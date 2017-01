Ekse Brandseth med ny plate

Denne veka slapp Bjørnar Ekse Brandseth og bandet Silver Lining sin debut-ep med himmelsk vakre harmoniar og nydelege balladar.

Den akustiske country-, folk- og americana-kvartetten Silver Lining har alt dei to singlane Grey og Don't Belong ute på det meste av straumetenester. Den siste nådde 150.000 spelingar på Spotify i løpet av kort tid.

- Det er klart slikt har mykje å seia for kor breitt me når ut, og responsen har resultert i spelejobbar på Camp Indie, Klubb Øya - med oppvarmingsjobbar for Ryley Walker på Mono, Empty Bottles på HvaSkjer; Lucky Lips på Parkteatret og Laura Gibson på John Dee, seier vossingen og gitaristen Bjørnar Ekse Brandseth.

Starta i 2015

Dei tre andre i bandet er vokalist og gitarist Stine Andreassen, som Bjørnar spelar saman med i The Northern Belle, gitarist og vokalist Live Miranda Solberg og gitarist Halvor Falck Johansen.

Dei to siste kjem frå bandet Rattlers. Kvartetten starta opp i 2015 etter at dei spelte saman under framføringa av Gillian Welch sin Soul Journey på Classic Album Sundays på Crossroad.

Meirsmak

Samarbeidet gav meirsmak, og Silver Lining vart resultatet.

I tillegg til dei to nemnde singlane er låtane Last Time og The Chain med på ep-en som vert sleppt i morgon, på Vestkyst Records. Men Ekse Brandseth lovar eit fullskala album før året er omme.

Alle i bandet er delaktige i låtskrivinga, men på denne ep-en er det jentene som står for låtane.

I tillegg til gitar, spelar Bjørnar også dobro og steel gitar.

Vakkert

Det er vanskeleg å koma utanom ord som nydeleg og vakkert når du skal omtala musikken til Silver Lining. Dei to kvinnestemmene står perfekt til kvarandre, og arrangementa smyg seg silkemjukt og snedig rundt vokalen. Mange av låtane er for balladar å rekna, men dei har også meir rocka og up beat-stoff på lager når dei opptrer live.

Og apropos live: sleppeturneen som startar på Kampen Bistro i Oslo 16. februar, svingar innom Voss og Tre Brør den 25. i same månaden - dagen etter at kvartetten spelar på Victoria i Bergen.

Men før den tid: unn deg å høyra på studioversjonen av Silver Lining!