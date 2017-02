God Bjørke-dag på travparken

TRAV: Bjørketora eigd og oppdretta av Nils T. Bjørke tok ein fin 2. plass i 9. løpet på Bergen travpark torsdag. I tillegg vann Bjørke-oppdretta Bjørkeviking, som er eigd av Randi Alendal på Guernsey, det 4. løpet og fekk 20.000 i premie. Bjørketora gjekk i 9. løpet på 34,0 og fekk 6000 i premie for andre­plassen. I same feltet kom Bjørkekongen, eigd av Jostein Finne, på 4. plass med 35,3, og fekk 3000 kroner inn på kontoen. Almoda til Brit og Hans Henry Dregelid kom her på 6. plass med 37,7 og 2000 i premie. Restless Evita til Aslaug Øvrebø og Svein Olav Arnøy tok 4. plassen i 7. løpet. Hoppa gjekk på 16,1 og fekk med seg 5000 kroner. Lady Super Stone til Martin Svennes i Ulvik tok 5. plassen i 6. løpet, tid 15,4 og 3500 i premie.