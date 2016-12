Den tyske felebyggjaren på Ole Bull Akademiet

- Me er utruleg heldige som har Wiebke og kunnskapen hennar her. Det er kompetanse og kvalitet me lever av!

Orda kjem frå rektor Jo Asgeir Lie på Ole Bull Akademiet. Og henne han snakkar om er Wiebke Lüders, akademiet sin tyske instrumentkonservator. Som kom til Voss og akademiet for å læra seg å byggja hardingfeler hjå Sigvald Rørlien. No er ho snart ferdig med si fyrste fele. Når ho kjem attende frå jole- og nyttårsfeiring heime i Karstädt, har ho berre å lima gripebrettet på halsen, finpussa litt og setja strengjer på.

- Når ein ser på arbeidet hennar, er det ikkje mykje me har å læra henne. Ho hadde med seg ein ballast og ein kunnskap frå utdanninga si som instrumentkonservator som me kan læra ein masse av! skryter mentor Sigvald.

LYDHOLET: Å få til lydholet på ei hardingfele er vanskelegare enn på ein fiolin, meiner instrumentkonservator Wiebke Lüders.

Fiolin og marionettar

37 år gamle Wiebke har ei vidtfemnande utdanning. Frå 1998 til 2005 studerte ho keltisk språk og litteratur, i Marburg, Dublin og Wien. På sistnemnde stad avla ho mastereksamen i 2005. Året før tok ho til på konservatorstudiet - med fokus på treinstrument - ved Akademie der bildenden Künste Wien. Mastergraden her tok ho i 2011.

I tillegg har Wiebke drive med dokketeater - marionettar, og i åtte år jobba ho som marionettespelar på Marionettentheater Schloss Schönbrunn i Wien. Dette var gratisarbeid som ein del av utdanninga. I to år har ho jobba som fiolinmakar i verkstadene hjå to instrumentmakarar i Tyskland og Holland. Mellom alt dette har Wiebke også fått tid til å halda universitetsførelesingar i moderne irsk og gammalirsk og ho har sett opp dokketeaterframsyningar.

Ringve museum

I 2008 kom Wiebke til Noreg og Trondheim som del av utdanninga. Ho var i praksis som instrumentkonservator ved Ringve museum. Det var her ho kom i kontakt med hardingfela fyrste gongen, og det sette spor.

- Å overleva som freelance instrumentkonservator i Tyskland eller nabolanda er ikkje enkelt. Eg jobba mest for museum og private kundar, men det var ikkje lett å leva av det, seier Wiebke.

Dermed dukka tanken om ein retur til Noreg og sjansen til å læra den fascinerande hardingfela nærare å kjenna opp. Ho kjende til at Ole Bull Akademiet tilbaud felemakarutdanning og tok kontakt med akademiet og studieleiar Håkon Asheim. Ho kunne få ein månads opphald, og ein dag i oktober i fjor stod Sigvald Rørlien på Bulken stasjon og tok mot den tyske instrumentkonservatoren. Det fyrste møtet var nok av det forsiktige slaget.

- Ikkje snakka eg norsk og ikkje snakka Sigvald engelsk eller tysk, så køyreturen på veg heim til Sigvald, der eg budde dei fyrste to vekene, gjekk stilt føre seg. Me kikka vel berre litt på kvarandre og smilte, ler Wiebke.

Då månaden var over, laut Wiebke motvillig returnera til Wien.

Greip sjansen

Tanken om eit lengre opphald på Voss verka fjern, men på veg til austerrikske Innsbruck og nok eit jobbintervju, tok Wiebke ein siste telefon til Sigvald for å høyra om det verkeleg var slik at ho ikkje kunne få eit lengre engasjement på akademiet. Ho ville mykje heller ha det enn jobben i Innsbruck.

Det gjekk ei stund, så ringde Håkon og sa at Jo-Asgeir og Sigvald hadde vendt tommelen opp.

Wiebke er ikkje ei jente som treng å tenkja lenge før ho tek ei avgjerd:

- Eg kunne ikkje lata denne sjansen gå frå meg!

Så i januar var ho attende, klar til å underteikna ein kontrakt for heile 2016. Og no har ho underteikna kontrakt for 2017.

- Det er berre 50 prosent. Eg ynskjer meir, for det er her eg har lyst å vera, seier Wiebke med overtyding. Ho har hatt mamma på visitt, og mora er vorten svært forlikt både i Noreg og Voss.

Wiebke spelar fiolin i Fossegrimen, og no har dei andre strykarane forstått kva gullfugl dei har fått i fanget. Dermed aukar det på med vedlikehalds- og restaureringsoppdrag. Kanskje er det nokon som finn ut at Voss burde få sitt eige marionetteteater òg?

Stortrivst

Wiebke bygde sin eigen fiolin i verkstaden til ein viola da gamba-makar i Potsdam, i 2014-15.

- Største skilnaden på fiolin og hardingfele er at lydholet - f-holet - i hardingfela er meir tredimensjonalt. Det gjer det òg vanskelegare å få til, seier Wiebke på ei sjarmerande blanding av bokmål og dyrvedalsdialekt - med tyske lydar og aksentar. Språkproblema er historie. På kort tid har ho lært seg godt brukande norsk, med Sigvald og dei andre på akademiet som læremeistrar. Ho kan ikkje få rosa miljøet på akademiet nok. Det er verkeleg ein heim for både tilsette og studentar.

- Eg brukar helst bokmål til henne, for det høyrer og les ho alle stader, eg prøver i alle fall å styra unna dei verste dialektorda, seier Sigvald. Som er umåteleg nøgd med studenten sin.

- Du veit, det er syrgjeleg ein ikkje er tjue år yngre. Då hadde eg ikkje sleppt henne utom dørene att! seier Sigvald og ser skjelmsk på Wiebke. Som på si side berre ler og uttrykkjer full tillit til læremeisteren.

- Det gjekk ikkje mange dagane før Sigvald sa at eg berre måtte bruka alt hans verktøy, og det er vel eit godt teikn?

I dag er Wiebke heime hjå mor i Karstädt, men 8. januar er ho attende.

- Eg lever i noet og tenkjer ikkje langt fram, men dess lenger eg er her, dess betre likar eg meg!