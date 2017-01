25-årsminne om den store nyårsorkanen

LITTERATUR: Ein gong i natt er det nøyaktig 25 år sidan den verste orkanen nokon sinne slo inn over Vestlandet, Trøndelag og delar av Nordland. Oddgeir Bruaset har samla minna i ei ny bok.

«Første nyårsdag 1992. Menneska som vart ramma, og korleis det gjekk med dei» har Bruaset brukt som undertittel på boka om den hardaste orkanen som nokon sinne er målt her i landet. Og det summerer eigentleg innhaldet på dei knapt 280 sidene på ein fin måte. Saman med fotograf Tor Sivertstøl har Oddgeir Bruaset farta langs kysten frå Sognefjorden til Helgeland, snakka med folket som budde der for 25 år sidan og fått dei til å fortelja om sine opplevingar det fryktelege halve døgeret uvêret stod på. Aldri har ein målt sterkare vind her til lands - med vindkast over 200 kilometer i timen - og aldri har det vorte gjort større materielle skadar på bygningar, infrastruktur, båtar, bilar, natur - eigentleg alt som tenkjast kan.

Det er ikkje fyrste gongen Bruaset lagar bok om denne orkanen. Alt i 1992 kom han med bok om den største krisa i fredstid. Bileta i den var stort sett pressebilete som skildra herjingane tett på. Mange av desse bileta er brukte opp att i den nye boka. I tillegg har forfattar og forlag fått tak i private bilete frå mange av dei orkanen tok alt hjå. Fotograf Siverstøl har teke nye foto av dei som vart intervjua på nytt 25 år etter.

Det er sterke og intense historier folket langs kysten fortel. Og då er det verd å hugsa at dette er folk som er vane med uvêr og ikkje tek på veg for den vindstyrkar folk i innlandet hadde rømt unna for. Men her er det snakk om så intense opplevingar at det finst menneske som ikkje orkar å fortelja om det som skjedde - sjølv 25 år etter.

Boka Orkanen vil uansett verta ståande som eit viktig historisk dokument om ein naturkatastrofe som den gongen vart kalla tohundreårsorkan, men som mange av oss nok må førebu seg på å oppleva på nytt - og kanskje endå verre - i si levetid.