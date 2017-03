Jordmor kan verta til fødselspleiar

- Det handlar om å bli van med ord, seier Språkrådet, som ynskjer mindre kjønna yrkestitlar og embete.

- Det viser seg i nokre tilfelle at det er litt vanskeleg å byta. I Språkrådet meiner me det er eit poeng å finna kjønnsnøytrale nemningar, men initiativet må nesten komma frå fagmiljøa. Me kan ikkje tvinga det fram, seier seniorrådgjevar Sturla Berg-Olsen.

Han fortel at det likevel har vore ei radikal omvelting på området dei siste 20-30 åra.

Fleire forslag

Stadig vert det føreslått nye, kjønnsnøytrale titlar. Døme på det er helsesjukepleiar eller helsepleiar i staden for helsesyster, leiar og nestleiar i staden for formann og nestformann, medan ordensmann og tillitsmann har vorte ordenselev eller tillitsvalt. Stortingsmann har vorte til stortingsrepresentant.

- Før var det ein klar tendens til at ein ville skilja mellom kjønn i orda. Gode døme er lærar og lærarinne, skodespelar og skodespelarinne, hushalderske og så vidare, seier Berg-Olsen.

Mykje diskutert

Når det gjeld tittelen rådmann, så er administrasjonssjef brukt om den typen stilling i kommunelova.

- Administrasjonssjef er teken i bruk nokre stader. Men det går på tradisjonar. Administrasjonssjef er brukt om mange andre stillingar også, så det kan verta litt mindre klart enn å seia rådmann, forklarar Berg-Olsen.

Tittelen helsesyster også vore diskutert ein del.

- På eit landsmøte hausten 2005 vedtok Norsk Sykepleierforbund å arbeida for kjønnsnøytrale yrkestitlar. Eg har ikkje oversikt over kor langt dei har kome med arbeidet, men det er jo heilt tydeleg at dei ser behovet, seier seniorrådgjevaren.

Støttar arbeidet

Sjølv om titlar som helsesyster og jordmor vert brukt om begge kjønn i dag, så finst det fleire forslag til kjønnsnøytrale ord. Jordmor kan til dømes verta fødselspleiar eller fødselssjukepleiar.

- For nokre kan det jo høyrest litt rart ut, men det handlar om å bli van med ord, trur seniorrådgjevaren.

Språkrådet støttar arbeidet med å finna nye, kjønnsnøytrale embets- og yrkestitlar.

- Me kan bidra med råd, seier Berg-Olsen.