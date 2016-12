Frå Rytterstatuen til feilslåtte millionmyntar

Det er statuen av Carl Johan han er kjend for, men det var ein ørliten tabbe samlarar i dag betalar millionar for å få tak i.

Fakta | Brynjulf Bergslien Fødd 12. november 1830 på Voss. Kom tidleg i gravør- og siselørlære, fyrst i Bergen, deretter hjå J. Tostrup i Christiania. Utdanna seg hovudsakleg i Køben­havn, i åra 1852 til 1861. Gifta seg med Johanne Chrsitine Tønnesen i 1861 og flytta heim til Christiania. Graverte «kastemynten» til kruninga­ av Kong Carl XV i Trondheim 1860. Graverte tre myntar som vart lagde i grunnsteinen under Stortings­bygningen i 1861. Eit perfekt eksemplar av Specie­dalaren har i dag ein minstepris på 1,8 millionar kroner. Fekk i 1868 oppdraget med å laga Rytterstatuen av Kong Carl III Johan. Monumentet vart avduka på Slottsplassen 7. september 1875. Bergslien laga ei mengd monument og skulpturar i ulike stor­leikar. Minst kjende er skulp­turane med folkelege motiv. Døydde 19. september 1898 i Christiania.

Då grunnsteinen til Stortingsbygningen vart lagd 10. oktober i 1861, inneheldt han tre små myntar og ein medalje - alle prega av Brynjulf Bergslien. På Slottsplassen står Bergslien sitt største og mest kjende monument: Rytterstatuen av Kong Carl III Johan (i Sverige var han Carl IV Johan).

Nokre få hundre meter skil det største og det minste vår internasjonalt kjende skulptør har laga. Den minste mynten i grunnsteinen - tolvskillingen - er 20 mm i diameter. Rytterstatuen er 4,75 meter høg, like lang og 1,90 meter brei. Med steinsokkelen ragar monumentet 9,85 meter til vêrs. Vekta på mynten er 2,87 gram. Kor tung Carl Johan-statuen er, kan sjølv ikkje slottsforvaltar Ragnar Osnes ved Det kongelege slott svara på, men me snakkar nok om i alle fall eit titals tonn!

ALT I 1830-ÅRA tok regjeringa til orde for ein ny stortingsbygning. Frå 1814 og fram til då hadde våre øvste folkevalde halde møta sine fyrst i Christiania Kathedralskole sin festsal, deretter i festsalen på det nybygde universitetet. Framleis skulle det gå tretti år med diskusjonar om tomteval og pengebruk før den Stortingsbygningen me kjenner i dag kunne opna dørene 5. mars 1866. 150 år har gått.

PRODUKTIV: Slik stod Brynjulf Bergslien sitt atelier i 1898, det året han døydde. Dei mange meir eller mindre ferdige arbeida i all slags storleikar vitnar om ein særdeles produktiv skulptør. FOTO: O. VÆRING

Ti år før Stortinget vart innvigd, vart det lyst ut ein arkitektkonkurranse. Etter mykje att og fram, var det den unge svenske arkitekten Emil Victor Langlet - som eigentleg hadde levert sitt forslag for seint - som vann. Prosjektet vart vedteke i 1860, og grunnsteinen lagd året etter.

BRØRNE BRYNJULF OG KNUD budde på denne tida begge i hovudstaden og var både populære og svært sentrale i kunstnarmiljøet. Skulle det vera ein fest, og festar var det nokså ofte i kunstnarkrinsane, måtte alltid brørne frå Voss sitja i festnemnda. Det var mellom anna fordi Oslo-kunstnarane visste at vossingane kunne skaffa kvalitetsmat heimanfrå. Maten gjekk fyrst til Bergen og derfrå med båt rundt heile kysten. Ølet bryggja Knud og Brynjulf sjølve, og det gjorde dei ikkje mindre populære. Brynjulf var til dømes Stormester for Purpurnæseporde­nen.

Brynjulf vart etter kvart ein skulptør av format, og laga ei lang rekkje skulpturar med ulike motiv og av ulik storleik. I Oslo finn me mellom anna Wergelandsmonumentet på Eidsvolds plass, avduka 17. mai 1881, skulpturen av eventyrsamlaren Peter Chr. Asbjørnsen frå 1885 og statuen av skodespelaren Johannes Brun - avduka i 1902, fire år etter at Bergslien døydde. I Mentz Schulerud si bok Norsk kunstnerliv, som kom ut til Kunstnerforeningen sitt 100-årsjubileum i 1960, står det at statuen av Brun er verds­historie: Det var den fyrste statuen som var reist over ein skode­spelar - utandørs.

BRYNJULF BERGSLIEN: Bergslien vart fødd på Voss i 1830, og døydde i Christiania i 1898.

I NORSK KUNSTNERLEKSIKON (1982) står fylgjande om Brynjulf Bergslien:

«Barndomsmiljøet på Voss var materielt sett fattig, men stimulerende for aktiviteter med kunstneriske innslag. Moren arbeidet med søljer og morbroren Odd Gjelle var en dyktig stempelskjærer, som skal ha undervist B. i tidlig alder. I 1846 kom B. i lære hos en optisk instrumentmaker i Bergen; 1848 vandret han til Christiania, der han fikk arbeid som gravør og siselør hos gullsmed J. Tostrup, sam­tidig som han ble opplært i faget. Hans første mer selvstendige arbeid er en medalje for industriutstilling i Bergen 1852, med en sittende kvinne som rekker­ frem en krans».

Bergslibrørne hadde den kunstnarlege gjevnaden etter slekta på morssida, den gåverike Gjelle-ætta frå Bordalen. Faren var underoffiser, og ifylgje notata til Thorstein Diesen, som var dommarfullmektig på Voss i 1888 og -89, ein som «drakk umåtelig».

ETTER STUDIAR og arbeid i atelier­ hjå kjende danske kunstnarar i København gjennom det meste av 1850-åra, gifta Brynjulf seg i 1861 og flytta attende til Christiania. I København hadde Brynjulf særleg utmerka seg som medaljegravør - medaljør - men det fanst ingen enkel leveveg for ein ukjend bilethoggar og medaljør i den norske hovudstaden. Brynjulf var harm over at medaljørfaget ikkje vart sett på som kunst og at han «atter stod stillet ved Siden af Haandværkssvender». Derfor skreiv han i brev til sin gode ven Johan Sebastian Welhaven 10. juli 1859 at han ville utdanna seg «som Billedhugger og betragte Medailleurfaget som en Bistilling».

VERDFULL: Brynjulf Bergslien gjorde ein feil då han prega myntane som skulle liggja i grunnsteinen under Stortinget. Dermed vart desse myntane berre slegne i 13 eksemplar kvar. Ein perfekt spesciedalar har i dag ein minstepris på 1,8 millionar kroner. Bergslien sin B står under halsavsnittet på mynten si portrettside. Foto: KJETIL KVIST/NUMISMA

OMDØMMET som medaljør var likevel det som skaffa han oppdraget med å gravera myntane som skulle leggjast ned i grunnsteinen under den planlagde stortingsbygningen. Då den svenske Kong Carl XV skulle krunast til i Noreg i 1860, fekk Brynjulf Bergslien i oppdrag å gravera ein såkalla «kastemynt». På 1700-talet var det vanleg at den dansk-norske kongen let prega «reisemyntar» eller «kastemyntar» når han drog på offisiell gjesting til Noreg.

Myntane vart kasta ut som milde gåver til dei undersåttane som møtte fram langs reiseruta. Om det var fordi den nye svenskekongen ville syna at han ikkje stod tilbake for danskekongane på noko vis, veit me ikkje, men Brynjulf sine kastemyntar skal i alle fall ha vorte kasta ut over folket i samband med krunings­høgtidinga. I Martin og Kjetil Kvist si bok Medaljekatalogen 1804-1905 (2002), står det i alle fall fylgjande:

«Det har vært hevdet at denne kastemynten har blitt kastet ut på Trondheims åpne plasser og torg på kroningsdagen. I så fall bør man være oppmerksom på at denne tradisjonen er innført fra Sverige og at svenskene siste gang kastet mynter til folket i forbindelse med kong Carl XIV Johans begravelse i 1844».

KYSSET: Eitt av dei mange skulpturane Brynjulf Bergslien modellerte, men ikkje vart ferdig med.

Om sjølve mynten står det:

«Advers: CARL XV NORGES SVER.G. OG V. KONGE KRONET AAR 1860, kongens brystbilde, høyrevendt, med kongekrone og kroningsdrakt. Revers: LAND SKAL MED LOV BYGGES, laurbærkrans. Diameter: 30 mm. Metall: Sølv, bronse og tinn. Gravør: Brynjulf Bergslien».

Advers tyder framside, revers bakside.

KJETIL KVIST er kanskje den som kan mest om myntar her i landet. Han er myntekspert, Cand. Mag. frå UiO med vekt på historie­ og filosofi og e-Mediaansvarleg i Numisma mynthandel i Oslo. Han er i tillegg spesielt oppteken av Brynjulf Bergslien.

- Bergslien var ingen myntgravør, men han var den einaste kunstnaren her i landet på den tida som hadde ambisjonar som gravør. Det er stor skilnad på ein medalje og ein mynt. Medan ein medalje kan slåast både to og tre gonger for å få eit perfekt eksemplar, må mynten verta perfekt etter eitt slag. Elles går det ut over levetida på stempla som skal slå mynten, seier Kvist. I motsetnad til medaljar, skal myntar lagast i store mengder. Då kan ein heller ikkje bruka tid på å slå kvar mynt to-tre gonger.

JENTE OG GÅS: Unge, meir eller mindre nakne jenter, og dyr var kjære motiv for Bergslien. FOTO: NORVIN REKLAMEFOTO

- Bergslien laga for djupe relieff i myntane som skulle leggjast i grunnsteinen under Stortinget. På Stortinget si eiga nettside, stortinget.no, står det om grunnsteinen og innhaldet: «Etter at statsråd H. C. Petersen hadde lest opp kongens lykkeønskninger, ble en eske av sølv høytidelig plassert i fundamentet under presidentstolen. Esken inneholdt tre mynter og en medalje, og på lokket sto det inngravert: «Aar efter Christi Byrd Eet Tusind Otte Hundrede Sexti og Een, den tiende Oktober, i Kong Carl den Femtendes tredie Regjeringsaar, blev Grundstenen til denne Bygning nedlagt af Hans Christian Petersen, som paa den Tid havde Forsædet i Kongens Norske Raad.»»

Ei dekkplate i marmor vart lagt over sylvskrinet, og «etter at statsråd Petersen hadde kalket­ fugene, overrakte Langlet ham en hammer, som han slo granittstenen med tre ganger».

Kvist reknar det som høgst truleg at medaljen som ligg i grunnsteinen er Bergslien sin kruningsmedalje - kastemynt - frå 1860. «Den lille kroningsmedaljen» som Kvist kallar han.

GAMALT FOLK: Eit anna arbeid som ikkje vart ferdig. Arbeidet er i storleiken 1:4. FOTO: NORVIN REKLAMEFOTO

Kjetil Kvist meiner årsaka til at Bersgslien fekk oppdraget med myntane var at alternativet var å henta ein gravør frå Sverige. Den tanken fall ikkje i smak hjå nordmennene.

SAMLARAR ER ALLTID ute etter pefekte utgåver av samle­objektet. Men meir enn noko anna, jaktar dei på perfekte utgåver som inneheld ein feil. Av Bergslien sine «feilslåtte» myntar­ vart det produsert 13 stk i kvar av valørane heil og halv speciedalar og ort (tjuefire­skilling). Tolvskillingen vart det laga to og eit halvt tusen av. Tre av dei sjeldne myntane vart lagde i grunnsteinen. Framleis eksisterer det nokre få eksemplar att av desse.

- For eit perfekt eksemplar av speciedalaren er minsteprisen no 1,8 millionar kroner, seier Kvist og legg til at det ikkje lenger­ er mange att av desse myntane i privat eige. Til samanlikning kan nemnast at kastemynten frå 1860 vart produsert­ i 10.000 eksemplar.

I 1868 skjedde det som kom til å endra livet for Brynjulf Bergslien. Han hadde levert eit skissemessig utkast til tevlinga om utforminga av ein ryttarstatue av Kong Carl III Johan (1763-1844). Fleirtalet gjekk mot å gje ein utlending oppdraget, og i mai 1868 fekk Bergslien økonomisk støtte av monumentkomiteen til å laga eit større og meir utførleg utkast. I desember same året fekk Bergslien oppdraget med å laga den største enkeltskulpturen som finst i bronse her i landet.

TO NAMN: Dette nydelege arbeidet har fått to namn: «Hulderen» og «Guttens drøm». FOTO: O. VÆRING

Dei vanskelege åra hadde ikkje svekka Bergslien si kunstnarlege kraft og gjennomføringsevne. Skulpturen vart modellert i full skala i den tidlegare læremeisteren, men no avdøde, Wilhelm Bissen sitt atelier i København. Gipsutgåva av monumentet var ferdig i 1872 og vart stilt ut på Kunst- og industriutstillingen i København. Bergslien vart straks valt inn som medlem av det danske Kunstakademiet. Bronsemonumentet vart støypt i Bissen sitt støyperi utanfor Køben­havn, og etter stor ståhei om plasseringa vart det avduka på sin noverande plass 7. september 1875.

BRYNJULF BERGSLIEN sine store og prangande monument er dei best kjende i dag. Men karen som voks opp i Prestegardsmoen var ein produktiv skulptør, og det finst ein omfattande katalog av meir eller mindre ferdige skulpturar etter han. Mange av desse har motiv og form henta frå folketrua og den meir folkelege kunsten, og dei fleste er av mindre format. På eit foto frå Bergslien sitt atelier slik det stod då han døydde i 1898, ser me ei rekkje byster i storleiken 1/1. Det finst også nokre i 3/4 storleik og mange langt mindre - nesten for miniatyrar å rekna. Sentralt i fotoet ser me skulpturen «Hulderen», også kalla «Guttens drøm», der ei vakker hulder bøyer seg over ein sovande smågut og kysser han på panna. Andre skulpturar er «Jente og gås», «Jente - killing», «gamalt folk» (uferdig i gips), «Kysset» og «To systre».

I Norsk kunstnerleksikon står det om den aldrande Bergslien: «I hans senere år synes alderdommelige trekk å dukke opp i hans kunst. En gruppe med to nakne, unge kvinner (1894) vitner om innflytelse fra Jens Adolf Jerichau. Gjeterguttens Drøm, som stod nesten ferdig ved hans død 1898, er ren nasjonalromantikk i Welhavens ånd: huldra bøyer seg ned og kysser den sovende gutt».

I seinare år kjøpte Bergslien eit lite hus i Drøbak, der han og familien stort sett var i helgane.

Ved overgangen til sitt siste tiår var Brynjulf Bergslien den fyrste­ læraren til Gustav Vigeland. Men Bergslien rådde han til å søkja seg til Mathias Skeibrok, «fordi denne i høyere grad var tidens mann i norsk skulptur».

Slik Bergslien sjølv hadde vore det dei tre føregåande tiåra.