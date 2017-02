Knallstafett for Bulken i NM

- Over all forventning, seier Hege Djukastein etter ein 7. plass i NM.

Langrennsløparane frå Bulken IL gjorde ein sterk innsats på sundagens 3x5 km-stafett under NM i Lygna. Ein 7. plass var langt meir enn dei hadde våga å tru på førehand.

RØTHE I SLAG: Kjempa seg opp frå 107 til teten i fyrste etappe. ARKIVFOTO:Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tre gode etappar

- Det var over all forventning, spesielt sidan me er eit så ungt lag, seier Hege Djukastein, som er 22 år og senior på laget. Emma Skjoldli og Eivor Vestrheim Skjerven konkurrere begge i 18-årsklassen til vanleg.

Bulkarane kom inn på sluttida 46.19, dryge to minutt etter gullvinnarane Varden Merkåker IL med 44.01.

Blod på tann

- Det kjekkaste var at me gjekk godt alle tre, seier Djukastein.

Skjoldli gjekk fyrste etappe, og veksla som nr 11. Djukastein tok over stafettpinnen og kjempa seg opp til 7. plass, som Skjerven forsvarte til målstreken.

- Får de blod på tann av dette resultatet?

- Jau, me gjer det! Dette er fyrste gongen me stilte, så eit så bra resultat lovar godt, seier Djukastein.

No voner ho at dei andre vil halda fram å satsa på ski, slik at dei kanskje kan koma endå sterkare attende neste år.

Kanonløp av Røthe

Herrane gjekk òg stafett sundag. Her starta Sjur Røthe knallhardt, og sjølv om Voss IL hadde startnummer 107 var Røthe heilt i teten ved fyrste veksling. Her tok Erling Fagerbakk Fosse over stafettpinnen, og heldt på leiinga ei kort stuind, men vart så forbigått. Vebjørn Turtveit gjekk til slutt inn til ein 10. plass for vossalaget, medan Lyn sikra seg suverent gullet.