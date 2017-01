Flaumsikring må baserast på heilskapleg kunnskap

At noko må gjerast for å verna folk og busetnader langs Vosso mot framtidige storflaumar, er me alle einige om.

Korleis dette skal gjerast trur me også det er mogleg å verta einige om, dersom det vert lagt opp til ein grundig og heilskapleg prosess - der dei ulike alternativa er basert på tverrfagleg kunnskap frå eit breitt spekter av aktørar. Det er politikarane på Voss si oppgåve å sørga for ein god og demokratisk prosess som byggjer på relevant kunnskap og som søker å byggja, ikkje brenna, bruer.

ME VIL OPPMODA politikarane om å heva blikket utover Voss. For å få til gode og framtidsretta løysingar, må ting sjåast i samanheng. Voss Naturvernlag har arbeidd med å synleggjera verdiane av dei naturgoda som finst i Vossavassdraget, men Voss og Vosso må også sjåast i eit større perspektiv. Her er det fleire viktige aspekt som må vurderast.

For å løysa eit problem, er det for det første klokt å sjå tilbake på kva som førte oss inn i dette problemet i utgangspunktet. Berre slik kan me læra av våre feil og unngå nye feilsatsingar. Første steg er å anerkjenna dei feila me har gjort, gjerne som ein konsekvens av manglande kunnskap - eller fordi ein har gitt éin type ekspertise forrang framfor andre.

AKSJON: Synnøve Kvamme, her frå Hardangeraksjonen. ARKIVFOTO: Knut Markhus

Flaum er i utgangspunktet naturlege variasjonar i eit vassdrag. Intakte vassdrag har både elvesletter og store nedbørsområde med skog, myrar og våtmark, som absorberer enorme mengder vatn. Ved å drenera, hogga, grava opp og byggja ned desse buffersonene, i tillegg til at me har busett oss på elvesletter og nær elvedelta, har me kraftig redusert elvesystem si eiga evne til å handtera flaum, og i tillegg gjort oss sjølve svært sårbare. Dette er ein uføresett konsekvens av at me har forsøkt å kontrollera elvane. I etterpåklokskapens lys, er det tydeleg at busetnadene burde ha skjedd på ein måte som ikkje øydela vassdraga sine naturlege dreneringssystem.

Mange av dei mest alvorlege miljøproblema me står ovanfor i dag, har oppstått som ein konsekvens av at ein har trudd at naturen kan kontrollerast og tuklast med utan konsekvensar. Global oppvarming er eit godt døme på dette. Me er no på veg inn i ein svært vanskeleg situasjon fordi ein anten ikkje var klar over konsekvensane, eller berre la éin type kunnskap til grunn. Eit langt meir ustabilt og farleg klima er ein konsekvens av denne satsinga. I vår del av verda er det venta å gje utslag i mellom anna auka nedbør og hyppigare og kraftigare flaumar. Å halda fram med «business as usual», i trua om at alt me treng å gjera er å finna nye måtar å kontrollera og utnytta naturen på, vil vera eit nytt, alvorleg feilsteg. Kunnskap om naturen og miljøet må vera ein grunnpilar i vala me no tek, skal me koma inn på rett kurs. Voss har sjansen til å bli ein føregangskommune i berekraftig flaumsikring, og styrkja omdømmet sitt som ei framtidsretta bygd som spelar på lag med naturen.

EITT AV ARGUMENTA for kraftutbygging av Raundalselva er at det trengst meir rein kraft. Dette er eit godt døme på at sektortenkinga rår også innanfor miljøproblematikk. Er det greitt å byggja ut ei verna elv fordi ein kan produsera utsleppsfri vasskraft? Eller er det å gå frå éin type miljøøydelegging til ein annan?

Ekspertar er samde om at tap av naturmangfald er eit minst like stort trugsmål som global oppvarming. Øydelegging og oppstykking av naturområde er den desidert største grunnen til at artar døyr ut, også i Noreg. Nettopp dette er ein av hovudgrunnane for kvifor me har område som er verna mot menneskelege inngrep. Dei verna områda er som regel også spesielt verdifulle - likevel står no også desse på spel. Sett i lys av at me alt har lagt to tredjedelar av dei største vassdraga i Noreg i røyr, og at artar døyr ut 100 til 1000 gonger raskare enn naturleg, er det miljøvenleg å byggja ut også verna vassdrag?

Og er det eigentleg tilfelle at me treng meir vasskraft i Noreg? Dei siste hundre åra har me lagt så mange elvar i røyr at me no går med eit enormt kraftoverskot. Årleg eksporterer me fleire terawattimar. Når me likevel held fram med vidare vasskraftutbygging, fører dette til ein overproduksjon som pressar straumprisane ned. Dette slår beina under det mest miljøvenlege alternativet - energieffektivisering. Enova har rekna seg fram til at me kan frigje energi tilsvarande 40 Alta-kraftverk ved å energieffektivisera bygg og industri i Noreg! Kvifor er ikkje dette alternativet meir framme i debatten om fornybar energi? Kanskje fordi det først og fremst er privatpersonar som tener på det?

POLITIKARANE BØR TENKJA på kva det gjer med eit lokalsamfunn å ta opp att ei så betent og konfliktfylt sak gong etter gong. Medan kraftselskapa har rikeleg med ressursar som dei kan bruka på påverknadsarbeid, så er forkjemparane for vern av Raundalselva stort sett folk som bruker fritida si på å ta vare på det fellesgodet ei verna elv er.

For å sikra ein legitim og demokratisk prosess, er det derfor avgjerande at politikarane ikkje no tek ei forhasta avgjersle med BKK hengjande over skuldrane. Visst bør det setjast i gang strakstiltak for å gjera Voss og omliggjande kommunar meir robuste for flaum, men politikarane skal likevel hugsa på at sjansen for at det til dømes kjem ein 200-årsflaum i løpet av dei neste tjue åra, er rekna til 9,5%.

Sjansen for at det kjem ein ny 700-årsflaum, som den i 2014, er naturlegvis langt mindre. Sjølvsagt skal ikkje det vera noko sovepute, og det er prisverdig at prosessen med langsiktig flaumsikring alt er i full gang. Men dersom målet verkeleg er ein langsiktig og heilskapleg flaumsikringsplan, då må ein ta seg tid til å lytta til alle meiningar, og fagleg kunnskap frå fleire enn dei med teknisk ekspertise.

Her har Trygve Refsdal allereie vore på banen og vist til døme frå utlandet på korleis restaurering av naturlege system har vore effektive tiltak mot flaum, noko det vert gjort stadig fleire studiar på. Politikarane bør ta initiativ til ei grundig utgreiing av kva moglegheiter som finst for restaurering av naturlege flaumdemparar i Vossavassdraget. Kanskje vil det visa seg at det ikkje er nok - men det kan heilt sikkert redusera storleiken og kostnadene for ein flaumsikringstunell.

UANSETT FLAUMSIKRINGSALTERNATIV er det storsamfunnet som må ta brordelen av kostnadene med flaumsikring. Urealistisk, hevdar nokon - men kva er det eigentleg som er mest urealistisk? Berre i vatn- og avløpssystem er kostnadene for å oppdimensjonera desse som fylgje av eit våtare klima rekna til 500 milliardar kroner på landsbasis. Dette er eit halvt statsbudsjett.

Er det realistisk å tru at me skal kunna dekka desse kostnadene ved å halda fram med å leggja elvar i røyr, utan at det får konsekvensar? At naturen skal betala for dei skadane me har påført den, er ein utdatert tankegang som ikkje berre vil skapa djup splid og konflikt i eit bygdesamfunn som Voss - den vil også ytterlegare svekka vår tilpassingsevne og robustheit i møte med eit destabiliserande klima.