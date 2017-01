Idrett for alle

På syttitalet var det noko dei kalla Fjordaserien i Hardanger. Det var glade amatørar frå bygdene rundt fjorden som likte å vera saman og likte fysisk aktivitet.

Me var ikkje alltid så mange, og ofte måtte me spela med ti mann eller far til ein av oss stod i mål.

MEN OFTE VART ME BERGA av at det kom flyttande folk til bygda, på hotella arbeidde det italienarar og nederlendarar og på Gartnarskulen kom det elevar frå heile landet. Dette vart berginga for oss som var få og det vart ein viktig stad for venskap for dei som kom flyttande.

Det er det som er kjernen i all integrasjonsarbeid, det må finnast ein arena, ein stad å vera saman. Det kan vera på skulen, i kyrkja, skulemusikken eller speidaren. Men det er ikkje tilstrekkeleg for å lukkast.

No er det vinteridretten som dominerer samtalen rundt kaffiborda, den har det meste av sendetida på TV og avisene brukar mange sider kvar måndag på dei beste. So høyrer me mykje om doping.

EG TRUR IDRETT generelt har svært god innverknad på læring. Det gamle uttrykket som seier at dei som ikkje har det i hovudet, har det i beina, stemmer nok ikkje. Idretten gjev deg krefter, han disiplinerer og han gjev eit godt grunnlag for ein sunn livstil. Alt dette er premissar for å læra.

Integrering er læring. Me må læra å vera saman, læra språk, læra ein ny kultur. Difor er idretten den beste staden for å driva dette arbeidet i bygd og by.

Eg har lese berre overskriftene i det forskingsarbeidet som er gjort på området, og det er ikkje skrive så mykje. Det som kjem fram er at idretten ikkje fyrst og fremst må møta våre nye sprintarar, hopparar eller fotballspelarar med at det viktigaste er konkurransen.

Eg, og mange med meg, kan nesten ikkje leva ein dag utan å konkurrera. Men når me planlegg tiltak for integrasjon i idretten bør me leggja meir vekt på trivsel og læring. Ein syrisk gut vil kunna verta olympisk meister på tremila, men han må kanskje møtast med andre krav enn ein som har fått skia inn med morsmjølka. Det må leggjast vekt på kreative læringsmetodar, meistring og godt humør, ikkje resultat, kapping og startnummer.

ME SER FORT AT VÅRE nye landsmenn og særleg kvinner er underrepresenterte i idretten. Det er det mange grunnar til.

Det kostar å driva idrett. Langrenn krev kanskje at du har mange par ski, alpint er nesten ikkje til å tenkja på for ein nordmann med gjennomsnittsinntekt, innandørsidrettane kostar mykje på grunn av halleige.

Fleire idrettar legg om til samlingar som kostar, eg veit om juniorfotballag som dreg til Spania i vinterferien for å trena. Me må leggja til rette for at ikkje berre skulen er gratis, idretten må også ta omsyn til foreldreøkonomien dersom alle skal med.

Alle som har vore foreldre veit at det er krevjande å fylgja opp tre born som vil vera med på kanskje fleire idrettar. Det er dugnad, køyring og tilrettelegging av utstyr. Ofte kan det røyna på motivasjonen for nokon og einkvar. Og me ser at dei som når lengst ofte har foreldre som nesten gjer dettte til profesjon. Me kan ikkje forventa at foreldre alle som flyttar hit har dei same ressursane å setja inn. Difor krevst det at me som har levd lenge i landet spar opp litt ekstra for denne gruppa i starten. Det vil alle tena på!

ME SER DET I kroppsøvingsundervisninga. Mange er utrygge, kleskodane stemmer ikkje og dei fleste er ikkje komfortable med våre frilynde måtar å syna fram kroppane våre på.

Dette kan vera ein av grunnane til at foreldre er skeptiske til å senda jentene sine på håndballtrening. Dette må idretten ta omsyn til og ikkje avvisa som tull!

Ein annan faktor er at idretten ikkje heilt i alle samanhengar har klart å kvitta seg med alkoholen som ein sosialt akseptert fludium. Me ser på TV at dei beste ristar sjampagneflaskene så det sprutar. Dette er det ikkje alle som ynskjer at sine ungdommar skal vera ein del av!

Idrett er den beste måten å driva integrasjonsarbeid på! Det er opplæring i demokrati, det gjev deg eit godt liv og mange vener på tvers av sosiale lag og generasjonar og hudfarge! I ein barnehage eg kjenner godt er det berre tre av nitten som har to norske foreldre. Det er på landsbygda og ikkje på Grønland i Oslo. Det er heilt avgjerande for idretten og for ungane at idretten tenkjer gjennom konsekvensane av at det er slik og vert slik.