Gammaldags eller nymotens

Innspel SJUR HJELTNES VOSS

Det er mykje som er blitt betre. Mange glupingar jobbar på spreng for å gjera liva våre betre.

Nye ting erstattar gamle ting.

Gammaldags vert avløyst av nymotens.

BILAR ER BLITT mykje betre.

No køyrer dei snart sjølve.

Mange av dei treng ikkje bensin lenger.

Om ikkje lenge kan dei køyra på bilferie sjølve, så kan du vera heima og slappa av.

TELEFONEN HAR tatt heilt av.

Den kan no gjera det meste for deg: hugsa alt du treng, vekkja deg, underhalda deg, finna ut alt du treng å vita, halda deg oppdatert på alt du ikkje treng å vita, gje deg beskjed når du bevegar deg for lite og finna noko du kan gjera på viss du er gjerandslaus.

Så no er ingen gjerandslause lenger.

Ingen går og sparkar småstein lenger, ingen tvinnar tommeltottar, ingen sit på benken lenger utan samtidig å sitja på mobilen.

Nesten uansett kvar nokon sit om dagen, sit dei òg på mobilen.

DEI NYE SKIENE går fortare, dei nye treningskleda transporterer sveitten betre, den nye shampoen gjev håret meir glans, den svarte fargen på den nye tv'en er mykje svartare enn på den gamle (tenk at du alle desse åra har sete og sett på ein farge du trudde var svart, men som det viser seg ikkje var skikkeleg svart?), den nye kyllingen har ikkje narasin i fôret (noko som betyr at du har ete kylling med narasin i årevis) og dei nye underbuksene mine er no av bambus.

Bambus!

Kva skal dei stakkars panda-bjørnane leva av no?

Dei må førebu seg på ei kraftig omstilling.

DET NYE ERSTATTAR det gamle.

Men det er ikkje alltid det nye er betre. Nokon gonger er erstatninga dårlegare.

Meir effektiv, enklare og billegare, men mykje dårlegare.

TA BRØD for eksempel.

Det har ein bakt i tusenvis av år.

Oppskrifta er utruleg enkel.

Mjøl, vatn og pittelitt salt.

Du kan tilsetja gjær, eller du kan gjera det på gamlemåten og laga surdeig.

Då let du berre deigen stå til han byrjar å gjæra av seg sjølv.

Dette tek nokon dagar, men er verdt å venta på.

Viss du ikkje vil venta så lenge, tilset du berre gjær og eltar deigen litt.

Så må du la deigen heva nokre timar, og så steiker du den i ovnen.

EIT MODERNE industriprodusert brød har ei litt lenger oppskrift.

Den kan sjå slik ut: Mjøl (kveite og rug), vatn, sirup, sukker, gjær, vegetabilsk margarin framstilt av rapsolje, konserveringsmiddel (kaliumsorbat), salt, gluten, fortykningsmiddel (kalsiumstearyllaktylat), hydrert kveitestivelse, surhetsregulerande middel (natriumhydrogenacetat), maltodextrin, krydder og bakepulver (hjortetakksalt).

Viss ein ikkje er kjemikar, er det ikkje lett å hengja med her.

Alle desse stoffa gjer at brødet kan eltast og hevast under trykk i svære tankar, og heile bearbeidingsprosessen tek berre 1-3 minutt.

Det er høgteknologisk, effektivt og kostnaden per brød er minimal.

Nesten alle brød i butikkhyllene vert bakte på denne måten.

Desse brøda har berre ei lita hake ved seg.

Dei smakar papp.

«VELGJORT BRØD er den beste næring som finnes, men når det forderves av dårlig behandling finnes ikke noe dårligere,» skreiv den engelske legen Thomas Muffet på 1500-talet.

Vil du lesa meir om dei lugubre sidene ved moderne industriell matproduksjon kan eg varmt anbefala den svenske forfattaren Mats-Eric Nilsson si bok: «Den hemmelige kokken».

GAMMALDAGS BRØD er best.

Så kva skal ein gjera?

Det finst nokre ordentlege bakarar igjen, men det krev litt detektivarbeid å finna dei.

Viss du tilfeldigvis er på Askøy, kan du gå på Bakstehuset på Ask.

Dei lagar fantastisk gode brød.

MEN EIGENTLEG er det ingen veg utanom dette: du må byrja å baka sjølv.

Finn ei oppskrift, elt deigen og set den til heving!

Så kan du ta fri nokre timar, klø deg bak øyra eller noko liknande.

Etterpå set du brødet i ovnen.

Viss du vil, kan du sitja og sjå på at det blir steikt gjennom glasruta.

Heile huset vert fylt av den nydelege dufta.

Ta det ut og vent ein halvtime viss du klarar det!

Så er det berre å ta seg ei skive.

Ingenting slår heimalaga, nysteikt brød.

Velbekomne!