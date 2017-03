Haugsnes tala for K5

- Det handlar om å koma levande fram, sa Kjartan Haugsnes frå Vaksdal SV, då han var på talarstolen under SV-landsmøtet i Oslo denne helga.

- Bergensbanen har vore neglisjert­ i tiår etter tiår. Enkelte­ strekk ruslar i 40 kilometer i timen. Gjennomsnittsfarten mellom Bergen og Oslo er ca. 70 km/t, påpeika Haugsnes.

Haugsnes fillerista deretter regjeringa­:

Framtid på skjener

- Svaret på dette frå regjeringa er å utsetja oppstarten av K5, samstundes som ein byggjer ut flyplassane i Bergen og Oslo slik at ein raskare, billegare og oftare kan flyga mellom dei store byane subsidiert av min og din tax-free-kvote. Det grøne skiftet må vera noko anna enn at ein kan gå på grønt i tollen med stadig større kvote, sa Vaksdal SV sin mann.

- SV har gjennom landsmøtevedtak kravd ein samferdslepolitisk revolusjon. Framtida går på skjener - investeringane på jernbane må verta større enn investeringar til motorvegar og rullebanar, avslutta Haugsnes til applaus.

Valkampsak nr. 1

Noko konkret vedtak om K5 gjorde SV likevel ikkje på landsmøtet. Overfor Hordaland viser Haugsnes derimot til partiprogrammet, der SV forpliktar seg til å halda fram moderniseringa av Bergensbanen, både mellom Bergen og Voss, og mellom Oslo og Ringerike, for å redusera reisetida mellom Noreg sine to største byar.

- Men ei slik formulering er jo svært generell?

Den er det. Men no er Bergensbanen inne som prioritert prosjekt for Hordaland SV. Partileiar Audun Lysbakken, frå Hordaland han òg som kjent, tok sjølv initiativet for å få punktet inn i programmet, seier Haugsnes.

- Hordaland SV vil dermed ha K5 som hovudsak for valkampen 2017. Det gjer meg særs optimistisk!