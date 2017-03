Joanesarson er mellom dei høgast graderte i Noreg

I dag vart Rune Joanesarson gradert til 6. dan i karate. - Heilt fantastisk, seier han.

Sensei Rune Joanesarson, klubbinstruktør i Voss Karateklubb Kobudokan, hadde fått nokre små hint på førehand. Men det gjorde ikkje gleda over graderinga nokre mindre.

- Heilt fantastisk. Det er veldig spesielt å få denne graderinga, seier Joanesarson.

FRÅ ENGLAND: Sensei Jon Wicks (til v.) kom heilt frå England for å vera med på samling i Voss idrettshall denne helga. Her ved graderinga av Rune Joanesarson. FOTO: Frank Baggen

Sjeldan gradering

Berre ein annan person i Noreg har graderinga 6. dan i stilarten som klubben praktiserer, nemleg «wado-ryu», fortel Per Berge. I tillegg har tre personar 7. dan, men der stoppar det opp. Ingen andre i landet har høgare gradering, som elles går heilt til 10. dan. Jo høgare gradering, jo sjeldnare kjem vanlegvis graderingane.

- Eg tenkjer ikkje på 7. dan eingong, seier Joanesarson, som har heldt på med sporten sidan 1984.

Æresbevis

Det var tilbake i november 2009 at Joanesarson fekk graderinga 5. dan. Sensei Jon Wicks frå England, med tittelen «world chief instructor», stod for dagens gradering av Joanesarson, ei gradering som på fleire måtar er eit æresbevis. Til og med 4. dan må ein ha fysisk eksamen, medan Joanesarson har fått graderinga 6. dan mellom anna for arbeidet han gjer for klubben sin og sporten nasjonalt.

Godt miljø

Denne helga er den årlege treningssamlinga i regi av Voss Karateklubb i Voss idrettshall, der rundt 50-60 personar frå heile landet deltek. Der vankar det graderingar i fleng, karatetrening tre timar både laurdag og i morgon, i tillegg til sosialt samkvem. Per i dag har Voss Karateklubb kring 30-40 medlemmer.

- Det går jamt og trutt med klubben. Me har eit veldig godt miljø, seier Joanesarson.