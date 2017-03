Fjeld & Paus utan ein rustflekk

Meir enn 20 år har gått sidan fyrste konserten, så Jonas Fjeld og Ole Paus er godt rusta til møtet med vossingane.

Det vil seia: rusta er dei vel nettopp ikkje.

- Nei, helsa held - i høgste grad, seier Jonas, og siktar til namnet på showet dei turnerer med.

Og det har ho gjort.

- No, har me vore i gang i eitt sidan 22. september, så det er heilt kolossalt!

Onsdag kveld kan vossingane som har sikra seg billett til kultursalen få oppleva kor kolossalt det er.

Svært nok

Akkurat når Ole Paus og Jonas Fjeld - som eigentleg heiter Terje Lillegård Jensen - møttest fyrste gongen veit dei vel knapt nok sjølve lenger, men i alle fall jobba dei mykje saman i førekant av Fjeld-albumet Svært nok for meg i 1989. Paus skreiv alle tekstane, Fjeld alle melodiane. Suksessen var eit faktum med fantastiske låtar som Engler i sneen, Hun kom som en engel, Drammen i regn og Nerven i min sang.

Sidan har det vorte ei lang rekkje plateutgjevingar, med same arbeidsfordelinga. Siste album i så måte er Hustrig frå 2015, der Thom Hell også er kreditert på alle låtane, saman med Paus og Fjeld.

Rustne herrer

- Det var Ole sin idé å ta samarbeidet opp på scena. Han hadde skrive massevis av norske tekstar og me gav ut vårt fyrste album med tittelen To rustne herrer i 1996. Ole meinte dette konseptet kunna passa for ei sceneframsyning, fortel Jonas.

Parallelt med turnering har dei to også gjeve ut albuma Damebesøk (1997) og Tolv rustne strenger (2002). Og 23. september i fjor kom Hvis helda holder - The album, dagen etter at showet hadde premiere på Chat Noir. Sidan har dei to kompisane, som rett og slett ikkje har tid til å rusta, halde det gåande med framsyninga som ber den omfattande tittelen To rustne herrer. Hvis helsa holder - The show.

Som før

I fylgje Jonas Fjeld er det eigentleg lite som har endra seg på dei meir enn 20 åra som har gått.

- Me har nokre nye songar, helsa held, kjemien mellom oss er fantastisk og det er rett og slett veldig moro. Me starta med eit show på halvannan time, no er det i alle fall ein time og tre kvarter. Det vert berre artigare og artigare!

Og arbeidsfordelinga er som før.

- Ole skriv orda, jan han skriv melodiar òg. Eg klarar ikkje å skriva tekstar, diverre. Eg har prøvd, men no har eg rett og slett gjeve det opp.

Men fordelinga er perfekt den, for betre målsaum enn det dei to musikalske gentlemennene leverer, skal du leita lenge etter.

- Nei, det er vel som hand i hanske - er det ikkje det det heiter?