Kjerringråd eller gubbevelde?

Rådmann eller rådkvinne? Kommunedirektør? Administrasjonssjef? Eller kommuneråden?

Med ujamne mellomrom dukkar diskusjonen opp. Skal kvinner som vert rådmann, lensmann, fylkesmann eller sysselmann kjempa for ein meir kjønnsnøytral tittel? Eller har det ikkje så mykje å seia? Kva så med jordmor og helsesyster? Markeringa av 8. mars gjer debatten aktuell att.

Rådmann Trude H. Letnes i Granvin er komfortabel med å verta kalla nettopp det, rådmann.

- Det er ein godt innarbeidd tittel, som eg opplever som lausriven frå kjønnsrolla. Som fylkesmann også er det.

Trude H. Letnes understrekar at ho er oppteken av likestilling, og at kvinner skal vera leiarar til liks med menn.

- Berre 25 prosent av rådmennene er kvinner. Det er altfor lite, men det står ikkje på utforminga av tittelen. Eg opplever tittelen som kjønnsnøytral, ut frå innhaldet i den.

Ikkje berre menn. Når rådmann vert nemnt, er det nødvendigvis ikkje ein mann ho tenkjer på lenger, forklarar ho.

- Me skal jobba for likestilling, for me er ikkje komne i mål der. Men eg trur ikkje det er desse gamle titlane som står i vegen.

I framlegget til ei ny kommunelov ynskjer dei som arbeider med dette at kommunaldirektør kan verta det nye namnet. Heradsstyret i Granvin har uttalt seg om dette, og gjekk inn for å halda på rådmann.

- Det er ein gammal, godt innarbeidd tittel. Eg synest den skildrar innhaldet i jobben på ein god måte, seier Trude H. Letnes.

Kollega på Voss, rådmann Einar Hauge, har ikkje inntrykk av at stillingstittelen har vore noko tema mellom rådmenn og administrasjonssjefar. Frå 1992 har tittelen ifylgje lova vore endra frå rådmann til administrasjonssjef, men kommunane fekk lov å halda fram med å bruka tittelen rådmann, som hadde vore brukt i lang tid, informerer Hauge. Han var i utlandet på ferie då han fekk spørsmål om saka frå Hordaland.

Nøytral tittel best. Marie Stalheim, SV-representant i Voss kommunestyre, vil heller ha ein kjønnsnøytral tittel i staden for rådmann.

- Eg ynskjer ein annan tittel, fordi det ligg i ordet at dette frå gammalt av var eit mannsarbeid. Det legg føringar for kva me i undermedvitet knyter til stillinga. Det bør vera ein kjønnsnøytral tittel, men eg veit ikkje kva.

- Kommunedirektør?

- Godt forslag. Dette er ikkje ei sak me hengjer oss opp i så mykje i det daglege, men i den perfekte verda ville det vore ein kjønnsnøytral tittel.

Marie Stalheim trur likevel ikkje at tittelen hindrar at kvinner søkjer og får stillingar som rådmann.

- Viss du vurderer ei slik stilling er du så tøff at det ikkje hindrar deg i å søkja. Men tittelen rådmann vil i resten av samfunnet kunna overraska folk, fordi dei ser føre seg menn når det vert snakk om rådmenn.

Tre av fire rådmenn i landet er det tittelen tyder på, nemleg menn. Talet er frå 2015, og viser ei viss endring dei siste åra. I 2009 var over 80 prosent av rådmennene menn. I 2015 tente dei kvinnelege rådmennene i gjennomsnitt 96,2 prosent av det mennene tente.

Vil vera rådmann. Mykje tyder på at rådmann i Granvin Trude H. Letnes deler syn med mange andre kvinnelege kollegaer. I 2010 spurde KS, kommunesektoren sin organisasjon, dei kvinnelege rådmennene om tittelen rådmann bør fjernast. 11 prosent svara ja, 82 prosent nei, og seks prosent hadde ikkje gjort seg opp noko meining om dette. 64 av dei 80 kvinnene som på den tida var rådmenn svara på undersøkinga.

Dei aller fleste titlane som speglar tidlegare tiders kjønnsroller er knytte til menn. Ikkje berre rådmann, men også embetsmann, fylkesmann, lagmann, lensmann, oppsynsmann, sendemann, styrmann, sysselmann, tenestemann, namsmann, skjønsmann, takstmann - og heilt sikkert fleire med. Til kvinnene er det jordmor og helsesyster som peikar seg ut.

Jordmor for framtida. Jordmor vert neppe endra til ein kjønnsnøytral tittel med det fyrste, skal ein tru Nina Bjerke Nilsen i Den norske jordmorforening (Dnj).

- Dette har vore ein diskusjon over lang tid. Men det er stor oppslutning om at jordmortittelen må vera ein verna yrkestittel framover. Så er det også svært få menn i dette yrket, for tida berre ti menn i Norge, seier organisasjonssekretær Nina Bjerke Nilsen.

- Og me har ikkje høyrt noko frå desse om at dei ynskjer ein annan tittel!

Debatten om ein kjønnsnøytral tittel som til dømes fødselshjelpar, dukkar opp med ujamne mellomrom. Men det vil sitja utruleg langt inne å få jordmødrene til å gå med på noko endring, er Nina Bjerke Nilsen sitt klare inntrykk.