Blodig tradisjon på timeplanen

Då dei fekk oppdraget, hadde dei aldri smaka blodpølse før.

- Men eg hadde høyrt om det, forsikrar Martine Haugsøen Davidsen.

Ho går i fyrsteklasse ved kokkelina ved Nye Voss vidaregåande skule. Klassen står bak ein stand på den årlege Storhushaldningsmessa til Encon AS i Vossasalen på Park Hotel. Dei har laga tilbehøyr til tradisjonsmat, mellom anna den kjende - og frykta - blodpølsa.

KOS PÅ MESSE: Martha Koppen, Martine Haugsøen Davidsen, Stine Kallestad Solstad, Kanokwan Banluesap, Anna Eva Zabek og Cätriin Kesküla.

Fyrste smak

- Eg har liksom skygga banen før, seier Stine Kallestad Solstad.

Dette er det nok mange yngre som kan kjenna seg att i.

Fyrste gong elevane smaka blodpølse var på skulen då dei fekk oppdraget til messa. Å laga tilbehøyr til noko for dei heilt nytt var ei utfordring for elevane.

- Eg synst fyrst det var litt ekkelt. Kva skulle passa med det, liksom? spurde Davidsen seg då.

Men dei fann ut av det, saman. Dei valde å laga rømme, fleire forskjellige rotpuréar og raudlaukskompott.

- Blodpølsa er veldig søt, så me har prøvd å balansera med litt salt og litt syrleg, seier Solstad.

- Som skosolar

- Før brukte ein alt av dyret. Det vaks eg opp med, seier Bjarte Tolaas.

Han synst heller ein bør bruka blodet i staden for å kasta det, slik som ofte vert gjort i dag. Han satsar no under eige varemerke «Ekte & Ærleg», og det er han som har produsert produkta elevane lagar tilbehøyr til denne dagen.

Då dei unge var litt skeptiske til blodpølsa i byrjinga, sa Tolaas til dei:

- Kjøt utan blod er som skosolar.

Kontaktlærar Helge Nævdal fortel at blodpølsa nærast har vore vekke frå norske middagsbord i mange år.

- Trur du den får sin renessanse?

- Sidan du spør, så nei, seier han.

Ikkje hjå kvarmansen, kanskje, men Nævdal fortel at denne typen mat har blitt stort innanfor kokkebransjen, rett og slett fordi det er lett å laga god mat av gode råstoff.

- Å laga god mat av innmat, det krev sin kokk.

Frå motbydeleg til middag

Då fleirtalet av elevane etter ein smak eller to synst blodpølsa smaka godt, vart Tolaas nøgd.

- Då vart eg glad inni meg, fortel han og smiler.

Elevane har no fått eit heilt nytt forhold til denne gamle retten.

- Det er veldig godt, seier Solstad no.

Davidsen er einig:

- Eg kunne hatt det til middag, liksom.