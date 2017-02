Hamza og Hamdi brukte vinterferien i bassenget

Syskena Hamza og Hamdi bykste uti med liv og lyst då skulebassenget vart opna for unge flyktningar.

Jubelbrøl og latter kan høyrast langt ut på skuleplassen denne fredag kvelden. Det er siste dagen i vinterferien, men full fart på skulen likevel.

For i bassenget boltrar born seg i leik og symjetrening. Nokre av dei kan symja frå før, andre var temmeleg skeptiske dei fyrste dagane, men no flyt dei som duppar, og alle er like jublande glade. Som eit tilbod til unge flyktningar på Voss, inviterte Voss symjeklubb i samarbeid med flyktningtenesta i Voss kommune, til ei eiga veke med symjetrening, leik og moro i bassenget i vinterferieveka.

Veldig populært

- Det har vore veldig populært. Dei kosar seg og dei boltrar seg, det gjev ei stor glede berre å sjå kor kjekt dei har det, fortel Silje Vethe i Voss symjeklubb.

Saman med instruktørar frå symjeklubben, har ho brukt fleire dagar i bassenget denne veka, og tilbodet til borna og unge mellom 6 og 16 har vore ope kvar dag i ferien. Det tykkjer Abdirahman Mohamed Dagane er storveges.

- Voss hjelper oss veldig godt. Og dette er eit veldig godt og trygt tilbod. Noreg er eit land med mange, mange vatn og fjordar, så det at borna lærer seg å symja og å vera trygge i vatn, er kjempebra, seier han.

Stiller opp

Borna hans er selar på grunna. Ganske lattermilde selar, får me leggja til. Instruktørane Anve Kindem, Ella Gjeraker og Ragnhild Dymbe hjelper dei med kvar sine flytebrett, slik at dei kan trena på rett beinbruk. Dei er ikkje dei einaste instruktørane som har brukt ferien i bassenget denne veka.

Silje Vethe fortel at også Martin Lid Sørgård, Emil Trosvik, Dina Ystanes, Signe Gjeraker, Abigail Vethe Harbun, Anve Kindem, Siri Midtun og Dag Jørgensen fortener ei stor takk for at dei stiller opp for andre.

Møter andre born

På andre kanten av bassenget, på djupet, hoppar og stuper andre. På benken på kanten sit mødrer og langs ein vegg står Abdirahman og ein annan far og gliser til borna som finn på ablegøyer i vatnet. Netsanet Gebra kom til Noreg for åtte år sidan. Dotter hennar, Hiba, er snart åtte og fødd i Førde.

- Denne veka har Hiba møtt fleire andre born frå Afrika, og det er stas, for det er ikkje så vanleg for henne, fortel Netsane.