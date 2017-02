Kolonnekøyring på tre vegar

Det er innført kolonnekøyring på rv 7 over Hardangervidda, rv 13 over Vikafjellet og fv 50 Hol-Aurland, grunna dårleg vêr.

Det opplyser trafikkoperatør Albert Sheringtong ved Vegtrafikksentralen til Hordaland laurdag kveld klokka 18.30.

- Ventetida på vestsida av Hardangervidda er på tre timar, og noko kortare på austsida. Det er nok mest trykk frå vest som gjer at ventetida vert lang. På vegen mellom Aurland og Hol er det ventetid på ein time, og også her er det lengst ventetid frå vest. Her er det kolonnekøyring mellom Øyestøl og Geiteryggen, fortel Sherington.

- Alt mannskap er ute

Når det gjeld vegane elles i regionen kring Voss, har vegoperatørane fått inn ein del klager på dårleg og feil brøyting.

- Ja, me har fått ein del meldingar, men entreprenørane som har ansvaret for brøytinga i dette distriktet, har opplyst til oss at alt mannskap dei har til råvelde er ute på vegane og freistar ordna opp, seier Albert Sherington.