Kraftig trafikkauke gjennom 2016

Trafikken vil snart verta større over Hardangervidda enn på Rv 52 Hemsedal, trur forkjemparane for vegen over vidda.

Dagleg leiar i Hardangerviddatunellane AS Harald Hove viser til at Rv7 har hatt ein jamn vekstauke over fleire år. 2016 vart eit rekordår med ein gjennomsnittstrafikk på 1151 bilar i døgeret (ÅDT). Det viser teljingane som Statens vegvesen utfører ved Lappestein, mellom fylkesgrensa og Haugastøl. Rekorden vart sett trass i mange stengingstimar på vegen og på tilførslevegane.

Satsar ikkje?

- Når trafikken aukar med meir enn 50 prosent frå 2012 til 2016, er det grunn til å spørja seg kvifor, seier Hove i ei melding på nettida til selskapet. Han ser fleire grunnar til at dette skjer, både Hardangerbrua som opna i 2013 og ny veg med tunellar mellom Sokna og Ørgenvika som sto klar i 2014. Hove kjenner seg sikker på at trafikkauken vil halda fram med same eller kanskje med auka styrke i åra framover. Rv 7 kan passera Rv 52 Hemsedal i trafikktal innan 2017 eller 2018, meiner han.

- Om det skjer dette året, skjer det paradoksalt nok same året som Stortinget eventuelt vedtek å ikkje satsa på Rv 7 i den komande Nasjonal Transportplan, seier Hove.

Fleire vogntog

Årsdøgntrafikken på Rv 52 Hemsedal har ifylgje vegvesenet sine teljingar lege på rundt 1280 dei to siste åra.

Regjeringa skal denne våren avgjera om Rv 52 eller Rv 7 vert ein framtidig hovudveg mellom Aust- og Vestlandet. Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen stadfesta dette seinast 23. januar på eit møte i Hallingdal. Avgjerda vil koma som ein del av Nasjonal Transportplan for dei komande åra. Statens vegvesen har som kjent peika på Rv 52 som nytt hovudsamband mellom landsdelane.

Selskapet Hardangerviddatunellane AS har sett at særleg tungtrafikken over vidda har auka.

Dei meiner difor at et er avgjerande at det kjem på plass ein lang tunell under Hardangervidda som sikrar at ikkje tungtrafikken skaper større problem for reiseliv og for villreinen. Rv 7 kan halda fram som turistvegen over vidda også i framtida, dersom nyttetrafikken kan velja ein lang tunell.

Sommarstid vil turistane kunna bruka gamlevegen over fjellet, meiner Harald Hove.