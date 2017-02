Godt resultat for NSB

I fjor landa NSB-konsernet på eit driftsresultat på 1740 millionar kroner. Det er eit av konsernet sine beste resultat nokosinne, skriv NSB i ei pressemelding. Ifylgje NSB skal ein vesentleg del av resultatet vera skapt i dei verksemdene som no snart vert skilt frå NSB, som mellom andre ROM Eiendom og sals- og billettselskapet Entur. I persontogverksemda vart driftsresultatet på 636 millionar kroner, og ettersom dette resultatet skal vera belasta med 542 millionar kroner i omstillingskostnader, vert den underliggjande drifta sterkare enn resultatet tilseier. - Dette er spesielt tilfredsstillande i eit år prega av store omstillingar, og viser at me evnar å levera gode kundeopplevingar samstundes som me endrar oss, seier konsernsjef Geir Isaksen. Talet på togreiser i Norge og Sverige var 72,3 millionar i 2016, som er med på nivå med året før. Veksten i talet på togreiser i Norge har dei siste fem åra vore på heile 29 prosent, ifylgje NSB.