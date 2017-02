Klart for kulturell ferjetokt på Hardangerfjorden

I månadsskiftet mai-juni legg M/F Hardingen senior ut på kulturelt tokt på Hardangerfjorden. Reisa byr på opplevingar både i Ulvik, på Lofthus og til sist i Bergen.

Arne-Kristian Glück Teigland i Hardanger Åtgaum står bak det spesielle tilbodet desse dagane. Han meiner det er naturleg å slå på stortromma, når han har fått tilgang til ei så stor ferje. M/F Hardingen vart bygd i 1966 og gjekk for HSD fram til 1991. Deretter vart ferja selt til Italia, før ho endeleg i 2016 kom til heimleg farvatn att. Arne Glenn Flåten i Fjord 2 skal bruka ferja til fjordcruise i sommar mellom Kaupanger og Gudvangen. Men fyrst får ferja visa seg fram i all si prakt i Hardanger. Dei historiske linene mellom Hardanger og Bergen skal trekkjast på ny, meiner Arne-Kristian Glück-Teigland.

Eit innhaldsrikt program er sett saman for dei fire dagane i Hardanger og Bergen. Tre av dagane får ungdommar tilbod om bord, gjennom Den kulturelle skulesekken. Elevar frå Eidfjord, Granvin og Ulvik er fyrst ut, når Hardingen ligg til kai ved Haugesenteret i Ulvik. Tema er ferjehistorie og rocke-historie, ei musikalsk temavandring som endar i heavy metal.

BREVSKRIVARANE: Hardingtoktet omfattar sjansen til å verta betre kjend med brevskrivinga som førte Bodil Cappelen og Olav H. Hauge saman.

«Love Boat»

I Ulvik kjem også Hauge-senteret om bord med programmet Kjærleik og lyrikk. Båtliv og varme kjensler er eit kjent tema, men denne gongen er det kjærleiksbreva som gjekk mellom Bodil Cappelen og Olav H. Hauge det gjeld. Dokumentasjonsansvarleg på Hauge-senteret Stein Arnold Hevrøy har dukka ned i breva og skildringa av dei varme kjenslene som utvikla seg mellom dei to.

Etter arrangementet i Ulvik legg ferja ut på fjorden med Lofthus som mål. Dei som vert med på ferda vil kunna kjenna på sjølve ferja, lukta og duren - for mange ei oppleving som er knytt til fortida. Enkle kulturinnslag og tradisjonell ferjemat er planlagt som tilbod til reisande.

PÅ FERJA: Konsert med Stian Carstensen og Tora Augestad er eitt av tilboda om bord på ferja, under Hardingtokt.

Musikkfest på Lofthus

På Lofthus er det planlagt intimkonsert med Tora Augestad og Stian Carstensen, og det vert tid til å delta på den storslagne opningskonserten, og seinare kyrkjekonserten ved Hardanger Musikkfest.

Nattokt til Norheimsund er neste etappe for ferja. Dagen etter vert det halde to timestokt på fjorden, med formidlar og ferjevitar Tina Kjerland om bord. Via filmsnuttar, foto og foredrag får deltakarane innsyn i ferjehistoria i fjorden.

Laurdag 3. juni skal ferja finna att sjøvegen frå Norheimsund til Bergen - ei rute som har svært lange historiske røter.

- Dette kan vert ein sjanse til å kjenna litt på fortida. Gløyma effektiviteten, og berre vera, meiner Arne-Kristian Glück-Teigland.

- Normalt sett er dette ei veldig fin tid, så det kan verta ei veldig vakker reise!

Tingingsverk med ferje

Vel framme i Bergen vert det HardingFest. Artisten Ugress (Gisle Martens Meyer) har komponert tingingsverket «Lyden av ferja», der ferja sjølv er vorte eit instrument. Lydane omkring på fartøyet er sett saman til eit elektronisk musikkstykke, eit verk som vert presentert live.

- I finalen på toktet skal me saman med Ugress hærta Bergen, på ein positiv måte!

Arne-Kristian Glück-Teigland og medhjelparane avsluttar ikkje toktet før «matrosane» frå Fagernes Yacth Club har teke kvelden, etter ei god økt med amerikansk vestkystpop frå -70 og -80-talet.

- Avslutninga vert maritim, retro, allsong og godstemning tvers gjennom, slår han fast.

HardingTokt er dette året eitt av hovudarrangementa til selskapet han står bak.

- Det er denne eine gonga dette vert gjort, seier han om toktet. Sjølv om det er ei tid fram før avreise, registrerer han god interesse for å få vera med på arrangementa og den nostalgisk ferjereisa.