbar òg, og ifylgje Brekke har tilbakemeldingane vore gode hjå indresogningane.

Derfor er han ikkje uvillig til å ta med seg Tor og musikken til ein pubkveld på Voss, om det er nokon som vil ha dei.