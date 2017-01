Kari (16): - Slik er skulelivet i USA

I 10. klasse bestemte Kari Vinje seg for at ho ville gå på skule i USA. Etter eit halvt år med søknader og testar, går ho endeleg på skulen Suffield Academy i Connecticut.

Kari Vinje (16) var nyleg heime på joleferie etter eit halvt år med skulegang i eit anna land. Ho sit i kjellarstova si heime på Nyre, og fortel om kvifor ho valde å gå på skule i USA.

- Eg har eit syskenbarn som har gått der før meg, og så verka det veldig kjekt. Eg hadde lyst å reisa ut og sjå noko anna enn Voss, seier Kari. Prosessen frå å søkja til å bli akseptert tok lang tid, det innebar mykje papir-arbeid og ho måtte ta ein del testar. Mellom anna måtte ho reisa til Moss for å ta ein engelskprøve.

GODT ENDELEG Å VERA DER. - Eg var veldig spent då eg skulle reisa, og gledde meg masse, men det var òg veldig vemodig å seia ha det til vener og familie. Då eg kom fram var eg veldig klar for å byrja, så det var veldig godt endeleg å vera der, fordi eg hadde venta lenge, seier Kari.

Ho hadde besøkt skulen tidlegare med foreldra, som også hjelpte henne med å flytta inn på rommet. I tillegg møtte ho romkameraten sin, nokre andre elevar og tre andre norske jenter som ho vart litt kjend med. Ho synest skulen har flinke lærarar, som fylgjer godt med elevane og involverer dei i samfunnet. Skulen tilbyr tre måltid for dagen i kantina, dei har eit stort utval elevane kan velja mellom.

TRADISJON: Etter kvar kamp ein vinn, er det tradisjon å springa opp til den store bjølla på skuleplassen og ringja i henne. Privat foto

- Eg venta at det skulle bli heller tøft, og at eg kom til å lengta litt heim, men eg forventa òg å møta folk frå heile verda og bli kjend med nye folk, seier Kari.

Ho smiler og fortel om ei langhelg ho reiste til New York med ei venninne frå Korea.

- Her var eg og venninna mi i New York med mora hennar som tok oss med, me var ute og åt og koste oss.

Storbyen ligg berre nokre timar frå Connecticut der Kari går på skule.

LANDHOCKEY, SKYTING OG SKI. Skulen arrangerer mange kjekke aktivitetar som legg opp til at elevane blir kjende med kvarandre. Kari har mellom anna vore med på yoga i mørket der dei fekk sjølvlysande måling. Ho har òg vore med på ein fargefest, etterfylgt av eit diskotelt.

Dei har òg mange forskjellige sportar, og i haust spelte ho landhockey. Ho viser eit bilete frå etter dei vann ein kamp, og forklarer tradisjonen med å ringja i ei stor bjølle på skuleplassen etter kvar kamp dei har vunne. No driv ho med skyting, og er veldig fornøgd med laget sitt.

- Eg synest det er veldig lærerikt, og eg likar det veldig godt.

YOGA I MØRKET: Ein av dei kjekke aktivitetane skulen arrangerer, er mellom anna yoga i mørket med sjølvlysande måling. Privat foto

Noko ho saknar frå Voss, er å stå på ski. Dei har eit skilag på skulen, men bakkane er slakke og det er stor forskjell mellom å stå på ski der og heime.

- Forhåpentlegvis får eg stått litt på ski når eg er heime på ferie.

STØRRE KRAV. Faga ho tek på skulen er matte, fysikk, to ulike engelskklassar, foto og eit fag som heiter «leadership» - leiarskap. Der øver dei seg på å halda talar, snakka framfor folkemengder og lærer om korleis ein kan vera ein god leiar. Kari føler det blir stilt meir krav til deg i USA, og at ting er litt meir seriøst. - Lærarane har ein mykje meir respekt for, dei forventar at du respekterer dei meir enn kva eg var van med her, seier ho.

Undervisninga er veldig intensiv, så ho tenkjer ho får meir utbyte i kvart enkelt fag. Suffield Academy er ein internasjonal skule, så ho får møta folk frå heile verda og læra om ulike kulturar. Ut av heile opplevinga får ho lært veldig mykje, både sosialt og fagleg. No er Kari halvvegs gjennom det fyrste skuleåret på Suffield Academy og skal gå der dei tre åra som tilsvarer vanleg vidaregåande utdanning.

- Eg trur det kjem til å bli eit veldig bra grunnlag for vidare utdanning etter vidaregåande skule, seier Kari.