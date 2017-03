Frå bokorm til TV-stjerne

Han har alltid likt å lesa. Livet som professor i nordisk har dratt Gunnstein Akselberg lenger ut av komfortsona enn han kunne drøymt om.

Sist gong du såg han, var kanskje i di eiga stove. Akselberg er språkekspert i «Eides språksjov», ein programserie som går på NRK1 i desse dagar. Ein kan seia mykje om denne professoren, men lat oss fyrst seia som Linda Eide då ho introduserte han i førre sjov:

- Og, uendeleg mykje kunnskap: Gunnstein Akselberg!

BY. (Substantiv, frå norrønt, býr 'gard, (lands) by').

Oppkommet av kunnskap sit på Studentsenteret i Bergen på Nygårdshøyden. Ein gong var han ein av dei morgontrøytte studentane som no har byrja å siga inn glasdørene. No er han professor, språkforskar, historikar og undervisar. Akselberg vaks opp i Lunden på Voss med mor, far og bror Arne. Men etter eitt år i militæret bytte han ut utsikta over Vangen med oversyn over Bergen. Målet var hovudfag i historie.

- Men slik gjekk dei ikkje, seier professoren sjølv.

Hovudfaget vart språk, nærare bestemt nordisk. Langs utdanningsreisa tok han avstikkarar innom både biologi og samfunnsfag. Og han blei lærar.

- Spisskompetanse er nyttig, men eg trur ein må ha begge delar. Uansett kva ein driv med, skjer det i ein kontekst, seier han akademisk, farga av miljøet han lenge har vore ein del av.

ARKITEKTEN: Då han var liten, ville Akselberg bli arkitekt. Han kom til og med inn på arkitektskule, men då hadde han alt byrja å studera gamle bygningar.

Han er ein ekte akademikar og underviser mellom anna i språkhistorie, sosiolingvistikk, dialektologi, namnegransking, dansk, svensk og nynorsk ved Universitetet i Bergen. I tillegg har han dei siste åra vunne to formidlingsprisar. Ein godt over gjennomsnittet aktiv 67-åring, med andre ord.

KJENDIS. (Substantiv, frå svensk 'kjend person').

Vossingen Akselberg blir no kjent att på gata. Og han har eigne Wikipedia-sider. For litt sidan kom det ei dame bort til han då han skulle fly til København.

- Ho sa: «Hei. Er det du som er i det språksjovet? Eg er så redd for at det skal bli tatt av programmet!», fortel Akselberg og flirer.

Han har fleire liknande historier. Men livet var ikkje alltid slik. For rundt 22 år sidan ringde journalisten Kjell Jensen og spurde om han hadde lyst å bli med på eit radioprogram.

- Nei, eg trur ikkje eg er typen til det, svara han då.

To veker seinare ringde Jensen opp att. Til slutt gjekk Akselberg med på å laga eit prøveprogram.

- Då var det gjort, seier professoren sjølv.

I AKSJON: Linda Eide og Gunnstein Akselberg har vore å sjå i TV-ruta kvar veke i vinter, saman med Sjur Hjeltnes. I bakgrunnen ruvar Vangskyrkja. FOTO: Sindre Skrede/NRK

Programmet «Språkspalten» går framleis på radio kvar torsdag. I Eides språksjov, som blir spelt inn på Det Akademiske Kvarter, får Akselberg kombinert både interessa for språk og historie. Der samlar han og dei to andre vossingane Eide og Sjur Hjeltnes seg på scena med Vangskyrkja som bakteppe og inviterer gjester til å snakka om nettopp språk.

- Det er veldig kjekt å jobba med dei. Linda er jo eit oppkome av idear! fortel Akselberg entusiastisk.

Han liker måten ho leikar med språket på. Kjendislivet synest han er litt spesielt. Han er jo frå bygda.

Bygd. (Substantiv, frå norrønt, bygð).

Interessa for historie starta i heimbygda Voss. Der blei han inspirert av dei mange minnesmerka frå mellomalderen. Han vandrar bortover Høyden. Forbi Muséhagen og inn på Bibliotek for humaniora. Her, på ei av dei milelange bokhyllene i fyrste etasje, dukkar nokre av bøkene han har skrive opp, under kategorien språk.

For tida arbeider han mellom anna med namneforsking, dialektologi og sosiolingvistikk. Han har ingen tankar om å pensjonera seg enno.

TV-STJERNA: Fyrste gong Akselberg vart spurd om å vera på radio, meinte han det ikkje var noko for han. Det er 22 år sidan. Her speler han inn TV-program med Linda Eide.

- Nei, kva skal eg gjera då? Sitja i sofaen og sjå fjernsyn?

ALLSIDIG. (Adverb, gjennom dansk, frå tysk).

Den fyrste boka Akselberg gav ut var eit leksikon over veg- og gatenamn på Voss, i 1984. Vangskyrkja prydar omslaget, teikna av han sjølv.

- Eg håpa ein gong å bli like flink å teikna som arkitekt Knut Myklebust, fortel han.

Akselberg var så glad i å teikna at han søkte på arkitekthøgskule i Trondheim - og kom inn. Men då hadde han alt byrja på historie. Og så var han ikkje «fan» av moderne, firkanta betongklossar uansett. Stavkyrkjer, derimot. Musikk er nok ein ting Gunnstein interesserer seg for. For ikkje å nemna kombinasjonen musikk og historie. I huset i Lunden fekk familien Akselberg piano då han var liten. Då lærde broren Arne å spela. Han sjølv ville ikkje læra, ikkje den gongen.

- Det har eg angra på sidan. Eg spelar mykje plater, då.

- Kva er favorittmusikken din?

- Eg har eigentleg ikkje nokon favoritt. Det er så mykje som er interessant, svarar han demokratisk.

DIALEKT. (Substantiv, frå gresk 'samtale, språk').

STASELEG VOSSAUNGDOM: Ein ung Akselberg i konfirmasjonsdressen. privat foto

Akselberg trur talemål og identitet er sterkt knytt saman.

- Ein har ofte ei førestilling om at ein vossing må seia «frao». Viss ikkje er det ikkje heilt bra.

Sjølv om Akselberg har budd i Bergen størsteparten av sitt vaksne liv, og ikkje bruker ao-lyden i andre ord enn «taoe», har han aldri vurdert å byta over til bergensk.

- Nei, absolutt ikkje. Ein gong vossing, alltid vossing.