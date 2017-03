I dag startar Big Air-verdscupen

- Dette blir kjempekult, seier storfavoritt Henrik Harlaut. - Denne bakken skil dei beste frå dei nest beste, meiner outsider Klaus Finne.

Verdscupen i Big Air opnar med kvalifisering torsdag. Onsdag var det offisiell trening, og utøvarane fekk testa bakken for fyrste gong. Bakken er bygt opp av 50.000 kubikk med snø, og eit lite stativ på starttoppen for at utøvarane skal få nok fart.

- Eg har berre nett testa bakken. Men det ser bra ut. Dette blir kjempekult. Her får me ei flott avslutning på sesongen, seier Henrik Harlaut frå Sverige.

FLYG HØGT: Klaus Finne gjennomførte mange gode hopp under treninga i verdscupbakken i Myrkdalen onsdag.

God bakke

Svensken vann X Games på Hafjell tidlegare i vinter. Her kom norske Eirk Sæterøy på 2. plass. Sæterøy køyrde mange treningshopp onsdag.

- Det er ein god bakke. Kanskje litt lite hopp. Men elles heilt ok. Det er alltid bra her på Voss. Eg håpar å få til ei god kvalifisering og vera med å kjempa om sigeren i finalen. Men det er svært små marginar i Big Air, seier Sæterøy.

Klaus Finne synest bakkestorleiken er bra.

- Dette er ein mellomstor Big Air-bakke, men det er ein bakke som skil dei beste frå dei nest beste. Ein får ikkje noko gratis her. Og det er bra, seier Klaus Finne etter å ha landa eit treningshopp like utanfor inngangsdøra på baksida av Myrkdalen hotell.

11 nordmenn

- Me har vore gode i Big Air, og me gler oss til å køyra på heimebane. Myrkdalen og Voss er kjent for å laga superstemning, og me skal gjera alt for å væra med å kjempa om topplasseringar. Det blir kjempebra å avslutta ein lang og bra internasjonal sesong for det norske freeskilandslaget, seier sportssjef Christopher Frankum i Nor Freeski.

Noreg stiller med elleve utøvarar i herreklassen. Desse er: Øystein Bråten, Felix Usterud, Eirik Sæterøy, Christian Nummedal, Henning Hansen Pytte, Petter Ulsletten, Klaus Finne, Trym Sunde Andreassen, Ferdinand Dahl, Birk Ruud og Robert Ruud.

Svensk favoritt

Den store favoritten er svenske Henrik Harlaut, som nyleg vann X Games på Hafjell. Av nordmennene er Eirik Sæterøy, Øystein Bråten og Felix Usterud dei største pallkandidatane. Og vossingen Klaus Finne er den store jokeren.

I kvinneklassen har dei norske utøvarane vore plaga av skadar. Johanne Killi kunne ikkje stilla til start i VM i førre veke grunna skade, og Tiril Sjåstad Christiansen har vore ute heile sesongen. Dermed er det berre Tora Johansen som stiller til start av dei norske i Myrkdalen.

Jaktar pallen

Klaus Finne har køyrt fleire gode Big Air-renn etter at han vann X Games-kvalifiseringa i fjor.

- Det er vel eigentleg slopestylekøyrar eg er. Men sidan eg kvalifiserte meg til X Games i fjor, så har det gått slag i slag med Big Air. I år har eg enno ikkje kome med på pallen. Det hadde vore kjempekjekt om det hadde skjedd her. Men fyrst må eg koma til finalen, så eg tenkjer ikkje på kva plass eg bør koma på, seier Klaus Finne.

Kvalifisering

Onsdag var han mellom dei ivrigaste under treninga, der utøvarane kan køyra så ofte dei vil innanfor treningstida på to og ein halv time.

- Eg likar bakken. No har eg funne ut kva eg skal satsa på i konkurransen. Men eg kan ikkje avsløra triksa mine i avisa, seier Finne.

Torsdag køyrer 18 menn kvalifisering. Dei ti beste er klare for verdscupfinalen fredag. I kvinneklassen køyrer alle utøvarane finale. Laurdag skulle det eigentleg ha vore lagkonkurranse, men denne vert omgjort til individuell konkurranse.

Siste finpuss

Arrangørane i Voss Freestyleklubb har hatt travle dagar for å få alt på plass til verdscupen.

- No er det meste på plass. Berre finpussinga som står att, seier rennleiar Stian Eriksen. Natt til onsdag var det ivrige dugnadsfolk i sving for å få eit ekstra stativ på plass for å gje løparane større fart inn mot hoppet.

- Det var folk i sving her til halv tre i natt, seier Harald Haaland, som er administrerande direktør i Myrkdalen Fjellandsby AS.

Konsert og folkeliv

NRK sender direkte frå renna både fredag og laurdag. 15 kamera skal plasserast ut i anlegget. Det er også bygt opp storskjermar og musikkscene. Fredag er det Bjørnar Ekse Brandseth som står for musikken, medan det laurdag er Ralph Myerz and the Jack Herren Band som står på scena.

- Me håpar på skikkeleg folkeliv. No må vossingane verkeleg stilla opp, seier Kristin Lemme i arrangørstaben.

Kulelegende Hans Engelsen Eide er sjølvsagt med i staben rundt arrangementet. Han koste seg som tilskodar til delar av treninga.

- Dette er utruleg artig å sjå på. Hadde eg vore ung, skulle eg ha byrja med Big Air, seier Engelsen Eide.