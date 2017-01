Frykta si stemme

I løpet av ein dag har me ca 60.000 tankar i hovudet vårt. Dei fleste tankane tenkte me også i går og for ei veke sidan.

Eit innarbeid tankemønster kan me ha drege med oss heilt frå barnsbein av. Når me vågar oss ut i noko ukjent, eller opplever nye situasjonar eller møter folk som tenkjer annleis enn oss sjølve, vert me utfordra på vårt automatiske tankesett.

DET SOM ER FANTASTISK, er at hjernen utviklar seg heile tida. Gamle motorvegar gror igjen og nye samband vert skapte heile tida avhengig av kva slags opplevingar me har, tankane me tenkjer, maten me et, kva slags impulsar me tilfører i form av samtalar, bøker, filmar, aviser, spel m.m. Me vert òg påverka av omgjevnadene rundt oss.

Dette vert kalla nevroplastisitet, eit samleomgrep på dei endringane i hjernen som kan knytast til erfaring og læring.

Å investera i sjølvutforsking er eit val som fører til at noko byrjar å endra seg. Me byrjar å sjå at våre store og små kvardagsproblem handlar om vårt indre klima, ikkje andre sitt. Korleis me ser på situasjonen, kjem heilt an på kvar ein er i livet. Er livet prega av ro, tryggleik og stabilitet, reagerer me på éin måte og det er enklare å finne gode løysingar. Me tåler meir og har uthald til å stå oppreiste i motvind.

Er me slitne, sjuke, bekymra, urolege, stressa eller har sove dårleg er reaksjonsmønsteret eit heilt anna på same situasjonen. Det er her dei automatiske tankemønstra kjem fram. Kva tankar me har øvd oss på å seia til oss sjølve, våre tolkingar av omgjevnadene og dei reaksjonane som oppstår. Kva betyr dette for oss? Jau - det betyr at me reagerer som me er førehandsprogramerte til. Det skjer spontant ofte utan at me er klare over kva me gjer og seier. Difor er det nødvendig innimellom å gå bakanfor egostrukturen vår og gjera oss sjølve merksame på kva måtar me navigerer på. Me må sjå på vår eigen køyrestil og vurdera om me treng å skifta gir. Å byrja å retta merksemda innover kan gje resultat slik at me vert gjort meksame på våre automatiske tankar.

ALT ME OPPFATTAR blir filtrert gjennom vårt personlege filter. Dess meir tilstoppa og nedstøva filteret er, dess mindre er evna di til å sjå klart. For å våga å sjå klart må me våga å sjå bakanfor filteret og bli kjent med vår eigen personlegdom og vår eigen ego-struktur. Me må våga å oppdaga både dei funksjonelle og dei mindre funksjonelle sidene våre. Me må våga å sjå bak vår eiga maske.

Å våga å stilla spørsmål ved deg sjølv krev mot, viljestyrke og standhaftigheit, men fyrst og fremst viljen til å vera sårbar. Sårbarheit leier deg bakanfor - og du får kontakt med det som er bak maska di. Den som leitar vil her finna svar, og det vil dukka opp små skattar som ligg skjult. Dine kvalitetar og dine moglegheiter.

Kvar og ein går rundt og tenkjer frykt-tankar og alle har sine mindre funksjonelle sider. Utfordringa er å læra seg å godsnakka med seg sjølv og snakka seg opp og ikkje snakka seg ned. Ein må øva på den gode samtalen med seg sjølv trass i at ein ikkje alltid stolar heilt på denne stemma. Du må øva deg på å vera den beste utgåva av deg sjølv. Klarar du å løfta deg sjølv, vil du òg løfta andre rundt deg og det vert ein positiv sirkel.

SAMSTUNDES ER DET VIKTIG å laga seg gode strategiar når ein møter motgang og utfordingar. Alle møter motgang i livet - både små og store utfordringar dukkar opp. Utfordringa er å ha gode strategier når motgang oppstår og at du er medviten på korleis du påverkar deg sjølv og dine omgjevnader.

Så korleis kan du hjelpa deg sjølv med rett innstilling? Hjelper det å klaga, gå i offerrolle og skulda på alle andre? Eller hjelper det å jobba med eigne strategiar, forstå kvifor ein reagerer som ein gjer og gjera noko med det? Det er alltid nokon rundt deg som vil støtta deg!

Er du bevisst på korleis du påverkar miljøet rundt deg? Du veit at omgjevnadene blir påverka av kvar og ein av oss, som ein synergieffekt. Vil du at du skal vera med og skapa god synergi eller negativ synergi ?

SÅ: KVA SKAL TIL for at DU skal vera den beste utgåva av deg for deg sjølv og dei rundt deg?

Kva skal til for å få deg til å blomstra?

Kva brenn du for?

Vågar du å stå 100 prosent ansvarleg for vala du tek i livet utan å skulda på andre?

For å vera den beste utgåva av oss sjølve, må me ha sjølvinnsikt i vårt indre landskap. Me må våga å ta sabotøren fram i lyset. Me må våga å ikkje vera perfekte eller feilfrie. Elles kan tankane våre fort bli ureina - og me blir kidnappa av sabotøren vår og blir haldne fanga i frykt-tankar. Dei negative tankane som vert produserte, er ofte fantasiar og skrekkvisjonar som ofte ikkje har grobotn i verkelegheita.

Her kjem det postitive sjølvsnakket inn. Å våga å tru at du er god nok i kraft av deg sjølv. Men då må du våga å kjempa mot frykta si stemme og øva på eit positivt sjølvsnakk!

Våga å vera 100 prosent ansvarleg for å vera deg! Ta gode val og lev det livet du er meint for.

De kloke har sagt det i århundrer.

Når du blir stille, kan du høre det som visker.

Når det braker løs, når du er opptatt, når du har hastverk, kan du ikke høre.

Du fortsetter å svømme på overflaten av livet og involverer deg i støyen, og kanskje du er fornøyd med det?

Men ønsker du å se ned i dypet eller høre de hviskende stemmene, må du øve deg på å lytte.

Øv deg på å gå bakenfor.

Øve deg på å vere stille.

Øve deg på å rydde plass for det du ikke vet hva er.

Frå Kristin Flood - Nærvær