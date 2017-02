Heimefavoritten Klaus satsar alt

Av og til må Klaus Finne velja mellom å satsa alt eller vera i stand til å gå dagen etter. I mars kjempar han om verdscupsiger i Myrkdalen.

Fakta | Verdscup i Myrkdalen Onsdag 22. mars: Offisiell trening Torsdag 23. mars: Kvalifisering, kvinner og menn. Frå kl. 10.35 til 15.30. Fredag 24. mars: Finale kvinner og menn 17.00 til 18.30. Laurdag 25. mars: Lagkonkurranse kl. 15.00 til 16.00.

I slutten av mars kjem verdseliten i Big Air til Voss. Då går verdscupfinalen i Myrkdalen.

- Dette må bli folkefest. Håpar det kjem nokre tusen opp i bakken. For konkurransen i Myrkdalen vert spektakulær. Hoppet vert bygt opp like ved hotellet. Publikum kjem tett inn på utøvarane og dei vanvitige hoppa, seier Finne.

Han siktar på pallplassering, men seier det er vanskeleg­ å setja seg konkrete plasseringsmål.

- Det er litt bingo. Det er svært små marginar som skil utøvarane, og så avgjer dommarane mykje. Det er ikkje alltid eg skjønar meg på dei.

Og så er det risikoen der marginen mellom heider og skade er minimal.

James Woods frå Sheffield i England vann X Games i Aspen. Og trikset han vann med, øvde han inn på eit hopp Klaus Finne bygde til Open Klasse i Myrkdalen.

- James kjem til verdscupavslutninga, sjølvsagt. Han er veldig glad i Voss.

Vågalt

- I konkurransar tyner eg meg så langt det let seg gjera. Eg set triks eg knapt gjer på trening - fordi risikoen er for høg. Men det hender eg tenkjer at valet står mellom å ta sjansen på å vinna eller vera sikker på å koma meg heilskinna heim, seier 26-åringen.

Men dagen før X Games-finalen i Aspen tidlegare i vinter prøvde Finne triks med høg vanskegrad. Det enda med knall og fall. Dagen etter måtte han køyra finalen med store smerter. Då våga han ikkje å prøva det same trikset.

- Det gjorde altfor vondt når eg køyrde til at eg kunne gjera dei mest vågale triksa.

Vossingen tok 6. plass i Aspen. I fjor kom han til finalen i X Games i Oslo. Då var han tilbake for fullt etter år med mykje skadeproblematikk.

Dersom han vel trikset frå Aspen-treninga, og han får det til, er han garantert i toppen. Om han ikkje får det til, vil han kjenna det i kroppen lenge.

- Det er ein switch triple Cork 1800, seier Finne. På nynorsk betyr dette at han køyrer baklengs inn mot hoppet, skrur fem gonger og dreg til med tre saltoar.

Topp tre

26-åringen frå økogarden på Finne har tredjeplassen på AFP-rankinga. I år har han konkurrert langt mindre enn dei fleste konkurrentane. Men kremkonkurransane køyrer vossingen.

- Eg er heldig. Eg får køyra dei renna eg vil, og så har eg tid til å trena, slappa av og koma meg til hektene­ igjen mellom konkurransane.

Vossingen er noregsmeister i halfpipe, har pallplassering i verdscupen i slopestyle, og er no klar for sin tredje X Games i Big Air. For i tillegg til verdscupfinalen i Myrkdalen står også X Games på Hafjell igjen som vossingen sine store mål denne sesongen.

50.000 kubikk

Når verdscupen vert avslutta i Myrk­dalen har det vorte arrangert fire renn i Chile, Tyskland, Italia og Canada. Voss har vore arrangør for mange verdscup­stemne, men det er fyrste gongen Big Air går av stabelen i Myrkdalen på dette ­nivået.

- Heile anlegget skal byggjast i snø. I alt går det med 50.000 kubikk med snø, seier rennleiar Stian Eriksen. Med eit overrenn på rundt hundre meter, reknar ein med at utøvarane kan få opp ein fart på 85 km/t på hoppkanten, og utøvarane svevar i lufta langt høgare enn hotelltaket og landar like utanfor hotellinngangen på baksida.

- Me sjåast på afterski, seier Klaus Finne.