Kan bli betre på å læra vekk

Ifylgje ny statistikk frå SSB har skulane på Voss framleis noko å henta på å sikra læringa til elevane.

Elevsammensetjing har mykje å seia for resultata kvar skuleklasse får på nasjonale prøvar, som i sin tur vert nytta til å få kunnskap om kvar elevane sine grunnleggjande ferdigheiter ligg. Skular der mange er born av høgt utdanna foreldre, skårar ofte høgt på dei nasjonale prøvane, mens skular i område der fleire born har lågt utdanna foreldre, skårar svakare.

I den nye statistikken har SSB, på bestilling frå Kunnskaps­departementet, søkt å måla kor mykje skulane bidreg til elevar si læring. Ved å fjerna elev­samansetjing som faktor, så gjev statistikken eit tal på kor god skulen er til å bidra til elevanes læring, i lys av deira resultat på nasjonale prøvar på barneskulenivå og avsluttande eksamenar i 10. klasse.

Mellomtrinna under snittet

Talknusarne i SSB har operert med ein talskala frå 1 til 6, der landssnittet ligg på 3,4 for dei tre skuletrinna. - Det er interessant­, for det er fyrste gongen desse tala er tilgjengelege. Det som er veldig tydeleg her, som det ikkje er så lett å sjå på resultata frå dei nasjonale prøvane, er at resultat for særleg mellomtrinnet på skulane på Voss ligg jamt under landssnittet, seier kommunalsjef Else Berit Kyte.

Mellomtrinna i Voss kommune fekk ein skåre på 3,2.

- Sjølv om resultata våre på dei nasjonale prøvane gjekk opp i fjor, er det ein nedovergåande trend for læringsbidraga, på småskulen og ungdomstrinnet, målt for perioden 2010-2015, noko me også må vera medvitne på, seier Kyte.

Kommunalsjefen ser potensial

Vossaskulane skårar godt på rekning­ og lesing i dei nasjonale prøvane, så ho meiner ein ikkje må overtolka resultata i den nye undersøkinga.

- Desse tala måler heller ikkje kor bra skulane er på dei andre oppgåvene dei har å løysa. Dei skal ikkje berre å læra rekning, lesing og engelsk, forklarer Kyte.

- Men dei nye tala visar at me har eit potensial me kan få ut i skulane våre, seier ho.

Engelsk lagar bal

Det er særleg eitt fag kommunal­sjefen meiner har vore ut­fordrande for skulane.

- Det er engelsk elevane på Voss slit med, det er det som har gjeve oss dårlege resultat på nasjonale prøvar. Der har skulane gjort nokre grep etter tidlegare resultat, men det tek år for å få inn ei forandring i resultat, seier Kyte.

Ho er klar på at kommunen jobbar med å gjera engelskundervisninga betre.

- Det me har gjort i engelsk er at me har sett på læreverk og metodar i faget, og kva me kan gjera betre med det. Me skal også ha vidareutdanning for lærarar­ i engelsk, fortel ho.

Sundve skil seg ut

Statistikken har også tal for kvar skule. Her er det særleg Sundve som skil seg ut med positivt forteikn i kommunen. Mellom­trinnet deira ligg 0,4 poeng over landssnittet, og ungdoms­skulen 0,1 poeng over. Rektor Kari Dymbe Dregelid seier dei har jobba for det.

- Etter dårlege resultat på dei nasjonale prøvane, så gjorde me endringar for å løfta det som dei prøvane fokuserte på, seier Dregelid.

- Me såg på kva krav dei stiller­, og fokuserer mykje på lesing sidan dei krev ein viss lesekompetanse, seier ho.

Barnetrinnet på Gullfjord­ungen skule fekk 2,9 poeng. Rektor Steinar Rygg meiner at berre å sjå på tala, ikkje gjev det korrekte­ biletet.

- Me erkjenner tala og tek ansvar­ for det, seier Rygg.

- Men dette er tal frå nasjonale prøvar i 2014 og 2015, dei viser ikkje framgangen me har hatt. Me jobbar systematisk med basisfaga elevane vert målte på, seier Rygg.

Han peikar på engelsk som eit fag som har vore utfordrande, men at ting går i rett retning.

- Sjølv om det var svakare tal enn me håpa på, har me blitt betre på engelsk, og elevundersøkingar syner at me går i rett retning, seier han.

- Tala er eit hjelpemiddel

Kommunalsjef Kyte er ikkje uroa for framtida.

- Ein må hugsa på at det er ei relativ måling, alle kommunar og elevar blir samanlikna mot eit snitt i landet. Så sjølv om vossa­elevane vert betre, så kan det henda at norske elevar då har vorte endå betre, seier ho.

Og legg til:

- Desse tala er eit hjelpemiddel lærarane kan nytta, ikkje ein fasit.