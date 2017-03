Ei helg for heilage konsertar

Duke Ellington-konserten i kulturhuset neste laurdag er resultatet av eit samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Arbeidet med Sacred Consert i Os og på Voss tok seg for alvor opp i fjor haust. Det heile starta etter at dirigentane Magnus Kløften (Voss og Omland Kantori), Turid Bakke Braut (koret Kyriaké i Os) og Trond Remme (Voss Storband) hadde snakka saman. Øvingane til det store dugnadsprosjektet tok så vidt til våren 2016, men frå august i fjor og fram til no har det vore hard og konsentrert jobbing. På det tidspunktet var også bergenskoret Birkeland Kantori og dirigent Ottar Arnestad kome med i prosjektet.

Neste helg munnar det heile ut i to storstilte konsertar, med fullskala storband og eit prosjektkor på rundt 75 songarar. Fyrst i Voss kulturhus laurdagskvelden, så i Os kyrkje dagen etter. Kantor Magnus Kløften har hatt den musikalske leiinga av heile prosjektet. Vossingane kjenner han frå mange kyrkjemusikalske arrangement, både som organist, komponist og dirigent.

SJEFEN: Kantor Magnus Kløften, musikalsk leiar.

Viktig verk

Edward Kennedy «Duke» Ellington skreiv tre heilage konsertar - Sacred Conserts. Sjølv kalla han denne musikken det viktigaste han nokon sinne hadde gjort. Den fyrste vart skriven i 1965, den tredje og siste vart urframført i Westminster Abbey i 1973.

Dei danske musikarane John Høybye og Peder Pedersen tok tak i dei tre konsertane og arrangerte ei samla utgåve for fullt storband og opptil åttestemt kor. Korarrangementa er utfordrande og teknisk krevjande, storbandmusikken er slik han skal vera: flott og feiande, med glitrande soloparti.

Tekstane Ellington brukte var prega av borgarrettskampane i hans samtid. Derfor er òg Fridomssuite i sju deler eit sentralt element i verket. Andre tekstar handlar meir om Ellington si personlege og djupe tru.

Ellington slo fast at han ikkje hadde skrive ei liturgisk messe, kritikarar har tvert om sagt at gjenskapte musikken frå Cotton Club til bruk i katedralane.

SAXSOLIST: Elisabeth Lid Trøen, saksofonsolist.

Heva seg

Voss Storband har heva seg fleire hakk dei seinare åra. No er det eit fullt band med 17 musikarar, og dei har gjeve fleire konsertar både åleine og saman med andre dei siste åra.

Til dette prosjektet er det henta inn fleire flotte solistar. Den Trondheimsbusette eksilbergensaren Tone Åse er sopransolist. Ho har utdanninga si frå NTNU, og ho har jobba mykje både som komponist og songar, mellom anna saman med Eldbjørg Raknes i Trondheim Voices.

JAZZPIANIST: Åsmund Weltzien, både solist og storbandpianist.

Fleire solistar

Også dei to andre solistane har si utdanning frå NTNU. Elisabeth Lid Trøen frå Bergsdalen har no busett seg i Bergen, der saksofonisten jobbar både som solist, låtskrivar og medlem i ulike band. I tillegg til å vera solist, spelar vår strålande jazzsaksofonist i storbandet gjennom heile konsertane.

Den tredje solisten er jazzpianist og lærar på Voss ungdomsskule Åsmund Weltzien. I tillegg til utdanning i musikkvitskap og -teknologi frå NTNU, har han studiar som jazzpianist ved Griegakademiet i Bergen. Som Elisabeth, er Åsmund med i storbandet gjennom heile konsertane.

Også Voss Storband har eigne solistar. I tillegg til bandleiar og fyrstetrompetar Remme, er desse: Kjetil Lygre på trombone, Nils Midtseter på trommer/perkusjon og Bjørn Sandnes på elgitar.