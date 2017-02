Gjertrud vil sykla Bergen-Voss med deg

Gjertrud Karevoll i Voss Sykle­klubb skal sykla Bergen­-Voss for fyrste gong i år. Ho vil gjerne sykla saman med deg.

- Eg gler meg til endeleg å få sykla Bergen-Voss. Eg har tenkt på det fleire gonger, men kvar gong har det kome noko i vegen. Men i år skal eg vera med. seier Karevoll, som er nestleiar i Voss Sykleklubb.

Voss Sykleklubb er aktiv med i arrangørstaben til hovud­arrangør Bergen Cykleklubb under det populære sykkel­rittet. I år går rittet av stabelen laurdag 10. juni.

- Me utfordrar vossingar flest til å bli med på sykkelrittet i år, seier Håkon Grimestad og Egil Brekke. Dei er for veteranar å rekna på rittet.

- Å sykla Bergen-Voss treng ikkje vera så tungt som mange trur. Ein må berre hugsa på å finna sitt eige tempo.

Kom!

Gjertrud Karevoll starta i klubben­ for fire-fem år sidan.

- Me har det veldig kjekt saman. Det er kjempekjekt å gå på treningane, seier ho.

Voss Sykleklubb er ein klubb for trimsyklistar. Her er medlemer i alle aldrar, og både menn og kvinner.

- Me er ein del kvinner, men me skulle gjerne hatt fleire med oss. Me er damer frå slutten av tenåra til pensjonistalderen. Her er plass til alle.

Difor oppmodar ho spesielt kvinner til å ta utfordringa

- Startar ein å trena no, og trenar to gonger i veka framover, så skal det går bra å sykla Bergen-Voss. Og dersom ein meiner dette er for langt, kan ein melda seg på den kortare utgåva Norheimsund-Voss. Det er uansett motiverande å ha eit mål å trena mot, seier Karevoll.

Spinning

No om vinteren er det innandørstrening som gjeld.

- Det er spinning som gjeld no. Sjølv trenar eg to gonger­ i veka, men ein kan trena meir. Og om sundagane er det filmspinning, då ser me på film og trakkar i veg.

Mot slutten av mars flytter syklistane­ seg ut på vegane.

- Når me byrjar med ute­treningar, deler me oss inn i to grupper etter kva fart deltakarane ynskjer å sykla i. Slik kan alle finna sitt nivå. Så nybyrjarar skal ikkje vera redde for at dette går for fort for dei, seier Karevoll.

6-vatnsrunden

På vegen fram mot målet om å fullføra Bergen-Voss, er 6-vatnsrunden ein fin test. Dette rittet skipar Voss sykleklubb til sundag 28. mai. Dette er eit turritt på 84 km, men det er også ei kortare utgåve på 48 km og trimritt på 24 km.

- 6-vatnsrunden gjev ein peike­pinn på korleis me ligg an før Bergen-Voss, så den er fin å få med seg, seier Karevoll.

No i februar hadde Voss Sykle­klubb årsmøte. Då vart dette styret valt: Leiar Arne Røen, nestleiar: Gjertrud Karevoll, kasserar: Sjur H Rørlien, og styremedlemane Egil Brekke, Nina Flatlandsmo Tillung og Inge Hommedal.