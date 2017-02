Frå Russland med kjærleik

Vossing Nils Olav Thue fortalde Russland si historie på 60 minutt.

Fakta | Russland I år er det hundre år sidan kommunistrevolusjonen som gjorde slutt på tsarveldet. Sovjetunionen vart oppretta 30. desember 1922, og oppløyst 2. joledag i 1991. Unionen breidde seg over 22 millionar kvadratkilometer og husa 280 millionar menneske. Dagens Russland omfattar 17 millionar rutekilometer og 146 millionar innbyggjarar. Unionen er vorten til 15 nasjonar, og rommar over 90 folkeslag. Ortodoksien - den gresk-ortodokse kristendomen - er den klart største religionen, men det bur òg meir enn 20 millionar muslimar innanfor dei russiske grensene.

Forvitnelege myter og truverdige sanningar kom for ein dag då Noreg sin ministerråd i Moskva, vossingen Olav-Nils Thue, heldt foredrag for senioruniversitetet. Temaet var Russland og Noreg, og seniorane strøymde til Vossasalen i store flokkar.

VIDTFEMNANDE. Dei som kom for å høyra ei strengt akademisk utgreiing om Noreg sitt tilhøve til den store naboen i aust anno 2017, gjekk kanskje litt slukøyra heimatt, men for alle andre var det ei sann fest å høyra vår ordhage og formidlingskunnige ministerråd dra «Russlands historie på 60 minutt», like inspirert og inspirerande som Aarebrot. Rett nok sleit Thue med ein vrangvillig pc-teknologi som gjorde at han måtte hoppa litt fram og attende, så vel kronologisk som tematisk, men det han sa og illustrasjonane han viste var det både tyngde og kveik i.

HARDT PRØVD FOLK. Det russiske folket si soge er full av lidingar og enorme påkjenningar. Gong på gong opp gjennom historia har dei vorte utsette for despotiske fyrstar, hungersnaud, krigar og systematisk utrydding. Berre under andre verdskrigen mista mellom 25 og 30 millionar russarar livet. Likevel er kjærleiken til fedrelandet kanskje meir grunnfesta i den jamne russar enn hjå dei aller fleste.

ENORME KUNNSKAPAR: Få kjenner det russiske riket - kulturen, historia og folket - betre enn vossingen Olav-Nils Thue. Og få er betre til å formidla denne kunnskapen på ein forståeleg og særdeles underhaldande måte.

Ein skulle tru at folket jubla og pusta letta ut då kommunismen braut saman tidleg på 90-talet, men det skjedde ikkje. Kanskje mest fordi vondt vart verre for millionar på millionar av russarar.

- Det finst mykje kommunistnostalgi i Russland i dag. Dette byggjer også styret til Putin til ein viss grad på. Den gamle forma for kommunisme vil aldri koma attende, men ein del av dei betre sidene ved kommunismen vil dei ta vare på. Det folket føler at Putin har gjeve dei, er stabilitet og ein bra velstand. Russland har fått ein stor mellomklasse, noko dei aldri har hatt før.

AUST ELLER VEST?: - Russland er alltid prega av ideologi, og det pågår heile tida ein strid om Russland skal vera vestvend eller austvend, sa Olav-Nils Thue.

Etter ein periode med tøvêr og eit venlegare klima i kjølvatnet av den kalde krigen, er frontane mellom vesten og Russland no steilare enn på mange år.

- Russarar flest får sine nyhende og sin informasjon gjennom fjernsynet, og der er det like mykje propaganda som i ein del andre land. Russiske media byggjer opp under at Russland er omgjeve av fiendar og at vesten alltid står mot det store fedrelandet.

LIKTE DET DEI HØYRDE: Ministerråd Olav-Nils Thue sitt foredrag om Russland og Noreg fall i god jord. Fleire av Thue sine gamle gymnas-lærarar kom for å høyra om det var vorte gagns menneske av eleven.

Ifylgje Thue er det høgrekreft-ene lengst ute på kanten som er mest positive til Russland i dag, både i Europa og i resten av verda. Så kanskje bør det ikkje overraska nokon at Putin og Trump har funne saman, i alle fall for ei kort stund.

NORDMENN OG RUSSARAR. Mange eldre vossingar har eit spesielt forhold til russarar. 100.000 russiske krigsfangar var plasserte her i landet under andre verdskrigen. Mellom sju og åtte hundre av dei var her på Voss. Krigsfangane vart ille medfarne av tyskarane på dei ulike tvangsarbeida. Sjølv om det var både farefullt og vanskeleg, oppstod det mang ein kontakt mellom vossingane og dei russiske krigsfangane. Som takk for ein matbit eller ei hjelpande hand, laga fangane små pyntegjenstandar - oftast i blekk eller tre. Thue hadde med seg to fint utskorne «lukkefuglar», av ein type som nok framleis finst i mange heimar her i bygda. Naturleg nok vart kontakten broten då freden kom.

Elles er det lengst i nord at forholdet mellom russarar og nordmenn er best og sterkast. Pomorhandelen på 1800-talet er kjend, og Aust-Finnmark vart frigjort av russarane fleire månader før freden kom til sør-Noreg i 1945. Også den fornuftige forvaltninga av torskestammen i Barentshavet er eit resultat av norsk-russisk samarbeid. Avtalen om denne forvaltninga kom til alt overmål til under den kalde krigen. Faktisk var det norsk-russiske forholdet under den kalde krigen på mange vis betre enn i dag - og det trass i at Noreg er langt meir avhengig av Russland enn Russland er avhengig av oss.

KONSERVATIV KYRKJE. Etter kommunismen og Sovjetunionen sitt samanbrot, har religionen og den ortodokse kyrkja vorte ein stadig sterkare maktfaktor i Russland. Thue kunne fortelja at i dag er sjølv dei verste kjeltringane sterkt religiøse når det passar seg slik. Kyrkja sitt viktigaste mandat er å stø opp under staten, og det er ei særdeles konservativ kyrkje me talar om. Medan vestlege kyrkjesamfunn er stadig meir opptekne av saker som menneskeverd og likestilling, bryr den russiske kyrkja seg lite med slikt. Tvert om, kan ein nesten seia.

- Vestlandske indremisjon er skikkeleg progressiv i forhold til den russiske kyrkja, sa Olav-Nils - til utbreidd humring i salen.

- Men ein ting skal den russiske kyrkja ha. Ho har gjort ein kjempeinnsats for å få bygt opp att og restaurert kyrkjer og kloster. Der har me her i Noreg noko å læra!

VEKSANDE KLIMAFORSTÅING. Heilt fram til no har den jamne russar, ifylgje Thue, vore klima-skeptikar - til liks med altfor mange i den vestlege verda. Men når tundraen i Sibir no er i ferd med å smelta, er det ein alvorleg vekkjar for mange.

- Smeltar tundraen, vil det få heilt ufattelege verdsomspennande konsekvensar - både med utslepp av gassar frå jorda og med øydelegging av tusenårgamle levevegar og kulturar. Smittsame dyresjukdomar ein trudde var utrydda er alt i ferd med å vakna til live att, fordi rotnande kadaver dukkar opp frå den tinande gjørma. Så sjølv om klimaendringane opnar for nye moglegheiter når det gjeld transport og næringsliv, er skade- verknadene langt større enn nytten.