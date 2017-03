Klaus klar for finalen

Klaus Finne leverte varene og kvalifiserte med god margin til verdscupfinalen.

- Når det fyrste hoppet sat som det skulle, visste eg at eg var klar for finalen. Det kan bli spennande her i morgon, seier Klaus Finne. I fyrste hoppet levert han dobbelt cork 1440, fekk 85,60 poeng og hadde omgangens fjerde beste poengsum.

Det var godt med publikum i bakken, ikkje minst fordi fleire skuleklassar var på plass i bakken. Også pappa Knut Finne var på plass, og var godt nøgd med sonen sin innsats. Etter det fyrste hoppet seier Knut Finne:

- Dette var bra. Det var akkurat slik han sa han skulle hoppa.

I kvalifiseringa til morgondagens finale køyrde utøvarane to rundar. Vossingen enda på 6. plass til slutt og er altså mellom dei ti som får køyra finale fredag. Best torsdag var Eirik Sæterøy med 91,60. Birk Ruud leverte 88,60 og storfavoritten frå Sverige Henrik Harlaut var 3. beste i kvaliken med 87.60.

- Eg får tenkja litt på kva for hopp eg skal gjennomføra i finalen. Då har me tre forsøk, der dei to beste hoppa vert teljande, seier Klaus Finne medan han skriv autografar og stiller opp på selfies med unge lokale fans.

STOLT: Pappa Knut Finne er glad for at sonen leverte varene. FOTO: VIDAR HERRE

Resten av finalefeltet er Vincent Veile, Tyskland, Christian Nummedal, Robert Ruud, Øystein Braaten, Ferdinand Dahl og franske Antonie Adelisse.

Laurdag er det ny kvalifisering og finale seinare på dagen. Då vert også verdscupen samanlagt avgjort.