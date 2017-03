Klart for «Vestlandets Holmenkolløb»

Voss IL arrangerer det tradisjonsrike Vestlandske skistemna i helga.

- Sundag er det klart for nok ei utgåve av Vestlandske skistemna, opplyser rennleiar Lars Terje Tveito i Voss IL.

Vestlandske skistemna vart arrangert for fyrste gong 12. februar 1893. Rennet gjekk som landsrenn i kombinert og hopp, og var i mange år det einaste større rennet vestafjells. Frå 1901 og med ulike mellomrom fram til 1953 vart det delt ut kongepokal i dette «Vestlandets Holmenkolløb». Årets utgåve av stemna går i Voss ski- og tursenter og går som sonerenn friteknikk for 8 til 10 år, krinsrenn friteknikk for 11 og 12 år og landsrenn duathlon for 13 år og eldre.