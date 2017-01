Full fart mot ny kommune

Arbeidet med å smelta Voss og Granvin saman til ein ny felleskommune skyt for alvor fart no på nyåret.

Alt neste veke skal delegasjonar frå dei to kommunane til Oslo, for å møta andre kommunar i same prosess, i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund).

Søkjeljoset skal mellom anna setjast på arbeidsgjevaransvaret i slike omstillingsprosessar, men ikkje minst ta opp den grunn­leggjande problemstillinga: korleis byggja ein felles kultur og identitet?

Felles formannskap

Og alt veka etterpå skal dei nye tankane prøvast ut i praksis, gjennom eit felles formannskapsmøte. Datoen er 2. februar (torsdag) og møtestad er Voss.

- Truleg på kulturhuset, opplyser vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb. Datoen vart fastsett alt før jol, då dei to kommunane sine ordførarar og rådmenn var samla for å leggja slagplan for samanslåinga. Ringkjøb ser for seg at det vert delt møteleiing på felles­møtet, mellom han sjølv og kollega­ Ingebjørg Winjum.

På møtet 2. februar skal dei to ordførarane fyrst presentera sine eigne tankar om den nye kommunen, deretter skal prosessen vidare drøftast.

- Har du då tenkt store tankar i høve den nye felleskommunen?

- Eg har i alle fall tenkt mykje, både på saka og prosessen. Men det eg har å formidla i så måte, tek eg sjølvsagt i møtet, seier Ringkjøb.

Om den nye kommunen vart elles fylgjande protokollert etter møtet i desember: «Partane er samde om at det er stor skilnad på dei to kommunane og at dette vil prega samanslåinga, men ein er likevel opptatt av at det skal skapast ein «ny kommune» som også vil setja spor i begge kommunane.».

- Positive signal

Kollega Ingebjørg Winjum i Granvin vedgår at ho ikkje har klart sitt personlege innspel til fellesmøtet på Voss førebels.

- No skal me fyrst på felles ferd til Oslo, så får eg gjera opp tankane mine etter det. Men reint generelt trur eg at dette vert bra for Granvin, føler òg at mange av dei som helst ynskte samarbeid i Indre Hardanger no synest det er greitt med Voss som ny partnar. Alle signal frå Voss gjennom prosessen har då òg vore positive, seier Winjum.

På det innleiande møtet Voss og Granvin hadde i desember vart det òg vedteke å skipa ei felles nemnd for å leia arbeidet fram til endeleg vedtak i Stortinget. Fellesnemnda skal ha tre politikarar frå Granvin og fem frå Voss. Formannskapa skal peika ut kandidatar til denne nemnda på fellesmøtet 2. februar, men det er kommunestyra på Voss og i Granvin som formelt skal oppnemna dei.

Når den nye fellesnemnda kjem i gang, er det òg denne som skal vurdera korleis det vidare arbeidet skal organiserast. På fellesmøtet før jol, vart det elles teke til orde for å tilsetja ein prosjektleiar og laga ein prosjektplan for framdrift og gjennomføring av prosessen.

Tre sentrale felt

I høve til vegen vidare vart tre spørsmål trekte fram som spesielle­ satsingsfelt for den nye kommunen.

? Oppvekstsektoren i Granvin treng avklaring. Ein plan om eit oppvekstsenter i Granvin barne- og ungdomsskule ligg føre, og denne må vurderast i samanheng med den nye kommunen. Det vil vera naturleg å ta desse tankane inn i arbeidet med ny kommuneplan, heiter det i referatet.

? Reiselivsnæringa i Granvin har eit stort potensial. Dette vil kunna bli eit viktig satsingsområde i den nye kommunen. Kanskje under mottoet: Frå fjord til fjell, midt i Fjord-Noreg!

? Flaumsikringa på Voss vil vera eit sentralt tema, og dette vil kunna omfatta Granvin anten direkte eller indirekte. Alt saman ifylgje protokollen etter møtet.

Den nye Voss kommune skal etter planen vera effektiv frå 1. januar 2020.