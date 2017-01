Frå skuleopning og vegopning til livredning og drap

Stor spennvidd - slik kan mai, juni, juli og august­ summerast opp. Me fekk oppleva alt frå Mette-Marit i kultur­huset til vegopning i Jordalen­ og opning av Nye Voss vidaregåande skule, men òg dødsulukker.

Her kan du lesa fyrste del av årskavalkaden for 2016.

MISTA LIVET: Mona Nordaas vart brutalt drepen i heimen sin på Evanger. Fotoet er teke i samband med sist Balkanfestival i 2015. FOTO: VIDAR HERRE

MAI

Fyrste avisa i mai gav oss endå ei trist melding: vossingen Arild Fossedal var ein av dei 13 som omkom i den tragiske helikopter­ulukka på Turøy sist i april. Fossedal var busett i Bergen og jobba som ingeniør i selskapet Aker Solutions­.

Med mai kom våren og vårlege syslar. På Voss opna Hageland i Brynalii med blømande liv av alle slag, i Ulvik jubla siderprodusentane for avgjerda som sikra dei retten til sal direkte frå eigen gard, men ingen jubla høgare enn jordølene. Torsdag 12. mai vart den nye tunellen gjennom Jordalsnuten opna, og fjellbygda mot Sogn hadde fått permanent samband med omverda.

Nasjonaldagen var passeleg varm og solfyld, og frå Idrottsplassen mana Anne Arneberg folk flest til innsats i hovudtalen for dagen. - Engasjer dykk. Ingen må vera gratispassasjer i lokaldemokratiet, lydde appellen.

Mest debatt denne månaden skapte nok avgjerda i Utvalet for miljø og kultur om at ingen var funnen verdig til Highlandsstaupet for 2016. Seremonien på Idrottsplassen gjekk dermed utan dette tradisjonsrike innslaget 17. mai. I Ulvik sette dei derimot pris på sin skihoppar, moromann og talsmann «for alt som er gale og toskje». Med eit elegant skihopp føretok Odd Rolland (67) i vinter den offisielle opninga av den nye hoppbakken på Drevtjørn, og på nasjonaldagen heidra Ulvik han med heradet sin kulturpris for lang og tru teneste.

LIVREDDAREN: Magne Øydvin berga det to år gamle barnet opp frå sjøen i Ulvik. Her viser han korleis guten låg i vatnet. FOTO: SIGRID SEIM

I strålande sol gjekk 946 speke damer Vossasvint'n 25. mai, ny deltakarrekord. I mai vart det elles klart at foreldra til Ola Egge Ødegaard får erstatning frå IHM for arbeidsulukka som kravde hans unge liv. - No kan me endeleg gå vidare i livet, uttala Astrid Egge og Per Kristian Ødegaard, som opplyste at dei ville gje ei gåve til FBK Voss for å laga ei årleg tilskiping til Ola sitt minne.

POKÉMON GO: Også på Voss herja bylgja. F.v. Magnus Djønne, Silje, Sandra og Kristine Markussen Dale. FOTO: SIRI FLATLANDSMO

JUNI

Storfint besøk frå Slottet innleia juni månad. Kronprinsesse Mette-Marit var på turné med Litteraturtoget, gjorde stopp på Voss, og kasta glans over tilskipinga på Voss kulturhus der forfattar Agnes Ravatn sette fokus på så ulike tema som menstruasjon og skam, til nynorsk og utanforskap.

Ei anna sterk kulturell oppleving skjedde same stad nokre dagar seinare, då symfonikarane i Fossegrimen møtte kult-rockarane i Shades of Blues til felleskonsert. - Like kjekt for alle involverte, forsikra dirigent Dagfinn Rohde då konserten var over.

Juni vart ein ny månad for dramatiske hendingar. Mellom Hyvingstunellen og Kluftafjellstunellen vest for Bolstad rasa ei heil åsside ut om morgonen 8. juni. Raset var 500 meter langt og minst 50 meter breitt, feidde over E16 og tok svære mengder jord, stein og tre med seg på fjorden. Ein trailersjåfør fekk i siste liten stogga vogntoget sitt, og berga seg ut or køyretøyet som då både var velta og undervegs mot sjøen. For folk flest vart det deretter ei lita veke med kø og omkøyringar, via Hamlagrø, Eksinge­dalen og Hardanger.

RAS I GUDVANGEN: I slutten av juli dundra store steinblokker ned på E16 nær Gudvangen. PRIVAT FOTO

Voss Cup var som alltid endå større og betre enn før. 725 lag tok del i år, og største utfordringa var å finna nok overnattingsplassar. 22. juni kom gladmeldinga frå Tine: det nedleggingstruga meieriet på Voss får leva, i det minste fem år til.

To uvanleg dramatiske hendingar prega slutten av månaden. På Evanger skjedde det eit drap 16. juni, og det vart snart klart at det var kulturprofilen og det unike medmennesket Mona Nordaas som var myrda. I Ulvik såg familien­ Khalaf minsteguten forsvinna i sjøen ved Røvaneset, medan mora, som ikkje kan symja, stod makteslaus og såg på. Men til all lukke høyrde Magne Øydvin ropa hennar, og som ein reddande engel kasta han seg i sjøen og redda livet til uerstattelege Abdullah (2). Utan tvil året 2016 si største gladsak!

RAS PÅ E16: Nokre dagar før Voss Cup gjekk det eit stort jord- og steinskred over E16 ved Hyvingstunnelen nær Bolstad. FOTO: VOSS BRANNVERN

JULI

I månadsskiftet var det klart for innflytting i Karibyen på Tvildemoen, prosjektet retta mot unge bustadkjøparar, der åtte husvære var ferdige på rekordtid. Ekso, som renn gjennom Eksinge­dalen, opna for laksefiske etter 25 år med freding, og opnings­døgeret beit fleire laksar på kroken. Eivind Johansen frå Stanghelle har også lukka med seg, og vinn 5,9 millionar i VikingLotto.

Hotella melder om gode tider: Tidenes beste hotellsommar, får Hordaland opplyst frå hotell på Voss og i Hardanger. I Gud­vangen varslar dei byggjestart for vikinglandsbyen «Njardarheimr» til 25 millionar kroner som skal stå klar til sommaren.

PokemonGo-bylgja inntek Voss også. Vision of the Fjords, verdas­ fyrste hybridskip i karbon, vert sett i turisttrafikk mellom Gudvangen og Flåm. Meir enn 500 strøymer til utekonsert i styrtregn med Sigrid Moldestad, Aasmund Nordstoga og SVER i Kvemmadokkje i Ulvik. Astrid Gjestvang startar underskriftsaksjon for framleis betjent Voss stasjon. Men NSB let seg ikkje rokka, og betjeninga vert lagt ned 1. oktober.

Regn, regn og atter regn pregar feriemånaden, men i siste veka i juli får me i det minste fire dagar med opphald og sol.

Fire unge menn frå Sotra raftar ned Vosso i gummibåt. Ein 18-åring var lenge sakna, men vart mirakuløst funnen i live i ei elvegropa Larshølen ved Geitle.

Meir dramatikk oppstår i Nærøy­dalen der eit stort steinskred smell ned på E16. - Skremmande, seier augnevitnet Bjarte Ledahl Olsen.

Laurdag 30. juli er det gjennomslag i Jobergtunellen ved Granvinsvatnet, og nokre dagar etter får bygdefolket gå gjennom.

AUGUST

Nye Voss vidaregåande skule til ein kostnad på over ein halv milliard­ kroner opnar. 380 elevar flytter inn på skulen som er det dyraste bygget på Voss, og den mest moderne vidaregåande skulen i Hordaland fylke. - Finaste skulen eg har sett, seier eleven Veronica Løtveit (17). Fylkesmannen godkjenner elles leksefri-vedtaket for ungdomsskuleelevane på Voss.

Den våte sommaren skaper store problem for bøndene som skal hausta inn graset på vasstrekte bakkar. I Ulvik er det likevel «boom» av unge bønder som overtek familiegardsbruka med stor optimisme og ny energi.

Constructa startar 8. august arbeidet­ med å byggja Vossabadet ved Idrottsplassen. Tintra­brua vert kåra til Noregs finaste gang- og sykkelbru i 2015, medan Liv Bernhoft Osa får Amandaprisen for rolla si i «Pyromanen». Syskenborna Arnstein og Sigmund Bjørke lanserer forslag om krafttunell frå Reime til Ulvik eller Granvin for å fjerna skadeflaumane frå Vossavassdraget. Folketalet på Voss sprett opp i 14.512 menneske per fyrste halvår av 2016, aldri før har det vore så mange vossingar som no.

David Reader (25) som dei siste fire åra har budd på Voss og jobba i vindtunellen, misser livet i ei baseulukke i Frankrike. - Tungt å missa ein slik nær ven og kollega, seier Stian Overå, dagleg leiar i Voss Vind.

Vossejenta Laila Himle spelar Champions League-fotball for Avaldsnes, og møter mellom anna Benfica. Marcus Thomsen er i ein klasse for seg og vinn junior-NM i kule.