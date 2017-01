Grått nytt år?

Når det bles som kaldast frå den gråblå sentralmakta, kjem eg gjerne i tankar om dette med fargar.

Det har si forklaring: Våren eg konfirmerte meg, byrja eg som dreng på Fargehandelen. Det er noko av det beste som har hendt meg. Livet var målt med milde og rolege fargar. Men Ola Malar og disiplane hans hadde andre idear og slo friskt til med sennepsgult, brent umbra og asurblått. Alt fanst i den enorme fargevifta frå Multicolor-systemet. I ettertid har eg eit bilete av Fargehandelen som eit fargesprakande tivoli i ei bygd som elles var prega av gråtonar.

Det var ein stad for magi. Reservasjonane eg var impregnert med, dunsta bort i møtet med alle dei herlege løysemidla der inne. Dette føregjekk lenge, kvar torsdag og laurdag, og heile somrane.

DET VAR EIN NYTTIG og lovleg rus. I årevis hadde eg måling på fingrane, permanent. Eg lukta jamt sprit. Men det sette òg djupare spor. For me var ikkje berre opptekne av den konkrete fargepaletten på Fargehandelen. Det var ikkje til å unngå at me snakka om både politikk, religion og livet sjølv.

Og når me gjorde det der ved blandemaskina som på underfullt vis gjorde ein gusten B-base Jotaplast om til fyrrig raudmåling, då vart det ofte bra. Eg fekk meg dette jakkemerket med «Ja til et fargerikt fellesskap». Teksten var i samsvar med Fargehandelen sin filosofi på fargehandlarfeltet, i tillegg til menneskesynet.

FARGESPEL: - Når sa sist ein minister ord som multikulturelt eller fleirkulturelt med glede eller begeistring i stemma? Landet ligg til dekolorering, meiner Knut Markhus.

OG NO KJENNEST DET som om landet treng meg. For nokon vil gjera Norge grått. Eg tenkjer på dei faktiske fargane. På bilane som er grå, eventuelt svarte eller kvite. Og på husa som er sørgjeleg dominert av grått. Kunstprofessoren med det treffande namnet Mette L'Orange uttalte til Bergens Tidende for ei tid sidan: «Den grå motebølgen har vart noen år nå. Vi ser det over hele Norge. Jeg har studert fargenes historie, og tror ikke det har vært en så dominerende fargetrend tidligere.» Og så kjem L'Orange med ein skarp peikefinger: «Jeg tror folk kan bli deprimerte av alt det grå.»

Dette er ille nok, og burde få fargetilhengjarar i bygd og by til å triva målingsspanna og gå på veggene bokstaveleg talt. Men eg tenkjer endå meir på det som teksten på jakkemerket mitt eigentleg handla om. Å gå med «Ja til et fargerikt fellesskap» på brystet no, vil vera likelydande med «Eg er ein godheitstyrann». Det er ikkje i takt med tida.

Triumfen ligg i å redusera fargane i fellesskapet. Senda ut flest mogleg av dei som har kome til Norge i naud. Be dei som får norsk pass om å verta meir like på oss. Når sa sist ein minister ord som multikulturelt eller fleirkulturelt med glede eller begeistring i stemma? Landet ligg til dekolorering. Kulturminister Helleland sende ut julehelsing på Facebook med melding om at me skal vera stolte av det norske, av Kvikk Lunsj og brunost, dugnad og graut. Ho serverte ein så snever definisjon av kva som er norsk at landet bleikna.

KULTURMINISTEREN sitt perspektiv var nitrist samanlikna med det kong Harald hadde i talen sin under hagefesten på Slottet i september. Den gamle monarken trekte fram det nye fargespekteret vårt som ein rikdom.

At nordmenn er nordlendingar og trønderar, og folk som har innvandra frå Syria - eller frå Danmark og England slik hans eigne besteforeldre gjorde. Retorikar Kjell Terje Ringdal uttalte begeistra at denne talen burde setjast musikk til og tvangspuggast av alle gladrasistar.

Landet skal byggjast på tillit, fellesskap og rausheit, seier kongen. Dei som heller vil styra på skepsis og egoisme, riv ned. Dei stiller inn på ein kulde som tek knekken på vekstvilkåra. Dei er den grå greven i eventyret. Spør gjerne kongen. Men spør gjerne ein fargehandlar òg, han kan ha god greie på dette og kjenner truleg fargevifta betre enn nokon.

Og spør gjerne borna, for dei har framleis kontakt med regnbogen.

I desse dagar er det eit poeng at det vert færre som går for det kalde, grå, og at me heller vel eit fargerikt, nytt år.