Fire konsertar på Finsejazz

Neste helg er det Finsejazz, med konsertprogram fredag og laurdag kveld. Fredagen er det bassisten Arild Andersen som skal ha konsert saman med pianist Helge Lien og trommeslagar Gard Nilssen. Dei tre gav i fjor ut livealbumet The Rose Window. Laurdag er det tre konsertar på programmet: Det vert gjenhøyr med trommeslagar Nilssen, som er del av mannskapet i Team Hegdal saman med Eirik Hegdal (saksofon), Ole Morten Vaagan (bass) og Andre Roligheten (saksofon). Ifylgje arrangørane Finse 1222 og Bergen Jazzforum spelar dei cool, cool jazz formidla av fire framifrå musikarar. Erlend Apneseth Trio fekk i fjor mykje god omtale for albumet Det Andre Rommet. Hardingfelespelaren Apneseth har med seg Stephan Meidell (gitar, elektronikk) og Øyvind Hegg-Lunde (trommer, perkusjon) i trioen sin. I tillegg spelar Erlend Ropstad solokonsert. «Formidlinga kjem på eit diskret sørlandsk språk der kjerna i songane dreiar rundt det usagte og ugjorte, og den musikalske inspirasjonen kjem frå turbulente ungdomsår i Vennesla med Bruce Springsteen og Lou Reed, til dei minst like turbulente vaksenåra med Thåström og Håkan Hellström», skriv arrangøren om Ropstad. Festivalen finn stad på hotellet Finse 1222.