Ingen får skulda for bussbrannen

No er saka om bussbrannen i Gudvangatunnelen lagt bort.

Det var den 11. august i 2015 at den svenske turistbussen byrja å brenna inne i den elleve kilometer lange Gudvangatunnelen.

No er saka om bussbrannen lagt bort, skriv VG.

- Etter å ha etterforska saka har me konkludert med at korkje sjåføren eller andre kan klandrast for det som skjedde, seier politiadvokat Magnus Juel Engh i Vest politidistrikt til VG.

TIL SJUKEHUS: Fem personar vart redda ut av tunellen av røykdykkjarar og sendt til Voss sjukehus. FOTO: Vidar Herre

Kjølevæska byrja å koka

I ein rapport frå Kripos kjem det fram at det truleg har vort ein svikt i kjølinga av radiatoren.

- Motoren har etter all sannsyn vorte så varm at kjølevæska har byrja å koka, skriv Kripos.

Redda 32 turistar ut av tunellen

Fem personar, inkludert sjåføren, vart sende til sjukehus etter bussbrannen. Hotelleigar Olav Hylland var den fyrste som kom til brannstaden inne i tunellen, og vart hylla som ein helt då han fekk alle dei 32 kinesiske turistane inn i sin eigen varebil og ut av tunellen.

I august 2013 brann det også i Gudvangatunnelen, då eit vogntog tok fyr. Den gongen vart 65 personar brakt til sjukehus, men ingen vart alvorleg skadde.