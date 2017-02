Eit farvel til Cohen i Ulvik

Mannen og myten står sentralt når Håvard Rem held foredrag om Leonard Cohen på Drøs bakeri og kafé.

Leonard Cohen er «vel den einaste lyrikaren som har gjeve ut både diktbøker og musikkalbum på høgt internasjonalt nivå». Dette skreiv Håvard Rem i Dag og Tid 18. november i fjor, knappe to veker etter den canadiske legenda gjekk ut av tida.

TIL MINNE OM COHEN: Leonard Cohen døydde i november i fjor.

Liv med Cohen

Få nordmenn kjenner Leonard Cohen betre enn forfattaren Rem, som både fekk møta og intervjua Cohen fleire gonger, som har lese tekstane og lytta til songane hans gjennom førti år, som har omsett fleire av tekstane til norsk og som har skrive biografien Leonard Cohen - liv og karriere.

Det er denne kunnskapen og kjennskapen Rem skal ausa av i Ulvik laurdagskvelden, og han tek føre seg heile soga - frå Cohen sin bakgrunn og oppvekst på 30- og 40-talet, til debuten som lyrikar på 50-talet, profetstatusen han fekk hjå på byrjinga av det opprørske 70-talet , nedturane på 80-talet og den verdsomspennande legendestatusen dei siste 20 åra. Få musikarar og lyrikarar har påverka så mange generasjonar dei siste femti åra. Det måtte i så fall vera Bob Dylan. Så omtalte då også Cohen seg sjølv som den canadiske Dylan så tidleg som midt på 60-talet.

Stor produksjon

Cohen sin produksjon omfatta 12 bøker frå debuten med diktsamlinga Let us compare mythologies i 1956. I samlinga kom også to romanar, The Favourite Game frå 1963 og Beautiful Losers frå 1966 - begge også utgjevne på norsk. Fyrste diktsamlinga Rem attdikta til norsk var The Energy of Slaves (1972) som kom på norsk i -89. Fyrste eigne Lp-en Songs of Leonard Cohen kom ut i 1967. Det siste albumet You Want It Darker kom knapt tre veker før han døydde.