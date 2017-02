Ingrid (7) står opp klokka 6 på morgonen i vinterferien

Ungane på Seim ligg ikkje på latsida i vinterferien. Dei hjelper mamma og pappa med morgonstellet i fjøsen!

- Du må flytta bæsjen bort dit!

Knut Eirik Seim (4) spar vekk møka til kalvane med ein spade som er høgre enn han sjølv, medan storesystrene Martha (8) og Ingrid (7) peikar. Klokka er halv sju på morgonen, og dei tre syskena er i full sving inne i fjøsen på Seimsgrend. Sjølv om dei har vinterferie, står dei tidleg opp og hjelper til når mamma Anita skal ta morgonstellet av kyrne.

- Dette er Småen, seier Martha og klappar på baken til den minste kalven.

- Ho er skikkeleg kosete! Det er eg som har gjort henne så tam.

NETT SO PAPPEN. Det er vesle Knut Eirik som er den mest ivrige fjøshjelparen. Han er ofte med på både morgon- og kveldsstellet med både mamma og pappa. Med liten kjeledress, caps på hovudet og skikkeleg arbeidsmoral ser han ut som ein miniatyr-bonde.

- Eg vil gjera nett so pappen! Eller besten. Det er besten som kan aller mest.

Når han vert stor, vil han ha ein eigen fjøs. Der skal han ha både kyr, katt og høns.

- Eg skal byggja han sjølv. Eg og snikkaren.

FRUKOSTTID. Syskena hjelper mest til med møkinga hjå dei små kalvane­.

KYRASNOP: Kyrne elsker betafôret. Knut Eirik har òg tatt seg ein smak.

- Etterpå strør me spon under beina deira. Slik at de ikkje skal skli i sin eigen bæsj, seier Ingrid.

Etter at møkinga er unnagjort, skal kyrne få frukost. Silohøyet slepper dei ned gjennom ei luke, før mamma Anita går i gang med mjølkinga. Dette brukar ho å gjera åleine.

- Ein bør venta til borna er minst ti år før dei får vera med på mjølkinga. Det er viktig at dei forstår at dei store kyrne kan vera litt farlege, seier ho.

VARMT, SEIGT OG MJUKT. Syskena får likevel hjelpa med å mjølka ein spene for hand. Spenen er sjuk, og derfor må dei mjølka kua litt slik at ho ikkje får spreng i juret.

- Oi! roper Martha då mjølke­strålen sprutar heilt bort til veggen.

Det å ta på spenen kjennest litt rart ut.

- Det er varmt, seigt og mjukt. Litt som varm gelé, seier ho.

KU-SNOP. Etter at mamma er ferdig med mjølkinga, skal kyrne få det aller beste dei veit.

- No skal me gje dei betafôr, seier vesle Knut Eirik.

- Det smakar akkurat som snop for dei. Det berre glefsar det i seg med ein gong.

Slik at det skal bli rettferdig, får syskena gje betafor til to kyr kvar. Ingrid smakar på ein liten bit av beta­fôret sjølv.

MØKING: - Fyrst må me møka, så spyla. Syskena har full kontroll.

- Det smakar nett som knekkebrød!

VIL TA OVER GARDEN. Av og til kan det nesten verta meir arbeid når alle tre syskena er med i fjøsen. Men som regel tykkjer mamma Anita at det er veldig kjekt å få hjelp.

- Eg merkar veldig godt at dei hjelper til! Og det er kjekt at dei er interesserte i gardsarbeid. Særleg i ei tid der fleire og fleire gardar forsvinn, seier ho.

Slik som stoda er no, er alle tre syskena fast bestemte på at dei vil driva med gardsbruk når dei vert store.

- Og eg skal ta over denne garden. Så kan Ingrid og Knut Eirik koma på besøk, seier Martha.

Men Knut Eirik har ikkje tenkt seg nokon plass nett enno.

- Eg vil vera her for evig og alltid. Fordi eg elskar kyr!