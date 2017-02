Glitrande innsats på scena

- Me gruar oss masse fyrst. Men når me står der på scena, då tenkjer me ikkje på noko anna. Då berre dansar me.

Til UKM-finalen Dei som gjekk vidare til fylkesfinalen i Bergen: Light Crew Senior drill Tora Charlotte Gram-Knutsen Camilla og Tonje Merkesdal Bjørg Aurora Ringheim Tveit Sigrid Bidne Horvei Jørund Fjose

Åsine Skattum og resten av gjengen i dansegruppa Light Crew laga show for vossingane i kulturhuset laurdag. Deira dansenummer var ein del av Ungdommens kulturmønstring (UKM), og dei hausta vill applaus frå salen etter enda innsats.

FØREBILETE: Sigrid Horvei Bidne er inspirert av teiknar Stine Eide.

Ljos i mørket

- Me heiter Light Crew fordi me har blinkande joggesko. Me tenkte at det kanskje var litt kult, seier Åsine.

Dei andre i gruppa heiter Marie Almeland, Marie Horvei og Mathilde Fykse Strømmen.

Høg popmusikk med fengjande rytmar fyller salen. Jentene kjem inn i joggeklede og avslappa stil. Men energi har dei nok av, som dei syner då dei startar med street jazzinspirert dansing, som dei har koordinert og laga til sjølve.

LJOS I MØRKET: Åsine Skattum (fremst) og Marie Almeland i «Light Crew» lyste og liva opp i kulturhuset.

Blinkande joggesko

Eit stykke uti dansen vert ljoset på scena skrudd av, og plutseleg ser me berre dei blinkande joggeskoa som dansar i mørket. Dette slo godt an både hjå publikum og dommarar, og jentene kom vidare til fylkesfinalen i UKM.

- Å dansa er kjempegøy. Det er kjekt å sjå publikum og gjera det me skal. Me gruar oss i forkant, er nervøse og spente, men så er det berre kjekt, seier Åsine. Alle går i 8. klasse, og er med i UKM for gøy.

Inspirert av Stine Eide

Dei aller fleste innslaga på årets UKM kom frå scena. Publikum fekk oppleva 16 innslag med alt frå kongolesisk dans til kveding og Chopin. Sigrid Horvei Bidne (13) er ei av dei heller få som er med på utstillingsdelen. Hennar teikningar får mykje merksemd, fordi dei er svært detaljerte og nesten fotografiske i uttrykket.

- Eg ser veldig opp til Stine Eide (vossakunstnar). Ho er det store førebiletet mitt, seier Sigrid. Ho syner fram ei teikning av ein mann som bles ut ei røyksky.

- Den heiter «Another love» og handlar om at det er ting i livet me har lyst på, men som ikkje er bra for deg, seier 14-åringen, som har lært seg å teikna ved hjelp av Youtube-videoar på internett.