Balkanfest går mot avvikling

Eit ordinært årsmøte må til før avviklinga av Balkanfest er formell. Det skjer truleg i andre halvdelen av februar.

- Me hadde eit omframt årsmøte i sommar, der me fann ut at det ikkje lenger er grunnlag for vidare drift. Men me fann òg ut at det formelle vedtaket må gjerast på det ordinære årsmøtet, seier Balkanfest-gründar Jørn Styve.

Den fyrste Balkanfest vart av­vikla i 2008. Så fylgde det fem festivalar til på løpande band. Men i 2013 gjekk arrangørane inn for at festivalen, med strålande musikarar frå inn- og utland, skulle avviklast annakvart år. Den sjuande, og truleg siste, vart såleis skipa til seinsommaren 2015.

- Konklusjonen på det omframme årsmøtet vårt var at: Dette har me gjort, og det var veldig kjekt, men det er ei tid for alt. Synd, men sant. Det er svært arbeidskrevjande å laga til ein festival, og ein må gå hundre prosent inn i arbeidet for å få det til. Me er ikkje så mange på Evanger, og det er stort sett dei same kreftene som har vore med kvart år, seier Styve. Som altså legg til at den siste formelle spikaren ikkje er slått heilt inn i kisteloket.

Det er visse formelle krav til kor lang tid det skal gå mellom innkalling og avvikling av eit ordinært årsmøte. Derfor trur Jørn Styve at årsmøtet mest truleg vert avvikla i andre halv­delen av februar.