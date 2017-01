Kan verta tre nye år med åting på Rallarvegen

Næringsdrivande langs Rallarvegen ynskjer at åting av sykkelvegen over høgfjellet vert ei permanent ordning.

Visitrallarvegen.no har oppsummert røynslene etter to år med åting som prøveordning. Dei har hausta nyttig lærdom, og håpar no å få dette etablert som ei permanent ordning. Saka vert lagt fram for formannskapet i Ulvik 25. januar.

Sakshandsamar Lars Præstiin opplyser at dei tilrår at det vert gjeve ein ny prøveperiode på tre år. Dette er også i tråd med villreinnemnda sin uttale om saka. Statens naturoppsyn (SNO) har vurdert korleis prøveprosjektet har verka inn på villreinen, og funne at åtinga ikkje har hatt nemneverdig å seia for korleis reinen har brukt området i prøveperioden. Skal løyvet til åting verta ei permanent ordning, trengst det meir omfattande prosessar, i form av ei reguleringsendring, opplyser Præstiin.

Åting gjer det tryggare

Prøveordninga vart sett i gang i 2015, etter ein vinter med ekstreme­ snømengde r i områda mellom Finse og Myrdal, peikar Bjørn Kaupang på i oppsummeringa frå visitrallarvegen.no. Åtinga var viktig for å sikra at Rallarvegen kunne opna på ein trygg måte. I fjor var det ein meir normal vinter, og det vart åta berre rundt dei største snøfonnene.

Vilkåra for åtinga som skulle prøvast ut vest for Finse var at arbeidet skulle gjerast utan sjenanse for villreinen, men slik at det kunne verta mogeleg med sykling frå tidleg i juli. Normalt varer sesongen berre ut september.

Med snørike vintrar som i 2015 vert sesongen kraftig redusert, og dei næringsdrivande kan i praksis få halvert omsetnaden sin. I 2015 var åting med på å redda sesongen, slik at hjula kunne haldast i gang, meiner dei næringsdrivande.

Dei trur likevel ikkje det vil vera nødvendig å åta kvart år, men det er fyrst tidleg i mai det vert mogeleg å sjå kor mykje snø det vert liggjande langs vegen. Då er det viktig å koma raskt i gang, og ikkje verta hindra av ein tidkrevjande søknadsprosess.

Fleire utanlandske

Visitrallarvegen.no ser at talet på syklistar på Rallarvegen er nokolunde stabilt, men at det aukar med utanlandske syklistar­. Dette er gjester som gjerne tingar turen sin lang tid på førehand, og som ikkje kan vera fleksible når det gjeld vêr og føre. Det gjer at somme legg i veg sjølv om det kan vera mykje snø langs vegen, og utan å skjøna kor vanskeleg turen kan verta.

- Me ser at åting på dei utsette fonnene har stor effekt på snøsmeltinga, og gjer vegen tryggare for fleire, skriv Bjørn Kaupang.

Dei næringsdrivande er glade for at det er gjeve løyve til å bruka ATV eller snøskuter for å gjennomføra arbeidet raskt og effektivt, og med mindre uroing for villreinen.