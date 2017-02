Jenta med jernviljen

18-årige Emma Skjoldli trenar hardt for å ta VM- og OL-medaljar om nokre år.

- Ski er nesten alt i livet mitt. Eg har lyst å bli så god som mogleg. Og draumen er å ta medaljar i internasjonale meisterskap, seier Emma Skjoldli. Talentet frå Bulken IL har i fleire sesongar vore mellom landets aller beste langrenns- løparar i sin årsklasse. No trenar ho målretta 560 timar for året. Også utanom treningstimane har ho viljen som skal til for å bli best; Ho tenkjer kosthald og nok søvn, og ho ofrar ungdommelege utskeiingar.

Noregscupen heime på Voss med helga er mellom høgdepunkta denne sesongen for langrennstalentet som er elev ved NTG på Geilo.

- Eg har som mål å vinna eit noregscuprenn denne sesongen, og då hadde det vore ekstra kjekt om det hadde skjedd her på Voss. Og så synest eg det er kjekt at alle konkurrentane mine kjem til Voss og får sjå kor fint me har det her. Løypene her er så gode som voss- ingane vil ha det til, sa Emma to dagar før målet om siger vart oppfylt i Voss ski- og tursenter.

Oppvaksen i løypa. Lokalavisa møter Emma Skjoldli i barndomsheimen på 18-årsdagen hennar. Ho er oppvaksen på Nestås. Avkøyrsla frå vegen er akkurat den same som ein nyttar når ein skal ned til ljosløypa på Dalane skisenter på Bulken. Frå nærområdet kjem kjende skinamn som Kristen og Gudmund Skjeldal. Og familien Skjoldli er også ein langrennsfamilie. Pappa Ole Werner var aktiv i ungdomen. Storesyskena Vegard og Eivor var ivrige langrennarar. Vegard er også trenar, han har vore innom Vossalangrenn og vore ein av Vebjørn Turtveit sine støttespelarar. Eivor var eit stort sprinttalent, og ho vann gull i junior-NM. I dette miljøet låg alt til rette for at Emma skulle bli ein god langrennar.

FOTO: Ingerid Jordal

- Vegard og Eivor var alltid på trening og renn, så eg hang på. Og eg lærte mykje av dei, fortel Emma. Pappa Ole Werner og mamma Elisabeth har alltid stilt støttande opp for langrennstalentet.

- Dei har køyrt meg rundt i heile landet, og pappa har smurt skiene mine på glimrande vis. Eg hadde nok ikkje vorte så god som er har blitt utan denne støtta.

Og dei som står nærast Emma fortel om ei jente som veit kva ho vil. Når ho har bestemt seg for noko, så gjer ho det skikkeleg. Og dei fortel om ein utøvar som er svært roleg før start.

- Ho er sterk i hovudet, seier pappa.

Vossalangrenn. Emma har alltid stått på ski.

- Det var jo berre å gå nett ned i løypa. Elles leika eg mykje for meg sjølv her i oppveksten. Og i helgane var me på hytta på Hamlagrø. Det er ikkje langt borte, men likevel var det som å koma til ein heilt annan stad, seier ho.

Det var då ho var 13 år at ho bestemte seg for å trena for alvor.

- Då eg kom med i Vossalangrenn, vart alt meir seriøst. Det var kjekt og utfordrande å trena med utøvarar frå heile vossebygda. Slik fekk me eit miljø med fleire aktive jenter på min alder, og eg fekk ekstra god pes av å trena med gutane. Før var det berre trening på moro, no vart det tre seriøse økter i veka.

BOLLE OG STARTNUMMER: 3 år gamle Emma er glad for å få bolle etter karusellrenn i løypa like ved barndomsheimen på Nestås. PRIVAT FOTO

Og resultata kom fort for stortalentet. Ho hugsar godt fyrste gongen ho konkurrerte på Austlandet, og tok pallplassering i Ungdomens Holmenkollrenn.

- Eg var litt spent på korleis eg skulle klara meg mot austlendingane. Eg hadde alltid høyrt at dei var mykje betre enn oss. Det var utruleg kjekt å ta 3. plassen der. Det gav mykje motivasjon.

Hovudlandsrennet er NM for årsklass-ane 15 og 16 år. Her tok ho med seg fleire medaljar. Og ho toppa det heile med ein gullmedalje.

I junior-NM i fjor gjekk ho inn til sylv på 5 km fri. Og ho har fleire topplass- eringar i noregscupen.

Til Geilo. Då langrennstalentet skulle på vidaregåande skule stod valet mellom skilinja på Voss Gymnas og NTG Geilo. Ho valde å reisa frå heimbygda for å gå på skule. 16 år gammal flytta ho på hybel.

- Eg har fått høyra at ikkje alle er like glade for at eg valde Geilo framfor Voss Gymnas, fortel ho. No går ho i 2. klasse og ho er ikkje i tvil om at ho valde rett.

- For meg er opplegget på Geilo heilt topp. Miljøet der er større enn på Voss, spesielt for jenter.

TIL TOPPS: Seks år gamle Emma på toppen av Skåla.

Ei nokså vanleg skuleveke på Geilo vinterstid føregår slik:

- Me startar skulen kl 08. Måndag og fredag held me på til kl 14 eller 14.30. Dei andre dagane har me trening frå klokka 13. Då vert det gjerne langtur på fjellet eller intervalltrening. Me har nokså mykje fritid på kvelden, seier Emma. Ho deler hybel med Ragnhild Rønning frå Vikersund. Sambuarane har teke dobbeltsiger i noregscuprenn.

- Det er kjekt å ha kontakt med så mange på min alder som held på med akkurat det same som eg gjer.

Hybeljentene brukar ein del tid på matlaging.

- Eg skal ha skikkeleg mat. Gjerne fisk og poteter. Eller pasta. Det er kjekt å ha nokon å laga mat saman med.

På Geilo har Emma gode trenarar, likevel ringjer ho ofte til storebror Vegard.

- Eg får mange gode råd frå han. Det er godt å ha folk å diskutera trening med.

Premiar på jenterommet. Under senga på jenterommet på Nestås står det kassar med premiar, som flotte salatskeier og kakespadar.

- Eg likar å vinna premiar som eg kan bruka til noko, seier ho.

SJUSETE: - Her har eg blitt dratt med på renn når Vegard og Eivor skulle konkurrera på Sjusete, fortel Emma. PRIVAT FOTO

I bokhylla står pokalar, m.a. frå Blinkfestivalen. Her er fleire medaljar frå hovudlandsrennet og mange KM-gull. Og ein perm med minne frå karrieren.

Pus ligg i sofaen og kosar seg. På golvet ligg ein stor, raud bag med klede. Ho kom heim frå Geilo dagen før. Utanfor vindauget er det uvanleg lite snø å sjå. Det er ikkje mogleg å ta seg ein skikkeleg tur i skiløypene heime denne gongen.

Juniorlandslaget. Bulkenjenta kjempar for å koma seg inn på juniorlandslaget neste sesong.

- Eg trur det kjem inn 3-4 jenter frå min årsklasse. Så eg bør vera på pallen samanlagt i noregscupen i vinter. Å koma på juniorlandslaget ville vore kjempebra. Då får eg eit så bra opplegg å vera med på som mogleg i landet.

Kva ho gjer når ho er ferdig på med tredje året på Geilo, veit ho ikkje.

- Det er mange som flyttar til Lille-hammer, så det kan bli aktuelt.

- Akkurat no tenkjer eg ikkje så mykje på kva eg skal jobba med når den tid kjem. Men eg har tenkt litt på å bli politi. Eg trur det er eit yrke som passar meg. Eg skal i alle fall ha ein jobb der eg kan vera ute og oppleva ting. Eg vil ikkje sitja på eit kontor.

BARNDOM: Emma vaks opp eit steinkast frå skiløypa på Dalane.

Spotify og krim. Når ho trenar, eller berre skal slappa av, så høyrer ho på usikk. Det går i Spotify.

- Eg høyrer på listepop. Eg har ikkje noko spesiell favorittartist akkurat.

Ei bok kan også vera god for Emma å ty til når ho slappar av.

- Eg les litt skjønnlitteratur. Det vert mest spenningsromanar, seier Emma.

18-åringen har ikkje kjærast.

- Eg har ikkje tid til det. Kjærast får koma seinare, seier Emma.

No er det om og gjera å bli best mogleg på ski.