Fleire hundre var utan straum

Men uvêret «Urd» gjekk betre føre seg enn Voss Energi hadde frykta.

Då stormen rasa som verst, sat Jan Olav Opheim, vakthavande ingeniør ved Voss Energi, og handterte telefonstormen. Voss Energi hadde om lag 150 kundar utan straum klokka 21 i går. Det var svært mange som ringde inn for å melda om tre som hadde velta over høgspentlinjer.

STRAUMLAUSE: Her kan ein sjå områda til BKK på Voss som framleis var utan straum i morgontimane i dag. Skjermdump: BKK

Hektisk kveld

- Me er avhengige av kundane som ringjer inn og melder om straumbrot og trefall over høgspentlinjer. Eg vil takka publikum for tips om tre som låg på linjene våre. Det gjer at me kan retta opp i feila mykje raskare, fortel Opheim.

Han fortel at Voss Energi hadde ein særleg hektisk periode frå klokka 19.45 i går kveld til nærare 02.00 i natt. Dei hadde tre høgspentkursar som låg ute.

Han fortel at delar av Kløve-området var utan straum frå klokka 19.45 til 22.30. I Bømoen var det rast ned fleire tre, noko som kutta straumen mellom klokka 19.30 og midnatt. I Vinjedalen var det òg trefall, og nokre kundar mista straumen frå klokka 20.20 til 02.00. I tillegg var fleire på Vossestrand og Myrkdalen utan straum i periodar.

Lengst straumlause på Finne

Lengst utan straum var dei på Nedre Finne.

- Her var det ein fylgjefeil med ein trafo som rauk. Dette fekk me fyrst melding om no i dag, så dei har vore utan straum frå klokka 19.45 i går til 12.30 i føremiddag, seier vakthavande ingeniør Opheim.

Aller mest hadde dei å gjera frå klokka 19.45 til 20.30.

- Det var nok då vinden var på sitt sterkaste på Voss. Då montørane var ute i Bømoen knaka det godt i trea kring dei, og der var det ein tanke skummelt. Det bles godt, seier Opheim.

- Betre enn frykta

Han fortel at gjengangaren har vore tre som fell over linjene.

- Det er mange tre som har velta, og ein del av dei over linjene våre. Me hadde fem montørar og to innleigde skogryddarar ute. Det gjekk betre enn frykta, men det var nokre hektiske timar då det stod på, seier Opheim.

No har Voss Energi reparert alt av høgspent, og det som står att er eventuelle lågspentlinjer som tre kan ha velta over.

- Me har ikkje full oversikt enno, og kundar melder framleis frå om lågspentar. På noverande tidspunkt veit me om feil på Vivåslii, Hegle og Flatekvålsteigen. Framover skal me no ha linjesynfaring, så då vil me avdekkja eventuelle andre feil.

Fleire meldingar om Urd

Politiet på Voss hadde styrkt beredskapen 2. joledag, og fekk inn 14-15 ulike meldingar i tilknyting til uvêret.

- Meldingane gjaldt i hovudsak leidningar som var falle ned og som gneistra og tre som hadde velta i samband med den sterke vinden, fortel Henning Hegbom ved Voss lensmannskontor.

Stengde fjellovergangar

Elles var det stengt over dei fleste fjellovergangane frå Vestlandet til Austlandet både 1. og 2. joledag.

Berre E16 over Filefjell og rv. 52 over Hemsedalsfjellet var opne med kolonnekøyring. Det var også høve til å køyra om Fagernes dersom ein måtte frå aust til vest eller omvendt.

I videoen nedst i saka kan du sjå korleis det var å køyra kolonne over Hemsedalsfjellet frå aust til vest på veg til Voss, då Urd herja 2. joledag.

Video: Per Erik Berger.