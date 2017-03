Gym på timeplanen i barnehagen

Ungane i Kløve barnehage har ein heilt eigen gymsal. Her klatrar dei på høge fjell og spring frå skumle drakar.

- Sjå, eg kan klatra heilt opp til den aller høgste!

Emma Kråkenes Kjekshus (5) er vill i blikket. Ho hoppar opp på den blå tjukkasen, og spring opp til toppen av ribbeveggen. Her heng ho, høgare enn alle dei andre borna. Med eit stort glis.

- Eg er ikkje redd for nokon ting, eg. Berre drakar. Men ikkje duplo-drakar!

FLYTTA INN PÅ SKULEN. For nokre månader sidan flytta ungane i barnehagen ned på den gamle skulen på Kløve, som vart nedlagt. No er det her den nye barnehagen skal vera, og dei 26 ungane har masse plass å boltra seg på. Denne veka kunne dei endeleg byrja å bruka noko av det gjævaste i heile bygget - nemleg gymsalen som skuleungane brukte før.

- Me er utruleg heldige som har ein heilt eigen gymsal. Eg trur ikkje det er så mange barnehagar som har det, seier Sigrun Kyte som er styrar i Kløve barnehage.

SPRING ETTER JENTENE. - Eg er ein slange! - Eg er ein baby!

Dei åtte ungane som får lov til å leika i gymsalen i dag er høgt og lågt. Her har dei fritt rom til å boltra seg. Her kan dei skli eller balansera på benker, kasta ball, klatra gjennom tunell og slengja seg på tjukkasen. Eller berre jaga kvarandre. Bork Kløve Sivertsen (5) likar å springa etter jentene. Emma og Vilde Norheim Folkestad (5) hyler medan dei prøver å sleppa unna.

HØGT OPPE: Birte Stana (2) balanserer på benken. Håvard Hårklau Jordalen (2) vil vera med.

- Edda bedda! roper Bork medan beina går som små trommestikker. Til slutt tek han Emma, som søkk saman på tjukkasen.

- Eg er heilt sveitt!

- Kven spring fortast, då?

- Eg! ropar alle tre i kor.

PLASS FOR HERJING. Med ein eigen gymsal har barnehagen lyst til å skapa organisert leik for ungane. Men det skal òg vera ein plass der ein kan herja frå seg, seier barnehagesjef Sigrun.

- Dette er ei unik moglegheit til å få meir fysisk aktivitet inn i barnehagen. Borna er sjølvsagt aktive i barnehagen frå før av, men her kan ein til dømes læra meir om koordinasjon. Eller det kan vera ein fin plass for ungane å gå når dei treng å gjera noko anna. Det er uansett bra med meir aktivitet, slik at borna får styrkt kroppen sin, seier ho.

VIL IKKJE UT. Leiketimen i gymsalen er snart over, og dette var berre oppvarminga. No skal nemleg ungane ut på tur i skogen. Men det er ikkje så lett å forlata den nye leikeplassen innandørs.

- Eg vil helst vera her i plassen for å vera ute, seier Vilde.

- Eg og, stemmer dei andre i kor.

BABY-YOGA: Noah Merkesdal Flæte (1) skulle kasta ball, men syner i staden kor mjuk han er.

- Det er ikkje gøy å vera ute når det regner. Eg vil berre vera ute om sommaren, seier Bork.