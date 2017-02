Kjetil har 170 motorsager på garden

Motorsagsamlar Kjetil Berge likar seg godt når han kan saga ved med ein Wright frå 1958. - Ho har sagblad som går fram og tilbake, seier 58-åringen.

- Her inne har eg 170 motorsager, seier Kjetil Berge. 58-åringen opnar døra og viser veg inn i det gamle kårhuset frå byrjinga av 1900-talet på heimegarden på Øvsthus. I to av romma er det motorsager frå golv til tak. Alle har festa ein trebit med informasjon på. Her står det namn, årstal og elles det viktigaste ein motorsagsamlar meiner ein bør ha av informasjon om ei motorsag.

At Kjetil Berge byrja å samla på motorsager, var noko tilfeldig.

- Eg jobba på HMV Maskin tidlegare. Og me fekk inn mange inn­bytemaskiner som berre vart kasta. Så i 1986 byrja eg å ta nokre av desse med meg heim.

Og sidan har det balla på seg. Han har kjøpt nokre, og bytt andre med samlarar over heile landet.

- Eg brukar ein del tid på dette, men ikkje noko særleg med pengar.

MOTORSAGMUSEUM: Frå golv til tak er det motorsager som gjeld i kår­huset til Kjetil Berge. Ei tomannssag frå 1950 ligg på høvlebenken. I hyllene står det både gamle og nyare maskiner­. Mellom anna ei nesten komplett samling av norske Jo-Bu. FOTO: Ingerid Jordal

Tomannssag

Favoritten til motorsag­samlar Kjetil­ Berge er ei 40 kg tung tomanns­motorsag frå 1950 av det ­amerikanske merket Mall.

- Ho må eg få start på ein dag. Ho putrar litt. Så det er håp.

Dei 170 motorsagene er frå vel 30 forskjellige fabrikantar, og frå mange land. Berge har spesielt mange av det norske merket Jo-Bu.

- Jo-Bu frå Drøbak var leiande i Europa i mange år. Men så vart det slutt for rundt 30 år sidan. Det hadde vore artig om eg hadde fått ei komplett Jo-Bu-samling.

Her er fleire svenske merke, som Jonsered og Husqvarna. Og merke frå USA.

- Det er ein Clinton, fortel Berge og peikar opp på hylla like under taket.

- Her er ei frå Sovjetunionen, seier 58-åringen og finn fram ein Druzhba­ frå 1958.

- Eg fekk tak i denne gjennom ein samlar på Austlandet. Eg har fått start på henne, men ho går ikkje skikkeleg, fortel 58-åringen. Sovjetrussaren er laga for bruk i djup snø. Med eit høgt handtak slapp ein å måka vekk all snøen når ein skulle ut i den kalde russiske vinteren og jobba.

Den eldste i samlinga er ein kanadisk­ Beaver frå 1946. Og ein og annan tysk Solo står oppstilt ved det eine vindauget.

FAVORITTEN: Ei 40 kg tung tomannssag av merket Mall er favoritten­ i samlinga til Kjetil Berge. Her vert saga boren inn til dei andre sagene i kårhuset. FOTO: Ingerid Jordal

- Det var vel tyskarane som byrja med motorsager.

Ifylgje Wikipedia kom dei fyrste motorsagene i 1917. Desse var tunge tomannsmotorsager.

- Eg meiner dei fyrste brukbare motorsagene kom rundt 1925, seier Berge.

FOTO: Ingerid Jordal

På sag-jakt

I dag er motorsager allemannseige på Voss. Men slik var det ikkje då dei fleste av sagene til Kjetil Berge kom på marknaden.

- Ser ein på pris samanlikna med lønningane den gongen på 1950-talet, så var det ei stor investering å kjøpa seg motorsag. Ei normal Jo-Bu kosta vel 1500 kroner midt på 1950-talet, og då hadde prisane gått ned. Det var gjerne fleire gardbrukarar som kjøpte motorsag i lag.

På veggen heng også reiskapar som vart mykje nytta før motorsagene kom. Den gongen det aller meste måtte gjerast for hand.

- Tigersvans og stokksag. Slike var heilt vanlege tidlegare. Eg synest dei er fine, og dei passar inn her.

I permar og i bunker i hyllene har Berge bøker, bruksrettleiingar, delelister­ og allslags andre trykk­saker ein motorsagsamlar bør ha.

Kjetil Berge jaktar framleis på ein del objekt. Han skulle gjerne hatt ei komplett Jo-Bu-samling. Han manglar­ tre-fire modellar. Og Noreg har hatt fleire produsentar opp gjennom åra. Berge manglar merka Bamse og Comet.

- Eg burde hatt alle norske fabrikantane. Comet var norsk i starten, så vart merket produsert i Sverige. Og Comet er faktisk forløparen til Jonsered, som er eitt av dei største merka i dag.

SOVJET: Ein Druzhba frå 1958 er mellom­ godbitane i samlinga. FOTO: Ingerid Jordal

Også nokre land manglar i samlinga.

- Italienske og finske sager skulle eg gjerne hatt.

Berge vil meir enn gjerne visa at fleire av samleobjekta går som dei skal.

- Bli med ut og sjå, seier han og lurar litt på kva for motorsager han skal ta med.

- Dette er ein Jo-Bu junior super frå 1958. Den går heilt flott.

- Og denne! Denne har sagblad som går fram og tilbake.

Berge finn fram godbiten - ein amerikansk Wright frå 1958. For biletet­ sin del tek me også ut den store tomannssaga Mall frå 1950.

- Tomanssaga har rivtangkjede, noko det ikkje var mange motor­sager som hadde. Det vart aldri den heilt store suksessen.

Ei gullfarga svensk Bebo får også vera med ut for ein start.

Under måneskinet ute på tunet får Berge start på Jo-Bu-maskina med ein gong. Med eit smil går han i gang med å saga opp ved som han tidlegare har felt.

- Denne går som berre det. Men eg er ikkje oppteken av at absolutt alle skal fungera. Eg pussar dei opp likevel og set dei på hylla.

LESESTUND: Faglitteratur, som gamle utgåver av Skogeieren høyrer med i samlinga. FOTO: Ingerid Jordal

Jonsered-mann

Og så er det maskina med med sagblad som går fram og tilbake. Amerikanaren­ startar også på fyrste forsøk. Og vedkubbane fell éin etter éin medan kjeda går fram og tilbake.

Ute i garasjen er det minst fem nyare motorsager. Det er desse han nyttar når han går i vedskogen.

- Eg er vel ein Jonsered-mann når det gjeld meir moderne motorsager.

- Eg held meg med ved, seier Berge. Og det ser ein. Her er nok av ved under fleire tak.

- Å jobba i skogen har alltid fascinert meg, heilt frå eg som 17-åring byrja på skogbrukslina på Kongsberg.

I garasjen står ein traktor frå midten av 1960-talet. Det er ein Massey Ferguson.

- Han går framleis heilt fint, så eg klarar meg lenge med denne traktoren.

Globalt miljø

Med i overkant av 170 motor­sager, kallar Kjetil Berge seg for ein smågut i motorsagsamlarmiljøet. For miljø for denne hobbyen er det absolutt­.

- Eg kjenner ein kar på Austlandet som har 400 motorsager. Og det er eit miljø av entusiastar. Me treffest­ gjerne på skogsmesser og liknande. Og på internett er det nettstader for samlarar frå heile verda, fortel 58-åringen. Han ler godt når han vert spurd korleis kona ser på hobbyen­ hans.

- Det går bra. Har i alle fall gjort det til no. Eg tek dette med ro, trur eg.