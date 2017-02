Hotell, husmannsplassar og Hitlertenner

Solid bondekultur, rikt reiseliv og dramatisk krigshistorie er viktige element i Granvin sin kulturminneplan. Den mangfaldige fjordbygda har lag på lag med historie.

- Då me starta arbeidet, tenkte eg det skulle gå fort, sidan Granvin er ein liten kommune. Men det viste seg å verta meir omfattande enn eg fyrst trudde, seier prosjektleiar Olav Seim.

For kva er eigentleg eit kulturminne? Ifylgje kulturminnelova kan alle spor etter menneskeleg verksemd vera kulturminne.

- Ein tenkjer kanskje fyrst og fremst på bygningar, eldre bygningar knytt til bondekulturen som har forma bygda gjennom fleire hundre år. Men me har også den immaterielle kulturarven. Til dømes hardingfela, som er typisk for området. Kultur knytt til folkemusikk er det viktig å få oversyn over, seier Seim.

Granvin har delt sine kulturminne i sju grupper: gardar og verneverdige bygg, stølar og stølsområde, reiseliv, industrielle kulturminne, samferdsle, krigens kulturminne og immateriell kultur.

SENTRALT: Granvin har lenge vore eit knutepunkt mellom Voss og Hardanger. På kaien på Eide var det yrande liv, med personreiser og varetransport. Historisk foto i kulturminneplan for Granvin.

Bondekultur

Norsk institutt for kulturminneforsking har studert byggjeskikk i Hardanger. Ein bygningstype som er særskilt for Voss og Granvin, som det er få att av, er løer med tømra høy- og kornbrot og med treskjeløe i midten.

Overgangen frå gamal til ny byggjeskikk gjekk fort i Granvin, kanskje fordi Granvin brått vart opna for omverda gjennom reiseliv, krig og jernbane.

Mykje informasjon om verneverdige hus er henta frå boka «Gamle hus og husmannsplassar i Granvin» av Torbjørn Seim.

Fire hus står att etter husmannsvesenet i Granvin, og dette temaet står øvst på prioriteringslista i kulturminne-planen.

REISELIV: Den fyrste bilen på sin fyrste tur i rute mellom Granvin og Voss, her ved Øvre Vassenden. Ikkje mindre enn tre hotell, omfattande hesteskyss og etterkvart bil- og jernbanetrafikk høyrer til Granvin si reiselivshistorie. Foto frå teknisk museum i den nye kulturminneplanenn.

Tufter i utmark

- Ja, me har lyst å sjå nærare på husmannsvesenet, fordi den historia er i ferd med å smuldra opp. Ein kan framleis finna tufter og steinmurar i utmarka, men det er svært lite skrive om og kartfesta, seier Seim.

Granvin si plassering, som knutepunkt mellom Hardanger og Voss, gjorde at reiselivet vart viktig tidleg på 1800-talet. Eide var eit sentrum for reiseliv og handelstransport i Hardanger. Ei tid var det heile tre hotell i bygda, i tillegg til fleire skysstasjonar på vegen mot Voss.

Krigshistorie òg

- Frå reiselivet er det viktige spor å ta vare på, når ein tenkjer på kaien og tilkomsten til fjorden, Jaunsen som framleis står her, og dei gamle husa på Eide.

Granvin har også mange synlege minne frå andre verdskrig. Det var her tyskarane kom i land, og tok seg til Voss via Skjervet.

Det finst ein del forsvarsverk som bunkerar, tunellar og skytestillingar.

På Hause står framleis ei vaktbu med tårn (i dag brukt som hytte), som vart bygd av motstandsrørsla. Vaktbua har høg verneverdi. På Eide plasserte tyskarane såkalla «Hitler- tenner» på stranda med minefelt for å hindra alliert landgang i Granvin.

Historia om russaren Alexander Paulovitj Savtsjenko skal også fram i dagen. Den rømte fangen levde i fjella i Granvin, og fekk mat hjå lokale folk. Men då han vart svært ustabil, og sette fleire hjelparar i fare for å bli avslørte, vart han teken av dage.

No får russaren eit eige avsnitt i kulturminneplanen, og framlegg om ein plakett på fjellet der han gøymde seg.

Engasjement

Kulturminneplanen til Granvin er innom alt frå bunadstradisjonar til bjørneplager, saltutvinning, fangstanlegg, hesteskyss, sagbruk, aurefiske og jernbanebygging. Og mykje, mykje meir som er spennande å lesa om. Hordaland fylkeskommune har bidrege økonomisk, og ekstra kompetanse er leigd inn frå Aurland Naturverkstad.

No er planen til politisk handsaming, og den passerte formannskapet utan større diskusjon.

- Eg vonar eigentleg på meir ordskifte i heradsstyre neste veke. Vonleg vil planen føra til at kulturminna vert tekne vare på i tida framover, og at folk vert kjende med kva kulturskattar me har i bygda, seier prosjektleiar Olav Seim.